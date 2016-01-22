Нойер: «Не могу сказать, что всю карьеру проведу в „Баварии“»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отметил, что не исключает в будущем своего перехода в другой клуб:
«Я всем доволен в „Баварии“, однако не могу сказать, что однажды не захочу попробовать свои силы где-нибудь еще.
Мое соглашение с клубом будет в силе еще три года».
Ранее вратарь озвучил свои планы на текущий сезон.
Не надо мне про дисквалификацию, уверен Реал отделается штрафом.
Не надо мне про дисквалификацию, уверен Реал отделается штрафом.
Стартует второй круг Бундеслиги! Как сказал Пеп Гвардиола: «Я доволен, наконец-то официальный матч. Так долго не участвовать в официальных встречах это довольно скучно». В рамках своего первого тура чемпионата в этом году «баварцы» встретятся с «Гамбургом» (пятница, 20:30 по местному времени). На переполненном «Фолькспаркштадионе» команда Гвардиолы намерена повторить итог первой встречи. «Мы хотим увезти домой три очка», - сказал Хольгер Бадштубер.
После 18-дневной подготовки, включая тренировочный лагерь в Катаре, по мнению Гвардиолы, «парни готовы ко второму кругу»: «Я доволен тем, как тренировались игроки». Из-за большого процента травмированных еще до зимнего перерыва тренерский штаб осознанно запланировал только один тестовый матч и сделал основной акцент на тренировках. Пеп Гвардиола: «Мы хотели отработать нашу концепцию и наши идеи».
Давид Алаба, Дуглас Коста и Арьен Роббен к началу второго круга снова вернулись в строй. Однако Хуану Бернату, Рафинье, Марио Гетце, Франку Рибери, Медхи Бенатиа и Свену Ульрайху времени на восстановление не хватило, но Пеп Гвардиола уверен, что камбэк этой шестерки не за горами. При этом тренер надеется на повторение результатов второго круга прошлых сезонов, но с одной оговоркой: «Будет неплохо, если мы будем играть во втором круге так же, как делали это последние два года. Только теперь в полуфинале Лиги чемпионов я хотел бы иметь находящихся в отличной форме игроков».
Стартует второй круг Бундеслиги! Как сказал Пеп Гвардиола: «Я доволен, наконец-то официальный матч. Так долго не участвовать в официальных встречах это довольно скучно». В рамках своего первого тура чемпионата в этом году «баварцы» встретятся с «Гамбургом» (пятница, 20:30 по местному времени). На переполненном «Фолькспаркштадионе» команда Гвардиолы намерена повторить итог первой встречи. «Мы хотим увезти домой три очка», - сказал Хольгер Бадштубер.
После 18-дневной подготовки, включая тренировочный лагерь в Катаре, по мнению Гвардиолы, «парни готовы ко второму кругу»: «Я доволен тем, как тренировались игроки». Из-за большого процента травмированных еще до зимнего перерыва тренерский штаб осознанно запланировал только один тестовый матч и сделал основной акцент на тренировках. Пеп Гвардиола: «Мы хотели отработать нашу концепцию и наши идеи».
Давид Алаба, Дуглас Коста и Арьен Роббен к началу второго круга снова вернулись в строй. Однако Хуану Бернату, Рафинье, Марио Гетце, Франку Рибери, Медхи Бенатиа и Свену Ульрайху времени на восстановление не хватило, но Пеп Гвардиола уверен, что камбэк этой шестерки не за горами. При этом тренер надеется на повторение результатов второго круга прошлых сезонов, но с одной оговоркой: «Будет неплохо, если мы будем играть во втором круге так же, как делали это последние два года. Только теперь в полуфинале Лиги чемпионов я хотел бы иметь находящихся в отличной форме игроков».
Антоша забыл одно слово - оставшуюся!!!
Антоша забыл одно слово - оставшуюся!!!
Удачи Ману,где бы ты не оказался
Удачи Ману,где бы ты не оказался
MIA SAN MIA!!!
MIA SAN MIA!!!
Здорово! Пауза закончилась в БЛ! Поздравляю!
Здорово! Пауза закончилась в БЛ! Поздравляю!