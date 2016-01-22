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Нойер: «Не могу сказать, что всю карьеру проведу в „Баварии“»

22 января 2016, 11:44

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отметил, что не исключает в будущем своего перехода в другой клуб:

«Я всем доволен в „Баварии“, однако не могу сказать, что однажды не захочу попробовать свои силы где-нибудь еще.

Мое соглашение с клубом будет в силе еще три года».

Ранее вратарь озвучил свои планы на текущий сезон.

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
22 января 2016 в 21:23
Ждем в Реале. Нойер лучший на своей позиций, после 12 года, когда Кас держал планку
astan4o
astan4o
22 января 2016 в 19:28
Вполне возможно что летом перейдет в Реал

Не надо мне про дисквалификацию, уверен Реал отделается штрафом.
Die Roten
Die Roten
22 января 2016 в 17:03
Старт второго круга. Завоевать первые три очка

Стартует второй круг Бундеслиги! Как сказал Пеп Гвардиола: «Я доволен, наконец-то официальный матч. Так долго не участвовать в официальных встречах это довольно скучно». В рамках своего первого тура чемпионата в этом году «баварцы» встретятся с «Гамбургом» (пятница, 20:30 по местному времени). На переполненном «Фолькспаркштадионе» команда Гвардиолы намерена повторить итог первой встречи. «Мы хотим увезти домой три очка», - сказал Хольгер Бадштубер.

После 18-дневной подготовки, включая тренировочный лагерь в Катаре, по мнению Гвардиолы, «парни готовы ко второму кругу»: «Я доволен тем, как тренировались игроки». Из-за большого процента травмированных еще до зимнего перерыва тренерский штаб осознанно запланировал только один тестовый матч и сделал основной акцент на тренировках. Пеп Гвардиола: «Мы хотели отработать нашу концепцию и наши идеи».

Давид Алаба, Дуглас Коста и Арьен Роббен к началу второго круга снова вернулись в строй. Однако Хуану Бернату, Рафинье, Марио Гетце, Франку Рибери, Медхи Бенатиа и Свену Ульрайху времени на восстановление не хватило, но Пеп Гвардиола уверен, что камбэк этой шестерки не за горами. При этом тренер надеется на повторение результатов второго круга прошлых сезонов, но с одной оговоркой: «Будет неплохо, если мы будем играть во втором круге так же, как делали это последние два года. Только теперь в полуфинале Лиги чемпионов я хотел бы иметь находящихся в отличной форме игроков».
Die Roten
Die Roten ответ Deville (раскрыть)
22 января 2016 в 17:01
а кто сказал что не хочет?журналисты спросили.он вежливо ответил.))
Levadia
Levadia
22 января 2016 в 16:16
Заголовок "от балды"!
Антоша забыл одно слово - оставшуюся!!!
Galaxy real way
Galaxy real way
22 января 2016 в 15:39
Возможно когда-нибудь вернется в Гельзенкирхен.
pif57
pif57
22 января 2016 в 13:45
Всё может быть.
Кир-бэй
Кир-бэй
22 января 2016 в 13:27
да за баблом он поедет в Китай или Америку
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
22 января 2016 в 13:17
за гвадримолой в сити, будет играть цз
Bayern_and_LAL_fan
Bayern_and_LAL_fan
22 января 2016 в 13:14
В будущем посмотрим,что,где,когда?
Удачи Ману,где бы ты не оказался
Bayern_and_LAL_fan
Bayern_and_LAL_fan ответ Санчо Панса (раскрыть)
22 января 2016 в 13:12
В прошлом сезоне у них дома по нулям сгоняли,так что посмотрим,что сегодня будет
MIA SAN MIA!!!
Deville
Deville
22 января 2016 в 13:10
Из Баварии но куда в АПЛ в Ла-Лигу перейдет ,а почему Нойер не хочет играть как Оливер Кан до конца в Баварии???
Vaart23
Vaart23 ответ Triem (раскрыть)
22 января 2016 в 12:18
Скоро уже и на уровне сборных такое будет)))
rubinovyi2
rubinovyi2
22 января 2016 в 12:17
Ну,этого никто не может сказать.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Triem (раскрыть)
22 января 2016 в 12:13
Привет, друг! Да, теперь стартует вторая часть сезона в Германии) Гамбург реально в этом сезоне прибавил и они уже не среди аутсайдеров плетутся! Считаю что здесь есть заслуга Бруно Лаббадии. В этом сезоне прилично смотрится Дортмунд, который будет напрягать наш клуб до самого конца чемпионата! И хорошо, как говорится. Значит есть надежда, что Бавария Мюнхен не расслабится под конец сезона, а будет в постоянном игровом тонусе)
Forint
Forint
22 января 2016 в 12:12
да и за сватать мысленно некуда.
Triem
Triem ответ Санчо Панса (раскрыть)
22 января 2016 в 12:09
Саша здравствуй! Прям так и надеешься?)) Хотя у Баварии отрыв от соперников приличный и лучше конечно посмотреть содержательный и интересный футбол, согласен.

Здорово! Пауза закончилась в БЛ! Поздравляю!
Triem
Triem
22 января 2016 в 12:07
Вот это совсем другое дело Ману! Парень вырос и понимает что слова типа "я никуда не уйду" это популизм и пустая болтовня, тем более в современном клубном футболе!
Санчо Панса
Санчо Панса
22 января 2016 в 12:04, ред.
30 лет в этом году будет Ману! Но это конечно не возраст для голкипера. Помню его еще по Шальке, когда он играл с молодым Месутом Озилом и Рафиком) Сегодня наконец то я увижу матч Баварии Мюнхен после зимнего перерыва! Соперником нашего клуба будет Гамбург) Надеюсь, что динозавры будут не столь беспомощны в матче с нашим клубом, как в последних встречах.
Die Roten
Die Roten
22 января 2016 в 11:45
из серии "никогда не говори никогда"
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