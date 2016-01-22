Нойер: «Не могу сказать, что всю карьеру проведу в „Баварии“»

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22 января 2016, 11:44

Голкипер мюнхенской «Баварии» отметил, что не исключает в будущем своего перехода в другой клуб:

«Я всем доволен в „Баварии“, однако не могу сказать, что однажды не захочу попробовать свои силы где-нибудь еще.

Мое соглашение с клубом будет в силе еще три года».

Ранее вратарь озвучил свои планы на текущий сезон.