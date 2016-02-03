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Пеллегрини: «„Манчестер Сити“ не мог играть в высоком темпе»

03 февраля 2016, 09:15
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини остался доволен минимальной победой его команды над «Сандерлендом» (1:0) в матче чемпионата Англии.

«Это был не просто матч с командой, которая стремится избежать вылета. Все такие игры проводятся как финалы. Это был наш третий матч за неделю, так что мы не могли играть в более высоком темпе. Важнее было внимательно защищаться и не терять концентрацию».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ George-CFC (раскрыть)
03 февраля 2016 в 17:03
имеется ввиду за последние 7 дней
Воин трои
Воин трои
03 февраля 2016 в 15:53
Интересный турнир в этом году в Англии
pif57
pif57
03 февраля 2016 в 10:25
три очка не пахнут.
leghioner
leghioner
03 февраля 2016 в 10:03
Потерпи ещё немножко.
Остапчук 67
Остапчук 67
03 февраля 2016 в 09:35
С Лестером такой игры будет недостаточно. У них есть Варди.
George-CFC
George-CFC
03 февраля 2016 в 09:20
"Это был наш третий матч за неделю"
Некромант с ума сошёл совсем... играли во вторник, а у него это 3 матч за неделю... видать, двухсторонки на тренировках тоже считает.
Galaxy real way
Galaxy real way
03 февраля 2016 в 09:20
Главное результат матча и это главное.
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