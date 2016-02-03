Пеллегрини: «„Манчестер Сити“ не мог играть в высоком темпе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини остался доволен минимальной победой его команды над «Сандерлендом» (1:0) в матче чемпионата Англии.
«Это был не просто матч с командой, которая стремится избежать вылета. Все такие игры проводятся как финалы. Это был наш третий матч за неделю, так что мы не могли играть в более высоком темпе. Важнее было внимательно защищаться и не терять концентрацию».
Некромант с ума сошёл совсем... играли во вторник, а у него это 3 матч за неделю... видать, двухсторонки на тренировках тоже считает.
Некромант с ума сошёл совсем... играли во вторник, а у него это 3 матч за неделю... видать, двухсторонки на тренировках тоже считает.