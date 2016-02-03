Пеллегрини: «„Манчестер Сити“ не мог играть в высоком темпе»

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03 февраля 2016, 09:15

Главный тренер «Манчестер Сити» остался доволен минимальной победой его команды над «Сандерлендом» (1:0) в матче чемпионата Англии.

«Это был не просто матч с командой, которая стремится избежать вылета. Все такие игры проводятся как финалы. Это был наш третий матч за неделю, так что мы не могли играть в более высоком темпе. Важнее было внимательно защищаться и не терять концентрацию».