Луис Энрике: «„Сельта“ — единственная команда, обыгравшая „Барселону“ дважды за два года»

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13 февраля 2016, 16:46

Главный тренер «Барселоны» опасается «Сельты», с которой его команде предстоит встретиться в ближайшем матче чемпионата Испании. В первом круге каталонцы уступили «Сельте» со счетом 1:4.

«Это единственный соперник, который обыграл нас дважды за последние два года. В последний раз — уверенно. Это одна из команд, чью игру наиболее приятно наблюдать по телевизору. Она постоянно стремится доминировать, играть активно. Что касается выхода в финал Кубка Испании, то сам факт меня радует. Пока я о нем, конечно, не думаю. Пусть журналисты рассуждают».