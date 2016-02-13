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Луис Энрике: «„Сельта“ — единственная команда, обыгравшая „Барселону“ дважды за два года»

13 февраля 2016, 16:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона6 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике опасается «Сельты», с которой его команде предстоит встретиться в ближайшем матче чемпионата Испании. В первом круге каталонцы уступили «Сельте» со счетом 1:4.

«Это единственный соперник, который обыграл нас дважды за последние два года. В последний раз — уверенно. Это одна из команд, чью игру наиболее приятно наблюдать по телевизору. Она постоянно стремится доминировать, играть активно. Что касается выхода в финал Кубка Испании, то сам факт меня радует. Пока я о нем, конечно, не думаю. Пусть журналисты рассуждают».

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Энрике Луис
Перевод с abola.pt
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Все комментарии
manchester yunited
manchester yunited
14 февраля 2016 в 21:28
Jdyom ot seltu razgroma
serjinho_
serjinho_
14 февраля 2016 в 02:11
ну так там нолито жарил, это вам не роналды всякие переоцененные)
lexatver
lexatver ответ AlexanderP622 (комментарий удален) (раскрыть)
13 февраля 2016 в 22:38
Англия. Премьер-Лига 2015/2016, 18 тур
Ливерпуль 1 - 0 Лестер Сити
я про этот матч, так что не гони
Ismadiyar
Ismadiyar
13 февраля 2016 в 22:30
Будет интереснейший матч конечно же, Обе команды находятся в хорошей форме, да и Барса должна мстить за 4-1
Apsny
Apsny
13 февраля 2016 в 21:59
Реваншистские настроения).
kella
kella
13 февраля 2016 в 21:55
То ли еще будет!
Barsenoga_FCB
Barsenoga_FCB
13 февраля 2016 в 19:56
Сальта будет уничтожена так же как реал на бирнабеу отсутствие моего мессе была последней надеждой для сливочных малалеток но лео выйдет на поле чтобы забить покер и обойти ронялду по голам.
Андрей Ковальский
Андрей Ковальский
13 февраля 2016 в 19:40
может в сельте играют МУЖИКИ
lexatver
lexatver ответ Бееелый (раскрыть)
13 февраля 2016 в 19:04
Да и Ливерпуль обыграл Лестер )
саша бакинский
саша бакинский
13 февраля 2016 в 19:01
Энрики прав это один из самых неудобных соперников.надеемся и верим в Барсу очки терять нельзя
112910415
112910415
13 февраля 2016 в 18:47
и очередного сюрприза не ожидается
Фиорито
Фиорито
13 февраля 2016 в 17:41
Не надо было рот разевать))
BARCELONA-1994
BARCELONA-1994
13 февраля 2016 в 17:40
На этот раз Барселона вынесет их вперед ногами.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Особенный 2 (раскрыть)
13 февраля 2016 в 17:37
Хорошая шутка! Оценил)
Бееелый
Бееелый ответ Leicester City (комментарий удален) (раскрыть)
13 февраля 2016 в 17:33
Арснал вообще то обыграл Лестер
Особенный 2
Особенный 2 ответ Санчо Панса (раскрыть)
13 февраля 2016 в 17:27
самый адекватный)
Судья
Судья ответ Особенный 2 (комментарий удален) (раскрыть)
13 февраля 2016 в 17:25
Вам вынесено предупреждение за провокацию
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Особенный 2 (комментарий удален) (раскрыть)
13 февраля 2016 в 17:19
Прости, а за что меня туда?
drug01
drug01
13 февраля 2016 в 17:08
кого бояться? Шутит ЭнрикеЛуис
Санчо Панса
Санчо Панса
13 февраля 2016 в 17:08
И ведь правда) Сельта обыграла Барселону два раза за два сезона. Даже мадридский Реал не может этим похвастаться! Хотя конечно Блаугранас, если не случится чуда, победит в предстоящем матче. Все ее лидеры не играли с Валенсией в полуфинале Кубка Испании и они готовы к новым подвигам)
Emotional Vampire
Emotional Vampire ответ Зайнди Сайдулаев (раскрыть)
13 февраля 2016 в 17:07
Все просто. Нет Нолито, нет и Сельты. А матч на Кальдероне это просто какая-то недооценка от Симеоне была, да и дикий фарт андалусийцев.
Сельта сейчас очень убога. На нее жалко смотреть было в матче с Севильей.
rubinovyi2
rubinovyi2
13 февраля 2016 в 17:05
Сильна Сельта!
MRHM-1988
MRHM-1988
13 февраля 2016 в 17:04
Да здраствует великая Сельта !
Зайнди Сайдулаев
Зайнди Сайдулаев
13 февраля 2016 в 16:58
Сельта очень сбавила, Барса набирает небывалую форму,хотелось бы поражение барсы,ну или хотя б ничейку! А так пусть победит достойный)
Danis Fifa world
Danis Fifa world
13 февраля 2016 в 16:57
Сельта на классе!
andrefino13
andrefino13
13 февраля 2016 в 16:57
Такое бывает в футболе,та же Кубань,в любом состоянии,обычно в "мёртвом",но против Краснодара сильнее Краснодара всегда играет.
Mille grazie
Mille grazie
13 февраля 2016 в 16:56
Желаю Сельте еще раз победить !
Emotional Vampire
Emotional Vampire
13 февраля 2016 в 16:55
Вот только сегодняшняя Сельта окончательно посыпалась и не избежит разгрома на Камп Ноу.
Андрей Симонец
Андрей Симонец
13 февраля 2016 в 16:55
Сельта Сильный соперник но Барса есть Барса
Судья
Судья ответ dj45 (комментарий удален) (раскрыть)
13 февраля 2016 в 16:54
Вам вынесено предупреждение за провокацию
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