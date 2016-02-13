Луис Энрике: «„Сельта“ — единственная команда, обыгравшая „Барселону“ дважды за два года»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике опасается «Сельты», с которой его команде предстоит встретиться в ближайшем матче чемпионата Испании. В первом круге каталонцы уступили «Сельте» со счетом 1:4.
«Это единственный соперник, который обыграл нас дважды за последние два года. В последний раз — уверенно. Это одна из команд, чью игру наиболее приятно наблюдать по телевизору. Она постоянно стремится доминировать, играть активно. Что касается выхода в финал Кубка Испании, то сам факт меня радует. Пока я о нем, конечно, не думаю. Пусть журналисты рассуждают».
Ливерпуль 1 - 0 Лестер Сити
я про этот матч, так что не гони
Ливерпуль 1 - 0 Лестер Сити
я про этот матч, так что не гони
Сельта сейчас очень убога. На нее жалко смотреть было в матче с Севильей.
Сельта сейчас очень убога. На нее жалко смотреть было в матче с Севильей.