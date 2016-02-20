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«Фиорентина» исключила Сепе из заявки за его некорректные высказывания

20 февраля 2016, 22:30

Вратарь «Фиорентины» Луиджи Сепе попал в немилость руководства «фиалок» из-за своего длинного языка. После жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где «фиалкам» достался «Тоттенхэм», голкипер заявил, что «скорее всего, турнир для нас закончен». 

Сепе извинился перед клубом, но шумиха вокруг его высказывания сильно разозлила боссов итальянского клуба. Игрок исключен из заявки на предстоящий матч клуба с «Аталантой». Видимо, вратарь больше не сыграет за «Фиорентину».

Голкипер был арендован «фиалками» у «Наполи», срок соглашения истекает в конце этого сезона. В этом сезоне Сепе провел 6 матчей за клуб в Лиге Европы и 1 — в Кубке Италии.

Напомним, что первая встреча между «Фиорентиной» и «Тоттенхэмом» закончилась вничью (1:1).

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Все комментарии
wojanolja
wojanolja
20 февраля 2016 в 23:20
сослать в ...СИБИРЬ!
aztec1970
aztec1970
20 февраля 2016 в 23:10
Да-а, кому-то святая ложь нужнее горькой правды, ага.
лолос
лолос
20 февраля 2016 в 22:40, ред.
Пессимизм Сепе до добра не довел. Хотя жалко чела, имеет право высказывать свое мнение. Не всем же говорить, как роботы, однообразными фразочками типа: "мы уважаем соперника, постараемся показать нашу лучшую игру и выиграть матч бла-бла-бла"...
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