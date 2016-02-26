Каррагер: «Отличный жребий для „Ливерпуля“»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал жребий 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, «красным» в соперники достался «Манчестер Юнайтед».
«Отличный жребий для „Ливерпуля“. Если мы выиграем — будет праздник на нашей улице, а если проиграем, то ван Гал, вероятно, останется тренером МЮ», — пишет Каррагер в своем «твиттере».
зачем я влез в разговор? потраллить тебя) я просто не могу мимо таких фраз "иду на разборки и ставлю лохов на место" мимо пройти, ведь со стороны это крайне смешно выглядит в сети)
зачем я влез в разговор? потраллить тебя) я просто не могу мимо таких фраз "иду на разборки и ставлю лохов на место" мимо пройти, ведь со стороны это крайне смешно выглядит в сети)
я далеко не новичок здесь,хотя щас [кю]вообще!
ты на вопрос ответить не можешь!тогда я могу сказать,что ты беспонтовый [Мат запрещен, читайте правила! ]aбoл!и за метлой ты своей не следишь!не обосновал ничего,а только вопросом на вопрос ответил!можешь больше ничего мне не писать,с тобой все ясно!
я далеко не новичок здесь,хотя щас [кю]вообще!
ты на вопрос ответить не можешь!тогда я могу сказать,что ты беспонтовый [Мат запрещен, читайте правила! ]aбoл!и за метлой ты своей не следишь!не обосновал ничего,а только вопросом на вопрос ответил!можешь больше ничего мне не писать,с тобой все ясно!
и по голове бывало получал,все мы когда то получали,че тут скрывать!
ты за метлой своей изначально не следил,потом че то про родственников начал исполнять!это,по твоему,нормально?ответь,как мужчина,не съезжай,конкретный вопрос,конкретный ответ!ты считаешь это нормальным(да/нет)?
и по голове бывало получал,все мы когда то получали,че тут скрывать!
ты за метлой своей изначально не следил,потом че то про родственников начал исполнять!это,по твоему,нормально?ответь,как мужчина,не съезжай,конкретный вопрос,конкретный ответ!ты считаешь это нормальным(да/нет)?
а с меня ты что хочешь спросить? и вообще кто ты есть, что ты за птица такая, чтоб с кого то что то спрашивать? или блатная романтика до сих пор ударяет в голову в юнном возрасте?
а с меня ты что хочешь спросить? и вообще кто ты есть, что ты за птица такая, чтоб с кого то что то спрашивать? или блатная романтика до сих пор ударяет в голову в юнном возрасте?
да ты походу в авторитете на районе)
да ты походу в авторитете на районе)
то арабские мешки, то манковские судьи, то синий автобус, то фартовый пуховик арсена, да еще и не везет) все против ливерпульки)
то арабские мешки, то манковские судьи, то синий автобус, то фартовый пуховик арсена, да еще и не везет) все против ливерпульки)