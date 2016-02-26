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Каррагер: «Отличный жребий для „Ливерпуля“»

26 февраля 2016, 17:34

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал жребий 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, «красным» в соперники достался «Манчестер Юнайтед».

«Отличный жребий для „Ливерпуля“. Если мы выиграем — будет праздник на нашей улице, а если проиграем, то ван Гал, вероятно, останется тренером МЮ», — пишет Каррагер в своем «твиттере».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
03 марта 2016 в 10:11
Шутка дня от Джейми, красава!
Летчик66
Летчик66 ответ лолос (раскрыть)
29 февраля 2016 в 01:00
Сколько в тебе злости.
moderatoр
moderatoр ответ juchok (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля 2016 в 14:36
На ваш комментарий поступила жалоба. Не провоцируйте других болельщиков
Санчо Панса
Санчо Панса
27 февраля 2016 в 07:36
Надеюсь, что Ман.Юнайтед пройдет дальше в этом турнире и продолжит свою отличную статистику в матчах с Ливерпулем) 4 встречи подряд в рамках АПЛ остались за красными дъяволами! Но в Лиге Европы может случится все что угодно.
bertoshas
bertoshas
27 февраля 2016 в 02:02
Каррагер прав - МЮ проиграть не зазорно!
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 23:08
верится с трудом гангстер)
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 23:05, ред.
я знаешь как то и до этого без твоих советов по жизни шел, так что оставь свои советы при себе)
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:57, ред.
вот щас все твое малолетнее злое нутро наружу полезло)
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:55
а причем здесь он?) что то тебя по бездорожью совсем понесло(
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:47
да кто тебе чем грубил алеша? тебе все по делу пишут, а ты телефон просишь) на куй мне надо каким то непонятным интернет фрайерам свои цифры давать?

зачем я влез в разговор? потраллить тебя) я просто не могу мимо таких фраз "иду на разборки и ставлю лохов на место" мимо пройти, ведь со стороны это крайне смешно выглядит в сети)
juchok
juchok ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:40
админ не бань,перечитай эту переписку,я не хотел,чтобы так получилось
juchok
juchok ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:38
короче ты не можешь ответить!все ясно с тобой!

я далеко не новичок здесь,хотя щас [кю]вообще!

ты на вопрос ответить не можешь!тогда я могу сказать,что ты беспонтовый [Мат запрещен, читайте правила! ]aбoл!и за метлой ты своей не следишь!не обосновал ничего,а только вопросом на вопрос ответил!можешь больше ничего мне не писать,с тобой все ясно!
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:38
зачем? зачем мне давать свой номер телефона какому то непонятному кую с бугра?
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:32
а что ты подразумеваешь под словом "мужик"?
juchok
juchok ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:31
с чего ты взял,что я студент?я закончил университет в 2012

и по голове бывало получал,все мы когда то получали,че тут скрывать!

ты за метлой своей изначально не следил,потом че то про родственников начал исполнять!это,по твоему,нормально?ответь,как мужчина,не съезжай,конкретный вопрос,конкретный ответ!ты считаешь это нормальным(да/нет)?
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:28
Я кто вообще то, а не что)

а с меня ты что хочешь спросить? и вообще кто ты есть, что ты за птица такая, чтоб с кого то что то спрашивать? или блатная романтика до сих пор ударяет в голову в юнном возрасте?
4ел
4ел ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:28
Это твоя прерогатива ходить на ... Пи....сом
juchok
juchok ответ просто сашка (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:28
ну так вон тетю мою жениться зовет)))ровесницы не дают бедному....жаль,что обе мои тети замужем и имеют своих детей(которые даже меня постарше)
просто сашка
просто сашка ответ juchok (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:25
думаешь скоро начнется стадия где он будет рассказывать про мать и желать всем рака?
juchok
juchok ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:24
конечно с юмором))ведь ты не вывозишь,когда с тобой хоть как то пытаешься серьезно побеседовать
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:23
зачем тебе мой номер? пугать меня собрался? так я пуганный уже...
juchok
juchok ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:21
приезжай,бро))только обязательно с калымом)))
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:21
"иду на разборки и ставлю лохов на место"

да ты походу в авторитете на районе)
просто сашка
просто сашка ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 22:07
ох уж эти судьи)

то арабские мешки, то манковские судьи, то синий автобус, то фартовый пуховик арсена, да еще и не везет) все против ливерпульки)
juchok
juchok ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 21:15
я гляжу)и очень рад,что болею за Милан!а вот стрелки переводить,это как то не по мужски...
лолос
лолос ответ juchok (раскрыть)
26 февраля 2016 в 21:14
Раньше была. Уже давно команда ничего в Европе не показывает.
лолос
лолос ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2016 в 21:11
Скоро будешь первому испанскому дивизиону салютовать!
juchok
juchok ответ Муслим90 (раскрыть)
26 февраля 2016 в 20:58
да че тут лить из пустого в порожнее?скоро поглядим)
Муслим90
Муслим90 ответ juchok (раскрыть)
26 февраля 2016 в 20:53
В последнем матче Ливерпуль играя полурезервом возил весь матч, хоть и проиграл...не может же им все время везти
juchok
juchok ответ лолос (раскрыть)
26 февраля 2016 в 20:44
хз,хз!!Ливерпуль на дистанции не ахти,а вот в еврокубках команда всегда выдавала)))
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