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Доказательств покупки Германией права проведения ЧМ-2006 не обнаружено

04 марта 2016, 21:40

Независимая юридическая фирма провела расследование по поводу возможной покупки голосов Германией для получения права проведения ЧМ-2006. В докладе объемом 380 страниц говорится, что доказательств мошенничества и фальсификаций не обнаружено. Поводом для расследования стала шумиха в немецкой прессе, которая была поднята по поводу подозрительного транша с немецкой стороны в пользу ФИФА в размере 6,7 млн евро. Этот транш мог рассматриваться как взятка. Однако свидетельств этого не было обнаружено. При этом авторы доклада подчеркивают, что им не удалось пообщаться со всеми лицами, которые могли бы пролить свет на ситуацию: некоторые из них уже мертвы, другие были недоступны по разным причинам.

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Suffer_12
Suffer_12
05 марта 2016 в 14:53
просто у покупателя не сохранился чек
CCСР
CCСР
05 марта 2016 в 14:50
те ещё педанты. ЭтоИнтересно
Санчо Панса
Санчо Панса
05 марта 2016 в 12:09
Хорошо, что справедливость в итоге восторжествовала! Я очень рад, что проведение Мундиаля десятилетней давности в Германии было на законных основаниях и что Кайзер тут не причем)
mat73
mat73
05 марта 2016 в 08:13
Принцип расследования - Кто старое помянет, тому глаз вон! )))
enot7000
enot7000
05 марта 2016 в 06:24
ищи-свищи теперь, толку то

ЭтоИнтересно
Гавроша
Гавроша
05 марта 2016 в 00:09
Да был ли хоть один чемпионат проведен бесплатно?
ermak6848
ermak6848
04 марта 2016 в 23:43
А сколько шума и прочего в адрес честных немцев было ну устаканилось слава Богу.
kkomov
kkomov
04 марта 2016 в 23:36
нет веры немцам - репутацию свою они испортили.
и никакие продажные юристы не обелят ее.
Viduka
Viduka
04 марта 2016 в 21:52
У германцев в делах комар носа не подточит,те ещё педанты.
колхоз123
колхоз123
04 марта 2016 в 21:51, ред.
А как же можно тронуть федерацию футбола Германии? Ее тронут, ну а если докажут, так тогда всех прейдется проверять. Принцип того что мы демократическая страна и этого быть не может, а если докажете то мы таких же как и мы вас всех вломим, еще никто не отменял. Просто все понимают признают коррупцию в Германии и тогда прийдется признавать связи и коррупцию и Франции, Англии, Польши и Украины, Сша, стран бенилюкса и прочее. Кому это выгодно? Да никому. Ответ всегда будет один- не стоит ворошить, иначи к тебе и вернется.
Palex
Palex
04 марта 2016 в 21:47
Другого и быть не могло.
старина
старина
04 марта 2016 в 21:44
Ну если бы и нашли,то что?С мертвых не спрсишь.А Чемп кстати был грандиозный
Остапчук 67
Остапчук 67
04 марта 2016 в 21:44
ЭтоИнтересно
А о том, что нашли доказательства против России, напишут даже если их не будет.
Die Roten
Die Roten
04 марта 2016 в 21:41
ну вот зря только шум подняли
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