Доказательств покупки Германией права проведения ЧМ-2006 не обнаружено

Независимая юридическая фирма провела расследование по поводу возможной покупки голосов Германией для получения права проведения ЧМ-2006. В докладе объемом 380 страниц говорится, что доказательств мошенничества и фальсификаций не обнаружено. Поводом для расследования стала шумиха в немецкой прессе, которая была поднята по поводу подозрительного транша с немецкой стороны в пользу ФИФА в размере 6,7 млн евро. Этот транш мог рассматриваться как взятка. Однако свидетельств этого не было обнаружено. При этом авторы доклада подчеркивают, что им не удалось пообщаться со всеми лицами, которые могли бы пролить свет на ситуацию: некоторые из них уже мертвы, другие были недоступны по разным причинам.
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и никакие продажные юристы не обелят ее.
и никакие продажные юристы не обелят ее.
А о том, что нашли доказательства против России, напишут даже если их не будет.
А о том, что нашли доказательства против России, напишут даже если их не будет.