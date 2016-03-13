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Коста не будет дисквалифицирован за попытку укуса Бэрри

13 марта 2016, 17:39
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Челси» Диего Коста не будет наказан за эпизод с хавбеком «Эвертона» Гаретом Бэрри в четвертьфинальном матче Кубка Англии. 

Напомним, что за свои действия форвард получил от главного арбитра встречи Майкла Оливера вторую желтую карточку и был удален с поля.

Сегодня стало известно, что дисциплинарный комитет АПЛ не будет дисквалифицировать Косту за попытку укуса. Тем не менее, натурализованный испанец может понести наказание за оскорбительные жесты в адрес болельщиков «Эвертона» и пререкания с рефери.

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest
14 марта 2016 в 19:32
Эвертон их наказал. А они уже могут кусаться, извиваться, скулить...
MSN-thebest
MSN-thebest ответ OSCAR95 (комментарий удален) (раскрыть)
14 марта 2016 в 19:30
Кьелини показывал просто плечо. Я на нем ничего не увидел
изумруд
изумруд
14 марта 2016 в 12:14
к стоматологу его КостаДиего
nahan
nahan
14 марта 2016 в 06:50
Попытка не считается...
Санчо Панса
Санчо Панса
14 марта 2016 в 06:11
Очень странно! Оливер вполне мог донести до ФФА то, что ему сказал Диего Коста после того, как получил вторую желтую карточку. Вообщем отскочил не по-детски форвард Челси)
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
14 марта 2016 в 01:42
Его еще успеют сломать )))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ MRHM-1988 (раскрыть)
14 марта 2016 в 01:05
Почему,обоснуй?
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
14 марта 2016 в 00:05
Не плачь .
nulll
nulll
13 марта 2016 в 22:50
не за что парня гнобить, надо учитывать, что у него сложный характер
kupryaev
kupryaev
13 марта 2016 в 22:20
КостаДиего сказал же что не кусал))
Супервайзер
Супервайзер
13 марта 2016 в 21:49
Наверно сначала Суарес укусил Косту. Судя по фильмам ужасов, привычка кусаться заразна)).
rusti2006
rusti2006
13 марта 2016 в 21:31
Дисциплинарный комитету виднее!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
13 марта 2016 в 19:24
Красота
КЭТиК
КЭТиК
13 марта 2016 в 19:22
Зубы удалить КостаДиего достаточно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
13 марта 2016 в 19:08
Коста боец до костей.Тут же много писали,что АПЛ поломают игроков Ла Лиги,если они перейдут в АПЛ, вот пусть ломает Косту,он из ЛА лиги.Сами ломаются о Косту
Сливки общества
Сливки общества
13 марта 2016 в 19:04
Ну да, попытка не считается, вот если бы шею прокусил.))
ЧЕЧЕНЕЦ-95-
ЧЕЧЕНЕЦ-95-
13 марта 2016 в 19:02
В Англии их главный чувак этот высокомерный подбородок как его имя не помню , но он говорил, что Суарес плохой пример показывает детям и его надо выгнать из Англии . А что показывает коста ??? Короче шпигуны все
mihaluch
mihaluch
13 марта 2016 в 18:58
Голубой поцеловал голубого.Какой укус?
ЧЕЧЕНЕЦ-95-
ЧЕЧЕНЕЦ-95-
13 марта 2016 в 18:58
Так если не укусил , то точно сильно в шею поцеловал , но для гомоАнглии это норма (((
kent77
kent77
13 марта 2016 в 18:39
в последнее время все больше шоу в игре все меньше футбола
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10 ответ OSCAR95 (комментарий удален) (раскрыть)
13 марта 2016 в 18:35
Дооо, примат поступил намного благороднее Суареса и можно его не наказывать, типичная донная логика фаната синяков
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
13 марта 2016 в 18:33
Да кто бы удивился, как всегда самому поганому игроку всё сходит с рук и он продолжит заниматься беспределом
Летчик66
Летчик66 ответ sany14 (раскрыть)
13 марта 2016 в 18:18
Им не объяснишь)
Тraumtanzеr
Тraumtanzеr
13 марта 2016 в 17:57
Какая же скотина.
Magneto
Magneto
13 марта 2016 в 17:55
Диего надо было вкусить вкус барри )
sany14
sany14 ответ OSCAR95 (комментарий удален) (раскрыть)
13 марта 2016 в 17:49
Это так, дружеский чмок в шею, предварительные ласки.
savik1995
savik1995
13 марта 2016 в 17:45
Суареса за такое помните ,как сильно наказали,а что тут?
muxa_TORPEDO
muxa_TORPEDO
13 марта 2016 в 17:44
Укусить надо было)
sany14
sany14
13 марта 2016 в 17:40
Ну конечно, его же фамилия не Суарес и имя не Луис
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