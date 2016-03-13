Коста не будет дисквалифицирован за попытку укуса Бэрри

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13 марта 2016, 17:39

Нападающий «Челси» не будет наказан за эпизод с хавбеком «Эвертона» в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

Напомним, что за свои действия форвард получил от главного арбитра встречи Майкла Оливера вторую желтую карточку и был удален с поля.