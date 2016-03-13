Коста не будет дисквалифицирован за попытку укуса Бэрри

Нападающий «Челси» Диего Коста не будет наказан за эпизод с хавбеком «Эвертона» Гаретом Бэрри в четвертьфинальном матче Кубка Англии.
Напомним, что за свои действия форвард получил от главного арбитра встречи Майкла Оливера вторую желтую карточку и был удален с поля.
Сегодня стало известно, что дисциплинарный комитет АПЛ не будет дисквалифицировать Косту за попытку укуса. Тем не менее, натурализованный испанец может понести наказание за оскорбительные жесты в адрес болельщиков «Эвертона» и пререкания с рефери.