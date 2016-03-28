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Головин: «Постепенно осваиваюсь в сборной, проблем нет»

28 марта 2016, 11:22

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о том, как он адаптируется в сборной России, и добавил, что не испытывает эйфории от голов за национальную команду:

«Это мой второй вызов в национальную команду. Первый раз я приглашался в сборную прошлым летом, когда была игра с Белоруссией. Тогда психологически, конечно, было тяжелей, чем сейчас, волновался прилично. Хорошо хоть там были мои ровесники – Давыдов, Миранчук, Набиуллин, Ефремов, Чернов. В этот раз мне, конечно, легче. Во-первых, я хорошо знаю Леонида Викторовича, а он знает меня. В сборной много моих одноклубников, да и с остальными я более или менее знаком. Общаюсь со всеми игроками, не только из ЦСКА, но и из других клубов. В общем, постепенно осваиваюсь, проблем нет.

Различия в первой сборной ощущаются. Скорости совсем другие, и времени на принятие решения очень мало. Заранее знал, что выйду на поле в матче с Литвой. Тренеры сказали, что после первого тайма точно появлюсь на поле, так что я был готов. Рад, что мы выиграли, а мне удалось забить. Мне уже сказали, что я стал первым игроком, забившим в двух первых матчах за сборную России. Отнесся спокойно к этому факту: повезло – и хорошо. Буду двигаться дальше, надеюсь, что будет еще везти».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
28 марта 2016 в 17:59
Хорошая статистика! Удачи и во Франции.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
28 марта 2016 в 17:31
Я бы не отказался, что бы Головину во всех следующих матчах так же везло, так еще 29 матчей и лучшим снайпером сборной станет )))
забайкальский армеец
забайкальский армеец
28 марта 2016 в 15:25
Удачи тебе Саня и дальше.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 марта 2016 в 14:54
))))) Привет! безусовно и в клубе!) я строго придерживался заголовка статьи и логики, без хорошей игры в клубе,не будет отл игры в сборной! Хорош парень!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Vladimir808 (раскрыть)
28 марта 2016 в 14:33
И в сборной и в клубе! Натхо плотно на лавку сел, скоро и Широков на вечную стоянку приземлится.
Vladimir808
Vladimir808
28 марта 2016 в 14:29
ГоловинАлександр- едва ли не единственное светлое пятно в сборной! успешной карьеры в сборной , Александру!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
28 марта 2016 в 14:26, ред.
Молчал бы ты Санек, а то спугнешь свой фарт . Главное прогрессируй в игре, а языком барыбать тебя Широков с В. Березуцким научат ,...... но потом.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Sem25 (раскрыть)
28 марта 2016 в 14:09
С учетом того, что Мишка за Спартак топит, он может и споить конкурента!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
28 марта 2016 в 13:58
Ты это..,главное не зазвездись!
Санчо Панса
Санчо Панса
28 марта 2016 в 13:46
И это здорово! А Леонид Викторович и все остальные армейцы в сборной России ему в этом помогут) Успехов, отличной игры и голов Александру на будущее!
Sem25
Sem25 ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
28 марта 2016 в 13:43
С Михаилом? Сопьется))) Привет!
Sem25
Sem25
28 марта 2016 в 13:31
Правильный вопрос. Но и с этими соперниками надо было суметь. Дальше будет видно.
helenmatilda
helenmatilda ответ faustino (раскрыть)
28 марта 2016 в 12:52
ГоловинАлександр умеет малёха)
Sem25
Sem25
28 марта 2016 в 12:39
Но забивает то Головин.
berda2003
berda2003
28 марта 2016 в 12:35
вся игра сборной построена на: "повезло" или "не повезло"...
вот и Головин туда же...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
28 марта 2016 в 12:23
Головин-Ефремов хоршей была бы связка
Sem25
Sem25
28 марта 2016 в 12:01
Чудеса. Парень и 10-ти полных матчей не сыграл в РФПЛ, "0" забитых мячей, а за сборную такая статистика. Ничего подобного не видел прежде. Два неполных матча за сборную, а мячей забил как Денисов, Шатов и Черышев вместе взятые.
faustino
faustino
28 марта 2016 в 11:45
ГоловинАлександр Надо и играть уметь!
Caniggia
Caniggia
28 марта 2016 в 11:45
Неплохо так ГоловинАлександр с лёта приложился. Так держать!
ЛокоМос
ЛокоМос ответ Александр Северный (раскрыть)
28 марта 2016 в 11:44
А голы тоже протеже забил за него?)))
Даже если и так....главное парень талантлив...
Александр Северный
Александр Северный
28 марта 2016 в 11:37
ГоловинАлександр, а ты нужен сборной или протеже есть?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
28 марта 2016 в 11:35
Саша - Молодец! Так держать!!!
mat73
mat73
28 марта 2016 в 11:29
Пока удача на его стороне, и держится молодцом! Посмотрим, как дальше сложится. В любом случае - Удачи и дальше!
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