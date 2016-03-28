Головин: «Постепенно осваиваюсь в сборной, проблем нет»

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28 марта 2016, 11:22

Полузащитник ЦСКА рассказал о том, как он адаптируется в сборной России, и добавил, что не испытывает эйфории от голов за национальную команду:

«Это мой второй вызов в национальную команду. Первый раз я приглашался в сборную прошлым летом, когда была игра с Белоруссией. Тогда психологически, конечно, было тяжелей, чем сейчас, волновался прилично. Хорошо хоть там были мои ровесники – Давыдов, Миранчук, Набиуллин, Ефремов, Чернов. В этот раз мне, конечно, легче. Во-первых, я хорошо знаю Леонида Викторовича, а он знает меня. В сборной много моих одноклубников, да и с остальными я более или менее знаком. Общаюсь со всеми игроками, не только из ЦСКА , но и из других клубов. В общем, постепенно осваиваюсь, проблем нет.

Различия в первой сборной ощущаются. Скорости совсем другие, и времени на принятие решения очень мало. Заранее знал, что выйду на поле в матче с Литвой. Тренеры сказали, что после первого тайма точно появлюсь на поле, так что я был готов. Рад, что мы выиграли, а мне удалось забить. Мне уже сказали, что я стал первым игроком, забившим в двух первых матчах за сборную России. Отнесся спокойно к этому факту: повезло – и хорошо. Буду двигаться дальше, надеюсь, что будет еще везти».