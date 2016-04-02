Байдачный: «„Ростов“ точно забьет парочку голов „Спартаку“»

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от матча ростовчан со «Спартаком» в чемпионате России.
«Организация игры ростовчан лучше, чем у „Спартака“. Плюс оборона у хозяев выстроена идеально. „Ростов“ точно забьет парочку, а вот пропускает редко. Видно, что спартаковцы пытаются выстроить футбол, который был при Романцеве, но для этого нужно время и терпение».
#БайдачныйАнатолий
БайдачныйАнатолий
P.S.
Курбан Бекиевич уже давным давно перешагнул через Лобановского и спорить можно лишь на тему кто лучше, Бесков или Бердыев?
P.S.
Курбан Бекиевич уже давным давно перешагнул через Лобановского и спорить можно лишь на тему кто лучше, Бесков или Бердыев?
А вот результат предсказывать не берусь. А вот ЦСКА наверняка ничью возьмёт - Слуцкий прагматичен. И быстрый Муса располагает к игре вторым номером.
А вот результат предсказывать не берусь. А вот ЦСКА наверняка ничью возьмёт - Слуцкий прагматичен. И быстрый Муса располагает к игре вторым номером.
поди годика три уж прошло))) аха-ха
поди годика три уж прошло))) аха-ха
один в проекте просидел всю карьеру и разучился, а у негретенка дисква
один в проекте просидел всю карьеру и разучился, а у негретенка дисква