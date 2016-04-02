Байдачный: «„Ростов“ точно забьет парочку голов „Спартаку“»

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02 апреля 2016, 15:59

Бывший главный тренер «Ростова» поделился ожиданиями от матча ростовчан со «Спартаком» в чемпионате России.

«Организация игры ростовчан лучше, чем у „Спартака“. Плюс оборона у хозяев выстроена идеально. „Ростов“ точно забьет парочку, а вот пропускает редко. Видно, что спартаковцы пытаются выстроить футбол, который был при Романцеве, но для этого нужно время и терпение».