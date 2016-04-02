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Байдачный: «„Ростов“ точно забьет парочку голов „Спартаку“»

02 апреля 2016, 15:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от матча ростовчан со «Спартаком» в чемпионате России.

«Организация игры ростовчан лучше, чем у „Спартака“. Плюс оборона у хозяев выстроена идеально. „Ростов“ точно забьет парочку, а вот пропускает редко. Видно, что спартаковцы пытаются выстроить футбол, который был при Романцеве, но для этого нужно время и терпение».

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Все комментарии
Red blu
Red blu
03 апреля 2016 в 09:13
Красавец! Угадал так угадал!!!
enot7000
enot7000
03 апреля 2016 в 03:40
как в воду глядел)

БайдачныйАнатолий
Мы Чемпионы
Мы Чемпионы
02 апреля 2016 в 19:54
ну чо, 20 минута... 2:0 )))
Мы Чемпионы
Мы Чемпионы
02 апреля 2016 в 19:36
Первый есть ))) И ещё 90 минут на второй ))
caravanbashi
caravanbashi
02 апреля 2016 в 19:30
Я согласен, Спартак без Велика не велик, надо срочно подписывать Веллинтона, пока он свободный агент. Ну а через час Курбан Бекиевич даст мастер-класс Диме Аленичеву.

P.S.

Курбан Бекиевич уже давным давно перешагнул через Лобановского и спорить можно лишь на тему кто лучше, Бесков или Бердыев?
bnm750x
bnm750x ответ spartach091 (комментарий удален) (раскрыть)
02 апреля 2016 в 19:10
Как ты пишешь с ошибками,вот так и Спартак играет.
112910415
112910415
02 апреля 2016 в 18:59
парочку не забьёт!
aztec1970
aztec1970
02 апреля 2016 в 18:39
Смотри не ошибись, ага.
nadin78
nadin78
02 апреля 2016 в 18:30
Еще как забьет! Ростов, вперед!!!!
sir_Alex
sir_Alex ответ jest (раскрыть)
02 апреля 2016 в 18:14
Молодец! Прогнозы – дело неблагодарное.
Борисыч1
Борисыч1 ответ Новочек (раскрыть)
02 апреля 2016 в 18:14
Если серьёзно, то Спартак в обороне точно играть не будет, а вот Бердыеву защита позволяет играть на контратаках.
А вот результат предсказывать не берусь. А вот ЦСКА наверняка ничью возьмёт - Слуцкий прагматичен. И быстрый Муса располагает к игре вторым номером.
Bad Spenser
Bad Spenser
02 апреля 2016 в 18:13
дай бог , главное чтобы наши лошадок обыграли
ДАША Д
ДАША Д
02 апреля 2016 в 18:13
БайдачныйАнатолий сделай ставку тотал больше 1,5.
Jurij_Mar
Jurij_Mar
02 апреля 2016 в 18:09
А вот мы и посмотрим
pif57
pif57
02 апреля 2016 в 18:02
Неплохо бы было, но лучше пусть вничью сыграют.
REDWHITE_
REDWHITE_ ответ patra (раскрыть)
02 апреля 2016 в 18:00
деточка, а когда зенит у Спартака выигрывал?))))
поди годика три уж прошло))) аха-ха
REDWHITE_
REDWHITE_
02 апреля 2016 в 17:59
у Ростова забивать некому.
один в проекте просидел всю карьеру и разучился, а у негретенка дисква
patra
patra
02 апреля 2016 в 17:52
Золотые времена Спартака. Что было, то было, до сих пор победа над Спартаком доставляет всем соперникам удовольствия не на один день. Ростов не упустит своего, да и ЦСКА с Зенитом не так поймут.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 апреля 2016 в 17:46
Незнаю про пару,но один точно будет ЭтоИнтересно
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
02 апреля 2016 в 17:46
Оборона у Ростова сильна если Сесар Навас в порядке видно что у него спад. Спартак должен этим воспользоваться!! Вперед Спартак!!
REDWHITE_
REDWHITE_
02 апреля 2016 в 17:44
В КАКОМ ПЫЛЬНОМ ШКАФУ ЕГО НАШЛИ?
КПР
КПР
02 апреля 2016 в 17:28
Лишь с помощью давления на судью спамька сможет набрать очечько, а так без шансов и , как всегда, беспробудное нытьё аленёнка. ЭтоИнтересно.
andrefino13
andrefino13
02 апреля 2016 в 17:18
Откуда вас набирают в Спартак?
andrefino13
andrefino13
02 апреля 2016 в 17:14
Я верю в Бердыева,в его талант.Если он продолжит гнуть свою линию,то значит он настоящий тренер,мирового топ уровня.
lotsman
lotsman
02 апреля 2016 в 17:11
БайдачныйАнатолий болеет за СВОЮ команду, но Спартак может испортить ему настроение.))
Санчо Панса
Санчо Панса
02 апреля 2016 в 17:03
И при этом ничего не пропустит, я надеюсь! Самое главное, чтобы Ростов забил Спартаку, а в обороне парни Бердыева играют как надо. В принципе хватит и 1-0 в пользу ростовчан)
Новочек
Новочек ответ Борисыч1 (раскрыть)
02 апреля 2016 в 16:48
Это я самый вероятный сценарий написал,а как оно получится,неизвестно,и ещё есть второй тайм. Всё-таки Спартак,не Цска.
Борисыч1
Борисыч1 ответ Новочек (раскрыть)
02 апреля 2016 в 16:39
Мечтать не вредно)
Новочек
Новочек ответ КПР (раскрыть)
02 апреля 2016 в 16:36
Думаю Ростов будет играть в атаку,и сомнёт Спартак. Также,как Зенит с Цска.
jest
jest
02 апреля 2016 в 16:28
Кажется, я один не делаю прогнозов. )))
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