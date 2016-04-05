Бородюк ушел из «Кайрата»

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05 апреля 2016, 11:13

Наставник «Кайрата» расторг контракт с клубом.

«Трудовые отношения прекращены по инициативе Александра Бородюка.

Руководство клуба предпринимало попытки оставить тренера на его посту, однако, Александром Бородюком было принято решение покинуть ФК „Кайрат“.

ФК „Кайрат“ благодарит Александра Генриховича за проделанную работу в нашем клубе и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, «Кайрат» проиграл свой последний матч в чемпионате Казахстана клубу «Акжайык».