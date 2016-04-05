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Бородюк ушел из «Кайрата»

05 апреля 2016, 11:13

Наставник «Кайрата» Александр Бородюк расторг контракт с клубом.

«Трудовые отношения прекращены по инициативе Александра Бородюка.

Руководство клуба предпринимало попытки оставить тренера на его посту, однако, Александром Бородюком было принято решение покинуть ФК „Кайрат“.

ФК „Кайрат“ благодарит Александра Генриховича за проделанную работу в нашем клубе и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, «Кайрат» проиграл свой последний матч в чемпионате Казахстана клубу «Акжайык».

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Все комментарии
AlexandrMUnited
AlexandrMUnited
05 апреля 2016 в 16:52
Ушёл из-за того, что аршавин разочаровал в первом своём матче?
дантеs
дантеs
05 апреля 2016 в 16:24
Скорее всего ждем его в Динамо.
Фрэнсис
Фрэнсис
05 апреля 2016 в 16:01
Просто надо было с Вайсом контракт продлить.И теперь что?ни тренера нету,с 1 очком в багаже.
Санчо Панса
Санчо Панса
05 апреля 2016 в 14:13
Очень неожиданно! Это при том, что именно Бородюк и был инициатором приглашения в Кайрат Андрея Аршавина. Ждем обратно в Россию, Александр Гейнрихович)
АГЕНТ ВАЛУЕВА
АГЕНТ ВАЛУЕВА
05 апреля 2016 в 14:03
Погорячился,ухаживал бы за бывшими "звёздами",ночью поправлял одеяла,отгонял злых комаров,выводил пописать.Лучшего места чем пансионат Кайрат, встретить старость у Бородюка не было
bertoshas
bertoshas
05 апреля 2016 в 13:33
Бородюк - ушел, Аршавин - пришел...
Kerri
Kerri
05 апреля 2016 в 13:16
БородюкАлександр ушел сам, клуб предлагал остаться. Видимо после игры высказав претензии новичкам, получил в ответ такое, что понял: в этой команде он уже не авторитет.
mat73
mat73
05 апреля 2016 в 12:45
Я вот тоже не думаю, что это просто совпадение - приход Аршавина, и уход Бородюка)))
Где-то тут собака всеже зарыта! Может еще со времен сборной.
А может, Андрейка решил начать тренерскую карьеру?)))
Roman824
Roman824
05 апреля 2016 в 12:34
Старый толстый чипсоед Аршавин пришел в клуб подзаработать немножко на старость и тут же Бородюк уходит из команды. Совпадение? Не думаю... )))
Magneto
Magneto
05 апреля 2016 в 12:33
Бородюка в Динамо Москва
starche
starche
05 апреля 2016 в 12:28
Несостоятелен как тренер, очередное доказательство.
Чаудда
Чаудда
05 апреля 2016 в 12:23
Видать после игры нешуточный базар был в раздевалке. ЭтоИнтересно
ДСА
ДСА
05 апреля 2016 в 11:33
Похоже БородюкАлександр поставил вопрос ребром: или Я или Аршавин.
Sem25
Sem25 ответ Wo_Ong (раскрыть)
05 апреля 2016 в 11:32
И что с того? Перед Аршавиным обязательства у клуба, а не у Бородюка.
Wo_Ong
Wo_Ong ответ Sem25 (раскрыть)
05 апреля 2016 в 11:28
Аршавина заманил в Кайрат и сам тут же сливается)))
Sem25
Sem25 ответ Wo_Ong (раскрыть)
05 апреля 2016 в 11:27
А что тебя в этой новости развеселило?
Wo_Ong
Wo_Ong
05 апреля 2016 в 11:25
уахахахах
Медный купоpос
Медный купоpос
05 апреля 2016 в 11:16
А нечего было на Андрейку "крошить"!
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