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Васильев: «Пюэль? В следующем сезоне нашим тренером останется Жардим»

08 апреля 2016, 14:22

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев развеял слухи о том, что «монегаски» намерены пригласить на тренерский мостик клуба Клода Пюэля, и выразил поддержку нынешнему наставнику Леонардо Жардиму

«Не знаю, кто из нашего клуба обедал с Клодом Пюэлем, если это и является правдой. Однако это был не я, а в „Монако“ только президент и я обладаем властью. Пюэль знаком здесь с большим количеством людей и он может позволить себе пообедать с любым из них. Мы же никогда не задумывались о том, чтобы сменить тренера. Мы довольны тем, как работает Жардим. Его контракт рассчитан еще на 3 года, и в следующем сезоне он будет нашим тренером. То, какое место мы займем по окончании сезона, не имеет никакого значения. Было бы глупо менять тренера этим летом. Какой в этом смысл?»

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