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Неймар хочет увеличить зарплату с 9 до 45 миллионов евро

12 апреля 2016, 13:56

Нападающий «Барселоны» Неймар хочет значительно увеличить зарплату в новом контракте, который планирует подписать летом. Сейчас бразилец зарабатывает в год 9,18 млн евро плюс различные бонусы за личные и командные достижения. Стороны начинают переговоры о новом соглашении, которое должно заменить нынешнее, рассчитанное до 2018 года. По данным источника, в новом контракте Неймар хочет зарабатывать уже 45 млн евро в год. Ради этого договора «Барселоне» придется искать специальных партнеров среди спонсоров, которые будут покрывать расходы на зарплату бразильца.

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Барселона  Неймар
Перевод с as.com
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Все комментарии
B_A_IV
B_A_IV ответ Alex12357 (раскрыть)
16 апреля 2016 в 16:14
да это [непечатное слово ]о не боец , зачем он нужен
B_A_IV
B_A_IV
16 апреля 2016 в 16:12
гнать эту макаку он и нынешнею зарплату не отрабатывает , ну и тренера надо Хави лучше ставить
ФинтУшами
ФинтУшами ответ Juventus21 (раскрыть)
15 апреля 2016 в 23:21, ред.
А давай не будем финансировать столько в футбол. Значит уходим из сайта и телетрансляций - там деньги с рекламы перетекают в руки футболистов. Уходим со стадионов - там мы платим слишком много за билеты.

Мы будем работать весь день, чтобы вечером заскочить к врачу и подкинуть ему немного денег!

Может быть Неймар уже и на 9 согласится. А не хочет - пусть идет работать инженером.

Значит решено! Сейчас все валим отсюда одновременно!
П.Пар
П.Пар
15 апреля 2016 в 02:43
Конечно, это дело руководства Барселоны. Но на мой скромный взгляд этот тощий бразильский выглядок совсем офуел! Хотя, конечно, у него на этот счёт могут быть свои соображения
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
14 апреля 2016 в 17:34
Походу ты в этом спец атеист .
Alex12357
Alex12357 ответ Mister_Leo (раскрыть)
13 апреля 2016 в 11:12
А он не хочет наигрывать славу Месси и Суаресу,нужно внимательно смотреть игры что вытворяют Месси и Суарес ,да и Иньеста с Ракитичем,НЕЙМАР не хочет играть в мышинную возню-это было вчера,сегодня футбол быстр.
Alex12357
Alex12357
13 апреля 2016 в 11:07
МОЛОДЕЦ НЕЙМАР!!!Хватит делать славу другим ,пора о себе позаботится,если руководство Барселоны хоть немного соображает,то поймёт что Месси -это прошлое,а нужно позаботится о настоящем и будущем!!!
Redbluemaunt
Redbluemaunt
13 апреля 2016 в 01:20
А,хариус у него не треснет?!?)))
Андрей Филатов
Андрей Филатов
12 апреля 2016 в 23:19
А НЕ МНОГО ЛЬ ВЫ ХОТИТЕ СУДОРЬ
alchmk
alchmk ответ Mister_Leo (раскрыть)
12 апреля 2016 в 22:45
Здесь деньгу требуют за внимание к персоне, а не за игру. Как артист, претендующий на исключительность, зависит от внимания публики.
peppery
peppery ответ Juventus21 (раскрыть)
12 апреля 2016 в 22:18
Этот с серьгой один из самых топовых и дорогих профессионалов в мире, поэтому он стоит дорого, так как приносит своим мастерством прибыли на порядки больше.
Лучшие в мире хирурги, инженеры, менеджеры, артисты, художники, ученые, иные специалисты - опять же самые топовые профессионалы в своем деле - получают те же десятки миллионов евро/долларов в год.
Иногда надо просто подумать, чтобы потом не выглядеть нелепо, как и вся плеяда согласных с этим завистливым комментарием.
Ironyfan
Ironyfan
12 апреля 2016 в 21:33
Столько комментариев , столько недовольных , хотя это обычный вброс...ну какие 45 млн.
Чего вы так легко ведётесь ?)
Belars
Belars
12 апреля 2016 в 21:31
Вот так и исчезает футболист в человеке
starche
starche
12 апреля 2016 в 21:26
Лучше его тогда сплавить куда-нибудь.
Рядовой Куча
Рядовой Куча
12 апреля 2016 в 21:22
А чего сразу не 100? Что за нелепая утка?
Mister_Leo
Mister_Leo ответ serset (раскрыть)
12 апреля 2016 в 21:19
понятно что это бредовая информация , у него и так зарплата выше всех кроме Месси , надо заслужить новый контракт ...
Шуnя771
Шуnя771
12 апреля 2016 в 21:10
Папа Неймар вошел во вкус))
Vladimir808
Vladimir808
12 апреля 2016 в 21:10
Этого не может быть, потому-что это сумашествие!
wostriks
wostriks
12 апреля 2016 в 20:49
Неймарстарый контракт и так истекает в 2018
Gannibal45
Gannibal45
12 апреля 2016 в 20:36
утка наверно, 15 максимум, нет у него таких заслуг за которые можно платить больше
arzamas
arzamas
12 апреля 2016 в 20:35
Похоже, что Неймару тоже поступило "большое китайское предложение".)
arzamas
arzamas ответ Juventus21 (раскрыть)
12 апреля 2016 в 20:32
Кто тебе сказал, что нет врачей и инженеров зарабатывающих многие миллионы? Примеров множество. Успокойся и завидуй молча, ведь дело не в профессии, а в профессиональном уровне и фартовости человека.
Hardwell
Hardwell ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2016 в 20:31
Про папу Неймара тоже так вы в своё время сказали.А оказалось правдой.
LAKZ
LAKZ
12 апреля 2016 в 20:28
да пошёл этот курица мужского пола в пах!! пинать мячик и получать такое бабло..у меня реально бомболейло!!
serset
serset ответ Mister_Leo (раскрыть)
12 апреля 2016 в 20:21
в начале на 45 играл, щас на 9 а ху..ли вые.....ться?
serset
serset ответ RMA 005 (раскрыть)
12 апреля 2016 в 20:19
хочет там сам по себе мешком быть..и станет же..мешок..
Nazi
Nazi ответ Juventus21 (раскрыть)
12 апреля 2016 в 20:19
Дружище, был Иосиф Сталин, при нем рабочий, министр и спортсмен зарабатывал одинакого.

Нет Иосифа, нет справедливости. И не будет больше никогда. Крик души можно запить.
Nazi
Nazi
12 апреля 2016 в 20:16
Любовь по каталонски. Преданность по каталонски. Интерпретируйте друзья..
AktobeBarca
AktobeBarca
12 апреля 2016 в 20:15
пусть идет к шейхам
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
12 апреля 2016 в 20:13
Если игроку наплевать на проблемы родного клуба,тогда что от него можно ожидать.
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