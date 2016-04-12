Неймар хочет увеличить зарплату с 9 до 45 миллионов евро

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12 апреля 2016, 13:56

Нападающий «Барселоны» хочет значительно увеличить зарплату в новом контракте, который планирует подписать летом. Сейчас бразилец зарабатывает в год 9,18 млн евро плюс различные бонусы за личные и командные достижения. Стороны начинают переговоры о новом соглашении, которое должно заменить нынешнее, рассчитанное до 2018 года. По данным источника, в новом контракте Неймар хочет зарабатывать уже 45 млн евро в год. Ради этого договора «Барселоне» придется искать специальных партнеров среди спонсоров, которые будут покрывать расходы на зарплату бразильца.