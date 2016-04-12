Неймар хочет увеличить зарплату с 9 до 45 миллионов евро

Нападающий «Барселоны» Неймар хочет значительно увеличить зарплату в новом контракте, который планирует подписать летом. Сейчас бразилец зарабатывает в год 9,18 млн евро плюс различные бонусы за личные и командные достижения. Стороны начинают переговоры о новом соглашении, которое должно заменить нынешнее, рассчитанное до 2018 года. По данным источника, в новом контракте Неймар хочет зарабатывать уже 45 млн евро в год. Ради этого договора «Барселоне» придется искать специальных партнеров среди спонсоров, которые будут покрывать расходы на зарплату бразильца.
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Мы будем работать весь день, чтобы вечером заскочить к врачу и подкинуть ему немного денег!
Может быть Неймар уже и на 9 согласится. А не хочет - пусть идет работать инженером.
Значит решено! Сейчас все валим отсюда одновременно!
Мы будем работать весь день, чтобы вечером заскочить к врачу и подкинуть ему немного денег!
Может быть Неймар уже и на 9 согласится. А не хочет - пусть идет работать инженером.
Значит решено! Сейчас все валим отсюда одновременно!
Лучшие в мире хирурги, инженеры, менеджеры, артисты, художники, ученые, иные специалисты - опять же самые топовые профессионалы в своем деле - получают те же десятки миллионов евро/долларов в год.
Иногда надо просто подумать, чтобы потом не выглядеть нелепо, как и вся плеяда согласных с этим завистливым комментарием.
Лучшие в мире хирурги, инженеры, менеджеры, артисты, художники, ученые, иные специалисты - опять же самые топовые профессионалы в своем деле - получают те же десятки миллионов евро/долларов в год.
Иногда надо просто подумать, чтобы потом не выглядеть нелепо, как и вся плеяда согласных с этим завистливым комментарием.
Чего вы так легко ведётесь ?)
Чего вы так легко ведётесь ?)
Нет Иосифа, нет справедливости. И не будет больше никогда. Крик души можно запить.
Нет Иосифа, нет справедливости. И не будет больше никогда. Крик души можно запить.