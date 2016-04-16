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Дзюба: «Судья не поставил два пенальти»

16 апреля 2016, 23:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в матче чемпионата России.

«Судья не поставил два пенальти. Я пять минут орал, весь голос сорвал. Я не помню такого, чтобы меня с моим ростом и весом два раза развернуть меня в воздухе. Хорошо, что в итоге мы выиграли. Если бы проиграли, я бы кого-нибудь загрыз. Халк великолепную передачу сделал. Я думал, кому можно скинуть, увидел Маурисио. Но решил попробовать сам. Такой как матч важен».

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответ OLESOCC (комментарий удален) (раскрыть)
24 апреля 2016 в 02:05
Есть
boi1231
boi1231 ответ almaster (раскрыть)
18 апреля 2016 в 10:48
Человек совсем далекий от юмора!
kikule
kikule
17 апреля 2016 в 17:02
и так разгром,а тут бы вообще счет неприличным был,судья свинок
legendsofsails
legendsofsails ответ OLESOCC (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля 2016 в 15:08
футбол игра коллективная.
legendsofsails
legendsofsails
17 апреля 2016 в 15:06
о... Редвайт очнулся, рыгнул перегаром и родил очередное ...овно.
legendsofsails
legendsofsails ответ Nikola45 (раскрыть)
17 апреля 2016 в 15:03
Именно прЕйдя ))))
legendsofsails
legendsofsails ответ karasc1 (раскрыть)
17 апреля 2016 в 14:43
завидуй молча!
Krutoy
Krutoy
17 апреля 2016 в 13:51
Дзюбе нужно полностью отказаться от общения с прессой, если он не хочет, шоб его возненавидела бОльшая часть болельщиков России.
romanDonskoy
romanDonskoy
17 апреля 2016 в 13:48
судью - в топку! Артем- мужик!
karasc1
karasc1
17 апреля 2016 в 13:10
Нытик, не мужик он!
starche
starche
17 апреля 2016 в 12:03
Вообще, в штрафных немыслимое количество грязной игры. На подавляющее количество таких нарушений вне штрафной-вратарской судьи реагируют, а здесь - считается чуть ли не нормой.
Nikola45
Nikola45 ответ alexxxi (раскрыть)
17 апреля 2016 в 11:56
Зря вы так о Слуцком! Могу только согласится что тащат, и упорно тащат!
starche
starche
17 апреля 2016 в 11:55, ред.
На повторах в обзоре было видно, что против него применяют грязные борцовские приемы, но судья труханул ставить 100% ые пенальти. За такие вещи судей надо сурово наказывать. Самому-то судье не стыдно!?
KONTRASS-67
KONTRASS-67 ответ nahan (раскрыть)
17 апреля 2016 в 11:53
Плохая техника падения и артистизм хромает-пусть учится у Рональду.
Nikola45
Nikola45 ответ Sergoural (раскрыть)
17 апреля 2016 в 11:52
Вы правильно делаете! Но судя по статейкам на соккере не все это делают )
KONTRASS-67
KONTRASS-67
17 апреля 2016 в 11:48
. Если бы проиграли, я бы кого-нибудь загрыз.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/891705.shtml------- , АРТЁМКА, СУАРЕС ПО СРАВНЕНИЮ С ТОБОЙ ВЫГЛЯДЕЛ БЫ ВЕГЕТАРИАНЦЕМ.
Sergoural
Sergoural ответ Nikola45 (раскрыть)
17 апреля 2016 в 11:42
Почему это мы должны брать с Вас пример, не нужно судить о всех по своим поступкам, уважаемый.
asgard25
asgard25
17 апреля 2016 в 11:24
Судья ошибался в обе стороны.
almaster
almaster ответ boi1231 (раскрыть)
17 апреля 2016 в 11:19
Какая то извращенная логика. Судья судил против Зенита, чтобы Зенит выиграл? Специально? Ну ты дал! :)))))))))
Sergoural
Sergoural
17 апреля 2016 в 11:02
Только два, че так мелочишься? Халка че забыл посчитать?
Caniggia
Caniggia ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
17 апреля 2016 в 10:54
То был тоже левый пендаль, не спорю.
boi1231
boi1231
17 апреля 2016 в 10:42
Артемчик судья специально не ставил пенальти и не давал вторую желтую супер защитнику Спартака ,чтоб вы разозлились и разгромили Спартак ,чего он и добивался !
Хиромант
Хиромант
17 апреля 2016 в 10:27
Вообще-то судья не поставил три пенальти (мяч в штрафной Зенита по ходу попал-таки в руку Халка), но это уже на совести судьи. А то, что Артем забил - молоток! А какой голевой момент сотворил для Маурисио?! Буквально из ничего! Всем, кто до сих пор поливает его грязью, Артем доказал - он действительно хороший Игрок!
Nikola45
Nikola45
17 апреля 2016 в 10:16
Прейдя в себя после вчерашнего, Спартаковские болельщики с обидой начали писать пасквили?
Nikola45
Nikola45 ответ OLESOCC (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля 2016 в 10:10
Да Артемка не может без Зенита забивать )) Как не странно в футболе одному без команды трудно забить ))
Nikola45
Nikola45 ответ Red blu (раскрыть)
17 апреля 2016 в 10:08
Он так же умолчал о накладке Промеса, после чего Дани получил травму, о том что нужно было удалять Боккетти за 2 не дополученную карточку Промеса за тоже самое, и Спартак должен бы доигрывать в 8 игроков!
vovinho11
vovinho11 ответ REDWHITE_ (раскрыть)
17 апреля 2016 в 09:32
Деревья не забивают 101 гол
Red blu
Red blu
17 апреля 2016 в 09:18
При счете 1:2 судья не поставил пенальти в ворота зенита когда Халк сыграл рукой играчишка про это умолчал!
REDWHITE_
REDWHITE_
17 апреля 2016 в 09:03
Я пять минут орал, весь голос сорвал.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/891705.shtml
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аха-ха)) разве деревья орут?
Санчо Панса
Санчо Панса
17 апреля 2016 в 08:42
В итоге Зенит отгрузил Спартаку пятерку по старой доброй традиции и без пенальти! Молодцы, сине-белоголубые) В такой игре не всегда можно рассчитывать на 11-метровые, Артем.
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