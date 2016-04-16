Дзюба: «Судья не поставил два пенальти»

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16 апреля 2016, 23:08

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в матче чемпионата России.

«Судья не поставил два пенальти. Я пять минут орал, весь голос сорвал. Я не помню такого, чтобы меня с моим ростом и весом два раза развернуть меня в воздухе. Хорошо, что в итоге мы выиграли. Если бы проиграли, я бы кого-нибудь загрыз. Халк великолепную передачу сделал. Я думал, кому можно скинуть, увидел Маурисио. Но решил попробовать сам. Такой как матч важен».