Капелло: «„Барселоне“ нужен капитан наподобие Пуйоля»

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18 апреля 2016, 15:38

Бывший главный тренер «Реала» прокомментировал поражение «Барселоны» от «Валенсии» (1:2) и выразил мнение о ситуации в клубе.

«„Барселона“ потеряла много очков и столкнулась с трудностями. В финальной части сезона очень важно спокойствие, чтобы идти к титулу шаг за шагом. Мы не можем знать, что будет происходить дальше. Возможно, „Барселона“ восстановится. Но я думаю, что ей нужен капитан наподобие Пуйоля, который может призвать команду к разумному».