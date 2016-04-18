Капелло: «„Барселоне“ нужен капитан наподобие Пуйоля»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал поражение «Барселоны» от «Валенсии» (1:2) и выразил мнение о ситуации в клубе.
«„Барселона“ потеряла много очков и столкнулась с трудностями. В финальной части сезона очень важно спокойствие, чтобы идти к титулу шаг за шагом. Мы не можем знать, что будет происходить дальше. Возможно, „Барселона“ восстановится. Но я думаю, что ей нужен капитан наподобие Пуйоля, который может призвать команду к разумному».
в целом конечно не хватает таких личностей,а Хави так вообще бы был даже сейчас лучшим п/з в Испании чисто по КПД выходя на замены.)
да и с иллюзионистом в роли капитана Барса еще имеет шансы на 2 титула.
в целом конечно не хватает таких личностей,а Хави так вообще бы был даже сейчас лучшим п/з в Испании чисто по КПД выходя на замены.)
да и с иллюзионистом в роли капитана Барса еще имеет шансы на 2 титула.
Хотя я на 110% уверен, останься Рауль играть за Реал и дальше с 2010 года, здешняя балетная труппа Барсы во главе с bars-f и его бы обливала грязью и принижала заслуги.
Но если говорить о нормальных болельщиках Барселоны, то тут было бы все пучком. Рауля все уважали и уважают!
Хотя я на 110% уверен, останься Рауль играть за Реал и дальше с 2010 года, здешняя балетная труппа Барсы во главе с bars-f и его бы обливала грязью и принижала заслуги.
Но если говорить о нормальных болельщиках Барселоны, то тут было бы все пучком. Рауля все уважали и уважают!
Хави только в прошлом году завершил карьеру, а о нем никто и не вспоминает.
Он лишь сам о себе напоминает, своими нелепыми высказываниями и lizанием 5 точки у Месси.
Казалось два великих игрока, но отношение к одному и другому у всех противоположное.
Пуйоля можно сравнить лишь с Раулем по уважению!
Хави только в прошлом году завершил карьеру, а о нем никто и не вспоминает.
Он лишь сам о себе напоминает, своими нелепыми высказываниями и lizанием 5 точки у Месси.
Казалось два великих игрока, но отношение к одному и другому у всех противоположное.
Пуйоля можно сравнить лишь с Раулем по уважению!
Пуйоль мужик. Такие щя редкость.
Пуйоль мужик. Такие щя редкость.