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Капелло: «„Барселоне“ нужен капитан наподобие Пуйоля»

18 апреля 2016, 15:38

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал поражение «Барселоны» от «Валенсии» (1:2) и выразил мнение о ситуации в клубе.

«„Барселона“ потеряла много очков и столкнулась с трудностями. В финальной части сезона очень важно спокойствие, чтобы идти к титулу шаг за шагом. Мы не можем знать, что будет происходить дальше. Возможно, „Барселона“ восстановится. Но я думаю, что ей нужен капитан наподобие Пуйоля, который может призвать команду к разумному».

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Все комментарии
ПрогульщиК
ПрогульщиК
18 апреля 2016 в 23:23
Чтоб гонял Пике!
Apsny
Apsny
18 апреля 2016 в 18:03
И навтыкать таким как Пике, Алвес и Неймар. А вот с Месси намного сложнее.
hardpony
hardpony
18 апреля 2016 в 17:12
где взять такого? ни один в нынешней барсе даже близко не приблизился к духу Пуйоля.
da da da
da da da
18 апреля 2016 в 17:05
что с Пуйолем что с Хави Барса часто унижала Реал,беря при этом в среднем по 2-3 трофея в год.)
в целом конечно не хватает таких личностей,а Хави так вообще бы был даже сейчас лучшим п/з в Испании чисто по КПД выходя на замены.)
да и с иллюзионистом в роли капитана Барса еще имеет шансы на 2 титула.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 апреля 2016 в 16:48
Что верно, то верно! Вот уж кто вел себя на поле как мужик и был настоящим бойцом с большим сердцем. Если и проигрывал Карлес, то с честью и с достоинством! Но таких в нынешней Барселоне можно пересчитать по пальцам. Все же максималисты по натуре)
Zidan05
Zidan05 ответ FROBI (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля 2016 в 16:34
Согласен+
Zidan05
Zidan05 ответ FROBI (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля 2016 в 16:22
Вот вот.
Хотя я на 110% уверен, останься Рауль играть за Реал и дальше с 2010 года, здешняя балетная труппа Барсы во главе с bars-f и его бы обливала грязью и принижала заслуги.

Но если говорить о нормальных болельщиках Барселоны, то тут было бы все пучком. Рауля все уважали и уважают!
Jessperknut
Jessperknut
18 апреля 2016 в 16:09
Капелло: «„Барселоне“ нужен судья наподобие Эвребе»
zenitkoska
zenitkoska
18 апреля 2016 в 16:06
КапеллоФабио успокоиться надо)
Zidan05
Zidan05 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля 2016 в 16:03, ред.
Жменя, вот смотри да - человек 2 года как завершил карьеру, а о нем до сих пор вспоминают с теплотой все болельщики Испании.

Хави только в прошлом году завершил карьеру, а о нем никто и не вспоминает.
Он лишь сам о себе напоминает, своими нелепыми высказываниями и lizанием 5 точки у Месси.

Казалось два великих игрока, но отношение к одному и другому у всех противоположное.

Пуйоля можно сравнить лишь с Раулем по уважению!
RMA 005
RMA 005
18 апреля 2016 в 16:02
Базару "0"
Пуйоль мужик. Такие щя редкость.
Caniggia
Caniggia
18 апреля 2016 в 15:58
КапеллоФабио: Барсе нужен тренер только такой как КапеллоФабио и никто другой!
Zidan05
Zidan05
18 апреля 2016 в 15:47, ред.
Барселоне нужен мужик, нападобие Пуйоля!
BENFICA
BENFICA
18 апреля 2016 в 15:42
У Барселоны и так отличный капитан.
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