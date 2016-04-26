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Почеттино: «Соперники пытаются провоцировать Алли»

26 апреля 2016, 14:53
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заступился за своего подопечного Деле Алли, который ударил игрока «Вест Бромвич Альбион» Клаудио Якоба в живот во время встречи команд в рамках 35-го тура АПЛ (1:1):

«Иногда соперники пытаются провоцировать Алли. Они знают, что Деле обладает взрывным характером и может отреагировать на провокацию.

Я не видел эпизода. Посмотрим повтор, а пока мне нечего комментировать».

Стоит добавить, что Алли может ожидать дисквалификация за этот поступок.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
27 апреля 2016 в 13:14
рабочий игровой момент , не более, подумаешь... но Алли, гоу на кичу, проветрись малек
в принципе это нехорошо так вестись на провокации
sparxx
sparxx ответ Forint (раскрыть)
26 апреля 2016 в 21:03
Ну тогда уже.... Деле Аль... и какой то Пи....
dzvinka
dzvinka
26 апреля 2016 в 21:03
ах вот он какоф, молодой петушок))
bfd
bfd
26 апреля 2016 в 20:53
он может оправдаться тем, что ударил как баба
Санчо Панса
Санчо Панса
26 апреля 2016 в 20:06
Нужно уметь контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации! И учится надо этому уже в молодом возрасте, чтобы с годами быть более стойким к негативу. Желаю удачи Алли и сильно не огорчаться, если Лестер Сити в итоге станет чемпионом АПЛ)
kizlik
kizlik
26 апреля 2016 в 18:12
ЯкобКлаудио грязный игрочишка
DXTK
DXTK
26 апреля 2016 в 17:35, ред.
АллиДеле чего такой Дерзкий???!!! настоящий Шпор!!!

Если соответствующие обвинения будут выдвинуты, Алли, в воскресенье признанный молодым Игроком Года в Премьер-Лиге по версии PFA, может получить три матча дисквалификации и, таким образом, досрочно завершить сезон.

Кстати стоит отметить что это не первый такой случай в Матче с фиорентиной в ЛЕ он тоже пнул игрока в живот.........

PS Почеттино надо с ним поговорить пока не стало слишком поздно иначе он превратится в Суареса
Laurice
Laurice ответ Он-моя жизнь (раскрыть)
26 апреля 2016 в 15:53
Характер не тот.
Призрак Убитого Енота
Призрак Убитого Енота ответ Laurice (раскрыть)
26 апреля 2016 в 15:50
Привет)

Ну, тут спорный момент, поведение все-таки нефутбольное и недопустимое. Если он поймет это, возможно, на будущее будет урок. Хотя Суареса и Косту давно дисквами учат, а все без толку))
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
26 апреля 2016 в 15:45
Не нужно поддаваться этим провокациям. Нужно сдерживать себя.
Laurice
Laurice ответ Призрак Убитого Енота (раскрыть)
26 апреля 2016 в 15:42
Привет, Паша)

Да знаю, У Алли очень взрывной характир. Возможно даже гнилой.
Но ФА в таких решениях все равно перегибает. 3 матча много за такой поступок.
sir_Alex
sir_Alex
26 апреля 2016 в 15:32
Пусть этот Алли успокоительное принимает.
Призрак Убитого Енота
Призрак Убитого Енота ответ Laurice (раскрыть)
26 апреля 2016 в 15:30
Юля, ну так он на ровном месте ударил игрока в живот (пусть перед этим они друг друга толкнули пару раз). Это в любом случае недопустимо.
Laurice
Laurice ответ George-CFC (раскрыть)
26 апреля 2016 в 15:17
Алли тоже не подарок. Взрывной характер.
Laurice
Laurice
26 апреля 2016 в 15:16
ФА совсем попутала.
Amanreca
Amanreca
26 апреля 2016 в 15:09, ред.
А сам Алли белый и пушистый??не первый раз такое вижу.Вечно всем наглеет и предьявляет че то.Надо на место поставить его.
George-CFC
George-CFC
26 апреля 2016 в 15:00
этот Якоб грязный игрочишка типа Вернблума
Forint
Forint
26 апреля 2016 в 14:59
Мне кажется Деле Алли был зачат на Делле Альпи :)
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