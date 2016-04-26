Почеттино: «Соперники пытаются провоцировать Алли»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заступился за своего подопечного Деле Алли, который ударил игрока «Вест Бромвич Альбион» Клаудио Якоба в живот во время встречи команд в рамках 35-го тура АПЛ (1:1):
«Иногда соперники пытаются провоцировать Алли. Они знают, что Деле обладает взрывным характером и может отреагировать на провокацию.
Я не видел эпизода. Посмотрим повтор, а пока мне нечего комментировать».
Стоит добавить, что Алли может ожидать дисквалификация за этот поступок.
в принципе это нехорошо так вестись на провокации
в принципе это нехорошо так вестись на провокации
Если соответствующие обвинения будут выдвинуты, Алли, в воскресенье признанный молодым Игроком Года в Премьер-Лиге по версии PFA, может получить три матча дисквалификации и, таким образом, досрочно завершить сезон.
Кстати стоит отметить что это не первый такой случай в Матче с фиорентиной в ЛЕ он тоже пнул игрока в живот.........
PS Почеттино надо с ним поговорить пока не стало слишком поздно иначе он превратится в Суареса
Если соответствующие обвинения будут выдвинуты, Алли, в воскресенье признанный молодым Игроком Года в Премьер-Лиге по версии PFA, может получить три матча дисквалификации и, таким образом, досрочно завершить сезон.
Кстати стоит отметить что это не первый такой случай в Матче с фиорентиной в ЛЕ он тоже пнул игрока в живот.........
PS Почеттино надо с ним поговорить пока не стало слишком поздно иначе он превратится в Суареса
Ну, тут спорный момент, поведение все-таки нефутбольное и недопустимое. Если он поймет это, возможно, на будущее будет урок. Хотя Суареса и Косту давно дисквами учат, а все без толку))
Ну, тут спорный момент, поведение все-таки нефутбольное и недопустимое. Если он поймет это, возможно, на будущее будет урок. Хотя Суареса и Косту давно дисквами учат, а все без толку))
Да знаю, У Алли очень взрывной характир. Возможно даже гнилой.
Но ФА в таких решениях все равно перегибает. 3 матча много за такой поступок.
Да знаю, У Алли очень взрывной характир. Возможно даже гнилой.
Но ФА в таких решениях все равно перегибает. 3 матча много за такой поступок.