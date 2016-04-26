Почеттино: «Соперники пытаются провоцировать Алли»

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26 апреля 2016, 14:53

Наставник «Тоттенхэма» заступился за своего подопечного , который ударил игрока «Вест Бромвич Альбион» в живот во время встречи команд в рамках 35-го тура АПЛ (1:1):

«Иногда соперники пытаются провоцировать Алли. Они знают, что Деле обладает взрывным характером и может отреагировать на провокацию.

Я не видел эпизода. Посмотрим повтор, а пока мне нечего комментировать».

Стоит добавить, что Алли может ожидать дисквалификация за этот поступок.