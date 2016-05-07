Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ больше не имеет права на ошибку»

1462607542

07 мая 2016, 10:52

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отметил, что клуб больше не может позволить себе терять очки. За два тура до конца чемпионата МЮ отстает от четвертой строчки на четыре очка, но у «Красных дьяволов» есть игра в запасе. Очевидно, что подопечным голландца нужно выиграть все три матча, но манкунианцы в АПЛ не могут это сделать с сентября. Сегодня клубу предстоит выезд к «Норвичу».

«Мы должны выиграть все оставшиеся матчи. Давление есть, но „Норвичу“ тоже надо побеждать, иначе они рискуют вылететь.