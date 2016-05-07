Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2015/2016

Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ больше не имеет права на ошибку»

07 мая 2016, 10:52

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал отметил, что клуб больше не может позволить себе терять очки. За два тура до конца чемпионата МЮ отстает от четвертой строчки на четыре очка, но у «Красных дьяволов» есть игра в запасе. Очевидно, что подопечным голландца нужно выиграть все три матча, но манкунианцы в АПЛ не могут это сделать с сентября. Сегодня клубу предстоит выезд к «Норвичу».

«Мы должны выиграть все оставшиеся матчи. Давление есть, но „Норвичу“ тоже надо побеждать, иначе они рискуют вылететь. 

Я хочу выиграть Кубок Англии, потому что считаю его очень важным турниром. Конечно, никто не отменял и попадание в топ-4. Мы в состоянии выиграть три матча подряд в АПЛ».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп: «Кариус замечательный вратарь, поэтому „Ньюкасл“ его и приобрёл»
Вчера, 23:36
Сунесс назвал единственного английского игрока мирового уровня
Вчера, 23:27
Пимента: "Доннарумму называют «лучшим в мире», а через минуту – «занозой»
Вчера, 23:14
Аллегри: «Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы играли нервно?»
Вчера, 22:56
Агбонлахор считает, что Поттер должен покинуть «Челси»
Вчера, 22:36
Бенитес: «У Нуньеса есть скорость, и он представляет собой угрозу»
Вчера, 20:35
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
09 мая 2016 в 05:15
Желаю МЮ выползти на четвертую строчку АПЛ.
Сейчас все зависит только от подопечных ЛВГ.
Хороший будет подарок Гвардиоле.
МС - без ЛЧ.
Cules2013
Cules2013
07 мая 2016 в 19:08
У МЮ есть все шансы в итоге упустить даже 5 строчку ЛЕ. Должны сказать спасибо Вест Хэму, что проиграли Суонси. А то уже в следующем туре играть с ними, и ситуация была бы опасная. Вот, если в итоге не удержат 5 место, то Ван Гала реально уволят. А так, смирятся с ЛЕ и дадут ещё год "поработать". Кстати, если Ливерпуль победит в ЛЕ и получит путёвку в ЛЧ, разве на 4 место в АПЛ автоматически не анулируется путёвка в ЛЧ?
kukuy 2016
kukuy 2016
07 мая 2016 в 17:07
"........сумасшедший. Что возьмешь?"
spacerider
spacerider
07 мая 2016 в 16:25
Неуместное и никчемное заявление.
От таких его опусов как правило еще хуже становится.
Молча бы сделал и толку больше и авторитет бы свой поднял.
А так болтология одна.
nahan
nahan
07 мая 2016 в 13:43
Да, МЮ больше никогда не пригласит Ван Гаага...
manutd navsegda
manutd navsegda ответ DEADP00L (раскрыть)
07 мая 2016 в 13:25
А МЮ сегодня проиграет норвичу
Zidane5-10
Zidane5-10
07 мая 2016 в 12:40
ошибка, как сильно сказал. даже если МЮ вылетит в чемпиошип, это будет так, ошибочка, по сравнению с тем, какую большую ошибку допустил МЮ, подписав тебя, Ван Гаал.
DEADP00L
DEADP00L ответ manutd navsegda (раскрыть)
07 мая 2016 в 12:26
Арсенал выиграет у МС
manutd navsegda
manutd navsegda ответ n1ger0k (раскрыть)
07 мая 2016 в 12:23
Скорее всего рисует так как игры нет значит он не записывает ошибки.
manutd navsegda
manutd navsegda ответ DEADP00L (раскрыть)
07 мая 2016 в 12:19
Если сити проиграет один из двух матчей(что вряд ли) тогда хватит но их нужно еще выиграть что как мне кажется невозможно для сегодняшнего МЮ
DEADP00L
DEADP00L
07 мая 2016 в 11:53
3 побед хватит для попадания в топ-4
n1ger0k
n1ger0k ответ Liverpoolfc94 (раскрыть)
07 мая 2016 в 11:43
а ты не думал,что он просто записывает ошибки своих игроков,либо что еще хуже,у него есть тайная фантазия рисовать
yane4ort88
yane4ort88
07 мая 2016 в 11:22
ЭтоИнтересно МЮ как топ клуб вообще не имел права допускать столько ошибок
Liverpoolfc94
Liverpoolfc94
07 мая 2016 в 11:19
Почему ван гал всегда в тетраде ведет записи? К чему постоянство такое? Неужели не знаешь состав свой? В след сезоне тоже так будет?
bexxx
bexxx
07 мая 2016 в 11:04
Клуб имеет право а вот ты [кю] нет
neverw1n
neverw1n
07 мая 2016 в 10:58
А больше и не надо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 