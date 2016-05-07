Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ больше не имеет права на ошибку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал отметил, что клуб больше не может позволить себе терять очки. За два тура до конца чемпионата МЮ отстает от четвертой строчки на четыре очка, но у «Красных дьяволов» есть игра в запасе. Очевидно, что подопечным голландца нужно выиграть все три матча, но манкунианцы в АПЛ не могут это сделать с сентября. Сегодня клубу предстоит выезд к «Норвичу».
«Мы должны выиграть все оставшиеся матчи. Давление есть, но „Норвичу“ тоже надо побеждать, иначе они рискуют вылететь.
Я хочу выиграть Кубок Англии, потому что считаю его очень важным турниром. Конечно, никто не отменял и попадание в топ-4. Мы в состоянии выиграть три матча подряд в АПЛ».
Сейчас все зависит только от подопечных ЛВГ.
Хороший будет подарок Гвардиоле.
МС - без ЛЧ.
Сейчас все зависит только от подопечных ЛВГ.
Хороший будет подарок Гвардиоле.
МС - без ЛЧ.
От таких его опусов как правило еще хуже становится.
Молча бы сделал и толку больше и авторитет бы свой поднял.
А так болтология одна.
От таких его опусов как правило еще хуже становится.
Молча бы сделал и толку больше и авторитет бы свой поднял.
А так болтология одна.