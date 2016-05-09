Черышев пропустит Евро

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09 мая 2016, 16:09

Полузащитник «Валенсии» и сборной России не сыграет на грядущем чемпионате Европы.

Сообщается, что хавбеку предстоит перенести операцию на бедре, после чего игрок будет восстанавливаться порядка 4-х месяцев.

Согласно источнику, операция состоится 17 мая.