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Черышев пропустит Евро

09 мая 2016, 16:09

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет на грядущем чемпионате Европы.

Сообщается, что хавбеку предстоит перенести операцию на бедре, после чего игрок будет восстанавливаться порядка 4-х месяцев.

Согласно источнику, операция состоится 17 мая. 

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Все комментарии
yanin
yanin
10 мая 2016 в 19:08
Вечно хромой
starche
starche ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 мая 2016 в 08:26
Пожалуй.
Spectr
Spectr ответ Рожден в СССР (комментарий удален) (раскрыть)
10 мая 2016 в 00:39
Ты Мудко про это расскажи
_ManKUN_
_ManKUN_ ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
09 мая 2016 в 22:29
Хорошо. Кто сейчас приносит ощутимую пользу сборной и может вытащить ее наверх в решающих матчах? У нас есть игрок, наподобие Модрича в Хорватии, Бейла в Уэльсе, Левандовски в Польше?
Cassius Clay
Cassius Clay ответ steelhead (раскрыть)
09 мая 2016 в 21:50
Во-первых,чуваку 25 лет,во-вторых посмотри на того же Варди,только карьера в гору пошла,но еще раз повторяю,если бы не травмы,то он давно уже раскрылся...
steelhead
steelhead ответ Cassius Clay (раскрыть)
09 мая 2016 в 21:22
Какой такой потенциал, чуваку уже 26 лет))). Все в молодых и перспективных ходит. Такой же талант, как Измайлов.
gobmarl
gobmarl
09 мая 2016 в 21:20
Договорные матчи на dogz.tibidohs. ru
Zimmer
Zimmer
09 мая 2016 в 21:11
Не везёт тебе Черышев_Денис.
pomor45
pomor45 ответ Spartak_Rulit (раскрыть)
09 мая 2016 в 20:59
Пончик прежде всего главный тренер ЦСКА, а потом уж сборной России.
pomor45
pomor45 ответ _ManKUN_ (раскрыть)
09 мая 2016 в 20:57
Черешев и приматам не забивал.
pomor45
pomor45
09 мая 2016 в 20:55
Жаль, конечно, но только в плане набора им опыта в сборной к ЧМ-2018, а во Франции убыток будет невелик.
_ManKUN_
_ManKUN_ ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
09 мая 2016 в 20:49
Хотя бы тем, что стабильно играет в европе и реально трудится (единственный минус игрока-перебор хрустальности). Другое дело избалованные деньгами кококорины дзубы которые могут забивать только терегам анжы азербайджану и прочим приматам!!!))))))))))))
protest58us
protest58us ответ просто сашка (раскрыть)
09 мая 2016 в 20:46
запас:Малафеев,Филимонов,Зырянов,Погребняк,,второй березуцкий,Измайлов,Ротенберг(восходящая звездочка) Павлюченко
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Антибиотик (раскрыть)
09 мая 2016 в 20:41
А чего смешного я сказал, умник?
ДСА
ДСА
09 мая 2016 в 20:18
Агент подсказал Черышеву_Денису, что ловить нечего.
CL2014
CL2014
09 мая 2016 в 20:06
Хрустальный футболист с большим талантом.. Эх и на чм он из за травмы не играл, и на че не сыграет ((
Cassius Clay
Cassius Clay
09 мая 2016 в 20:02
Жалко его,так много травм получает,не сможет уже скорее всего раскрыть весь свой потенциал,а так не плохой футболист....
нечитайло
нечитайло
09 мая 2016 в 19:55
не досмотрели
капустко
капустко
09 мая 2016 в 19:51
Да уж, здоровья ему. Серьёзная потеря...
Casey Ryback
Casey Ryback
09 мая 2016 в 19:49
...Сейчас уже нет смысла желать ему поменьше травм и пр. и т. д...
Ведь он уже получил её!
И пропустит важнейший турнир!
Может быть последний турнир крупный в его карьере...
sir_Alex
sir_Alex
09 мая 2016 в 19:44
Здоровья хрустальному парню.
_ManKUN_
_ManKUN_
09 мая 2016 в 19:42
Единственный достойный игрок в сборной. Росии теперь наверное не стоит даже соваться на етот турнир пусть оддадут место достойным (например хорватия или швеция)
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
09 мая 2016 в 19:34, ред.
Здоровье!!
Странно почему Пончик не вызывает Луценко у него в 25 матчах по системе гол+пас 15 баллов, при том, что у Мордовии всего забито 30 голов за сезон, человек участвует в 50% голов команды..
INGUSH
INGUSH
09 мая 2016 в 19:33
Хрусталь,однако...
Vladimir808
Vladimir808
09 мая 2016 в 19:27
Здоровья Денису!
spartach091
spartach091 ответ Антибиотик (раскрыть)
09 мая 2016 в 19:20
и еще раз не смог в сарказм)вахаххах
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ starche (раскрыть)
09 мая 2016 в 19:04
Сам не попрешь, никто за тебя не попрет!!! Меньше надо было папу слушать, а валить в любую команду где место в составе, а не на лавке предлагают!!!
MALOY74
MALOY74
09 мая 2016 в 18:55
а его что кто-то в сборную звал Черышев_Денис что-то не помню
Антибиотик
Антибиотик ответ spartach091 (раскрыть)
09 мая 2016 в 18:44
Я уже 22 года служу в ВМФ и не хватало мне ещё жаловаться. А на тебя жаловаться, так вообще грешно)))
starche
starche
09 мая 2016 в 18:42
Да, не прёт парню во всех отношениях.
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