Черышев пропустит Евро

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет на грядущем чемпионате Европы.
Сообщается, что хавбеку предстоит перенести операцию на бедре, после чего игрок будет восстанавливаться порядка 4-х месяцев.
Согласно источнику, операция состоится 17 мая.
Ведь он уже получил её!
И пропустит важнейший турнир!
Может быть последний турнир крупный в его карьере...
Ведь он уже получил её!
И пропустит важнейший турнир!
Может быть последний турнир крупный в его карьере...
Странно почему Пончик не вызывает Луценко у него в 25 матчах по системе гол+пас 15 баллов, при том, что у Мордовии всего забито 30 голов за сезон, человек участвует в 50% голов команды..
Странно почему Пончик не вызывает Луценко у него в 25 матчах по системе гол+пас 15 баллов, при том, что у Мордовии всего забито 30 голов за сезон, человек участвует в 50% голов команды..