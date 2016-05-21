«Ростов» завоевал серебро РФПЛ

В матче заключительного тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Терек», но не смог потеснить ЦСКА с первой строчки первенства. Таким образом, команда Курбана Бердыева завоевала серебряные медали.
Грозный, стадион «Ахмат-Арена»
«Терек» — «Ростов» — 0:2 (0:1)
Голы: Нобоа 30, Ерохин 50.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Родолфо, Плиев, Семенов, Иванов, Кадыров (Мирзов 70), Рыбус, Пирис, Кен (Мбенге 77), Садаев (Митришев 65).
Главный тренер: Рашид Рахимов.
«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Баштуш, Маргасов, Ротенберг (Ерохин 23), Гацкан, Нобоа, Полоз (Могилевец 65), Калачев, Азмун (Бухаров 69).
Главный тренер: Курбан Бердыев.
Предупреждения: Гацкан 88, Новосельцев 90.
Судья: Алексей Николаев.
Стогниенко тоже не ангел, но на порядок лучше остальных глоров.
Стогниенко тоже не ангел, но на порядок лучше остальных глоров.
Нам все по уй мы Чемпионы :))))
Нам все по уй мы Чемпионы :))))
Но была уверенность, что Ростов победит!!
И почему-то был уверен, что Рубин не обыграет ЦСКА..))
Но не смотря ни на что, с Победой, Ростовушка!!
С Победой, Тренер!!
Поздравляю всех болел Ростова и сопереживающих, поддерживающих Ростов весь сезон!!
Но была уверенность, что Ростов победит!!
И почему-то был уверен, что Рубин не обыграет ЦСКА..))
Но не смотря ни на что, с Победой, Ростовушка!!
С Победой, Тренер!!
Поздравляю всех болел Ростова и сопереживающих, поддерживающих Ростов весь сезон!!