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«Ростов» завоевал серебро РФПЛ

21 мая 2016, 15:29
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче заключительного тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Терек», но не смог потеснить ЦСКА с первой строчки первенства. Таким образом, команда Курбана Бердыева завоевала серебряные медали.

Грозный, стадион «Ахмат-Арена»

«Терек» — «Ростов» — 0:2 (0:1)
Голы: Нобоа 30, Ерохин 50.

«Терек»: Годзюр, Уциев, Родолфо, Плиев, Семенов, Иванов, Кадыров (Мирзов 70), Рыбус, Пирис, Кен (Мбенге 77), Садаев (Митришев 65).
Главный тренер: Рашид Рахимов.

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Баштуш, Маргасов, Ротенберг (Ерохин 23), Гацкан, Нобоа, Полоз (Могилевец 65), Калачев, Азмун (Бухаров 69).
Главный тренер: Курбан Бердыев.

Предупреждения: Гацкан 88, Новосельцев 90.

Судья: Алексей Николаев.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответ nautilus163 (раскрыть)
23 мая 2016 в 20:38
оборзевшие они
nulll
nulll ответ DorianGrey (комментарий удален) (раскрыть)
23 мая 2016 в 17:30
я 3 раза смотрел на стоп - кадре ) чуть чуть был оффсайд
nautilus163
nautilus163
22 мая 2016 в 10:48
Не понял! Модераторы банят, того в кого их указательный палец ткнет? Вчера забанили пост на этой ветке с 42 лайками! Такого беспредела я еще не встречал на форумах!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ZACONIC (раскрыть)
22 мая 2016 в 10:22
Ты Бердыеву не веришь???
ZACONIC
ZACONIC ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 мая 2016 в 09:55
Вообще то у нас долгов нет уже давно а то нам бы не дали лицензию на еврокубки
Судья
Судья ответ Mark_Tolson (комментарий удален) (раскрыть)
22 мая 2016 в 04:34
Вам вынесено предупреждение за провокацию
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
22 мая 2016 в 01:49
Давно говорил, что большинство комментаторов - провокаторы. Разжигают страсти почем зря и свое необъективное мнение выдают за истину.
Стогниенко тоже не ангел, но на порядок лучше остальных глоров.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ IngvarP (комментарий удален) (раскрыть)
22 мая 2016 в 01:45
И вас с "завоеванной" бронзой!!!
FC RSM
FC RSM ответ Ice van Reed (раскрыть)
22 мая 2016 в 01:25
Спасибо! Взаимно!)
Давуд
Давуд
22 мая 2016 в 01:02
Дьяков лохонулся с Динамо как и Ещенко
Snopik
Snopik
21 мая 2016 в 23:49
Ростов красавцы, очень интересно будет на них посмотреть в ЛЧ , ну а Коней с золотом :))))
Нам все по уй мы Чемпионы :))))
Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer
21 мая 2016 в 23:48
Ростовчан с победой и попаданием команды в Лигу Чемпионов!
311
311 ответ кот сибиряк (раскрыть)
21 мая 2016 в 23:43
Если будет такая же группа, как у Зенита, то шансы неплохие!)
311
311
21 мая 2016 в 23:41
Ростов еще раз с победой и Лигой Чемпионов! Вы достойны представлять Россию! Бекиевичу отдельный респект!)
Ростсельмаш-Фанат
Ростсельмаш-Фанат ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
21 мая 2016 в 23:38
ок, обязательно!
311
311 ответ KAFA2525 (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2016 в 23:35
Не ной! Верь!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
21 мая 2016 в 23:29
Вполне удачно,Молодцы,удачи Вам в ЛЧ.
Таганский
Таганский
21 мая 2016 в 23:24, ред.
К сожалению, отпуск быстро окончился, так что пришлось сегодняшний матч пропустить, выйдя на работу..
Но была уверенность, что Ростов победит!!
И почему-то был уверен, что Рубин не обыграет ЦСКА..))
Но не смотря ни на что, с Победой, Ростовушка!!
С Победой, Тренер!!
Поздравляю всех болел Ростова и сопереживающих, поддерживающих Ростов весь сезон!!
Главный47
Главный47
21 мая 2016 в 23:20
В Англии бывают чудеса, в России-увы нет!
просто Romeo
просто Romeo
21 мая 2016 в 22:51
Поздравляю Ростов с серебром. Желаю в будущем превзаЙТИ результат. МОЛОДЦЫ!!!
просто Romeo
просто Romeo
21 мая 2016 в 22:42
Очень болел за Ростов. Удачи в будущем. Вообще чемпионат веселый был!
seregavj955
seregavj955
21 мая 2016 в 22:33
Просто молодцы!!Решающим конечно стало поражение в Саранске, но все равно не имея огромного бюджета,игроков среднего качества,смогли за счет четкой дисциплины завоевать серебро!!!Правда ,если честно смотреть на выступления в ЛЧ, то шансов очень мало.Если первый квалификационный раунд еще пройдут,то во втором скорее всего оступятся,т к Ростов будет несеянным.Удачи ребят в любом случае!!!Сегодня с пацанами уже отметили серебро.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Пепс (раскрыть)
21 мая 2016 в 22:04
Да классно играли ,и за малом не помогли нам стать чемпионами. Успеха в следующем чемпионате!
hansa1
hansa1 ответ den18p (раскрыть)
21 мая 2016 в 22:02, ред.
за вторую часть плюсую
den18p
den18p
21 мая 2016 в 21:55
Ростов заслужил серебряные медали, ну а КББ - золотую, коняшек не поздравляю, деревянное чемпионство. желаю им как всегда провалиться в ЛЧ
hansa1
hansa1
21 мая 2016 в 21:53
серебро - белиссимо!
Roger Young
Roger Young
21 мая 2016 в 21:44
Молодцы, Ростовчане! Поздравляю вас с первыми медалями в истории! Желаю победы в Европе
Иван Котовский
Иван Котовский ответ Hypnoz (раскрыть)
21 мая 2016 в 21:43
Питерские ребята как раз на своем месте - на большее они просто не наиграли.
Бригант 669
Бригант 669
21 мая 2016 в 21:41
Да уж год выдался Ростов в лиге чемптонов Динамо в фнл!!! С победой Ростельмаш! Бердыев это сказака!!
Диньо
Диньо
21 мая 2016 в 21:40
Очень хотел, чтобы чемпионом стал Ростов , но увы .... В любом случае поздравляю Ростов с таким изумительным сезоном, удачи в еврокубках и выразить своё уважение Курбану Бердыеву , как лучшему тренеру.... Очень не хотелось бы, чтобы Бекиич не ушёл в другой клуб ...
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