ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2016

Пуйоль: «Германия, Испания и Франция — фавориты Евро»

01 июня 2016, 18:13

Бывший игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы.

«Не могу сказать, кто победит. Мероприятие очень трудное, и я отметил бы трех фаворитов: Германию, Испанию и Францию.

Что касается России, то у вас есть хорошие игроки. Российская команда всегда играет хорошо, я помню матчи чемпионата Европы-2008».

Все новости
«Кьеллини – гладиатор. Бонуччи – великий». Росси — об Италии в финале Евро
Сегодня, 00:34 Комментарии7
Санчо рассказал, что впервые выпьет пива, если Англия обыграет Италию
Вчера, 19:49 Комментарии10
«В финале не всегда всё идет по плану». Мойес — о матче Италии и Англии
Вчера, 19:21 Комментарии7
Де Пауль: «Месси – лучший игрок всех времён»
Вчера, 17:24 Комментарии3
Месси — о титуле со сборной: «Много раз мечтал об этом»
Вчера, 15:08 Комментарии37
Кордас: «Я всегда считал „Интер“ своей семьёй»
Вчера, 12:53 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Семен Семенович
Семен Семенович
06 июня 2016 в 20:36
Да Карлес, всегда охерительно выступаем, вся страна помнит и молится на 2008))
nahan
nahan
02 июня 2016 в 07:18
Про бельгийцев забыл...
DJIIN
DJIIN ответ Жесть_как_она_есть (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2016 в 22:17, ред.
Старикан ты ошибся снова ИСПАНИЯ ЧАМПИОН!!
marvel777
marvel777 ответ Санчо Панса (раскрыть)
01 июня 2016 в 19:23
в четвертьфинал могут выйти
SARACIN
SARACIN
01 июня 2016 в 19:23
Ещё добавил бы Италию. Она всегда фаворит, независимо от того, в какой форме находится.)
Санчо Панса
Санчо Панса ответ marvel777 (раскрыть)
01 июня 2016 в 19:20
Уже скоро посмотрим насколько они нулевые)
marvel777
marvel777 ответ Санчо Панса (раскрыть)
01 июня 2016 в 19:17, ред.
у Бельгии хорошие игроки но как команда они нулевые
Санчо Панса
Санчо Панса
01 июня 2016 в 19:13
Соглашусь с Карлесом! Я бы добавил сюда также сборные Англии и Бельгии. Причем бельгийцы это уже не темная лошадка предстоящего ЕВРО, а вполне реальные фавориты!
Alex Bmw
Alex Bmw
01 июня 2016 в 19:05
Почему перекидывает на другую страничку с Евро?
SkiNheD
SkiNheD
01 июня 2016 в 19:03
Ну а кто бы сомневался.
Vladimir808
Vladimir808
01 июня 2016 в 19:01
Да Карлес, а ещё можно добавить Англию с Италией. И обязательно ,,выстрелят,, пара тёмных лошадок!
Дай то Бог, чтобы наша сборная выстрелила, и пороху хватило! Удачи сборной России!
SGT Ghost
SGT Ghost
01 июня 2016 в 19:00
"Российская команда всегда играет хорошо, я помню матчи чемпионата Европы-2008"
4-1, 3-0, лучше и не скажешь.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
01 июня 2016 в 18:59
Это он о 1-4 и 0-3 от Испании в матчах чемпионата Европы-2008?)
КЭТиК
КЭТиК
01 июня 2016 в 18:46
Россия - чемпион, 2-е место - Албания.
NRG_
NRG_
01 июня 2016 в 18:44, ред.
Пожалуй соглашусь
holms918
holms918
01 июня 2016 в 18:43
Пуйоль_Карлес, как то ты про Россию поверхностно сказал. Признайся, тоже ведь фаворитом её считаешь?
Vane4ek
Vane4ek
01 июня 2016 в 18:25
Истину глаголит Карлес!)
Jurij_Mar
Jurij_Mar
01 июня 2016 в 18:16
ничего нового не сказал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100