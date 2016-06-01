Пуйоль: «Германия, Испания и Франция — фавориты Евро»

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01 июня 2016, 18:13

Бывший игрок «Барселоны» поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы.

«Не могу сказать, кто победит. Мероприятие очень трудное, и я отметил бы трех фаворитов: Германию, Испанию и Францию.

Что касается России, то у вас есть хорошие игроки. Российская команда всегда играет хорошо, я помню матчи чемпионата Европы-2008».