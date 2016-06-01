Пуйоль: «Германия, Испания и Франция — фавориты Евро»

Бывший игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы.
«Не могу сказать, кто победит. Мероприятие очень трудное, и я отметил бы трех фаворитов: Германию, Испанию и Францию.
Что касается России, то у вас есть хорошие игроки. Российская команда всегда играет хорошо, я помню матчи чемпионата Европы-2008».
Дай то Бог, чтобы наша сборная выстрелила, и пороху хватило! Удачи сборной России!
Дай то Бог, чтобы наша сборная выстрелила, и пороху хватило! Удачи сборной России!
4-1, 3-0, лучше и не скажешь.
4-1, 3-0, лучше и не скажешь.