Слуцкий: «Возможно, связка Смолов-Дзюба-Кокорин будет играть и дальше»

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01 июня 2016, 22:20

Главный тренер сборной России после товарищеского матча с Чехией (1:2) не исключил, что будет продолжать использовать схему с тремя нападающими.

«Связка Смолов — Дзюба — Кокорин? Мы пробовали это сочетание на тренировках. Понятно, что в игре им ещё недостает взаимопонимания. Но я не исключаю, что этот вариант будет использоваться и дальше.

Не буду скрывать, потеря Дзагоева — серьезная. На группу игроков сложно переложить функции. Сейчас пробуем разные варианты. Надеюсь, сможем компенсировать отсутствие Алана».