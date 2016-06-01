Слуцкий: «Возможно, связка Смолов-Дзюба-Кокорин будет играть и дальше»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после товарищеского матча с Чехией (1:2) не исключил, что будет продолжать использовать схему с тремя нападающими.
«Связка Смолов — Дзюба — Кокорин? Мы пробовали это сочетание на тренировках. Понятно, что в игре им ещё недостает взаимопонимания. Но я не исключаю, что этот вариант будет использоваться и дальше.
Не буду скрывать, потеря Дзагоева — серьезная. На группу игроков сложно переложить функции. Сейчас пробуем разные варианты. Надеюсь, сможем компенсировать отсутствие Алана».
И первый по достоинству заценит Рой Ходжсон....)
И первый по достоинству заценит Рой Ходжсон....)
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#Смолов_Федор, #Дзюба_Артём, #Кокорин_Александр в ЦСКА?))
"Всё могут Короли..."
Припев не помню))
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Смолов_Федор, Дзюба_Артём, Кокорин_Александр в ЦСКА?))
"Всё могут Короли..."
Припев не помню))
Как перестанет качаться.всё,сливайте воду.
Как перестанет качаться.всё,сливайте воду.