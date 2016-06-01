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Слуцкий: «Возможно, связка Смолов-Дзюба-Кокорин будет играть и дальше»

01 июня 2016, 22:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после товарищеского матча с Чехией (1:2) не исключил, что будет продолжать использовать схему с тремя нападающими.

«Связка Смолов — Дзюба — Кокорин? Мы пробовали это сочетание на тренировках. Понятно, что в игре им ещё недостает взаимопонимания. Но я не исключаю, что этот вариант будет использоваться и дальше.

Не буду скрывать, потеря Дзагоева — серьезная. На группу игроков сложно переложить функции. Сейчас пробуем разные варианты. Надеюсь, сможем компенсировать отсутствие Алана».

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Все комментарии
soccer2014
soccer2014
02 июня 2016 в 18:47
единственный шанс выйти из группы у этих недофутболистов это с играть в 10 защитников!!! в 3 напа нас ждут разгромы серьезные.
soccer2014
soccer2014
02 июня 2016 в 18:44
связка- аха..ха..ха!!! Вы думаете Капелло просто так игнорировал Дзюбу??? скоро все убедятся в правоте мыслей Фабио Капелло, что Дзюба это самое деревянное из деревьев!!! на которого будет стягиваться игра а он дуб!!!
serjinhо
serjinhо ответ t0s1k (раскрыть)
02 июня 2016 в 18:19
не видел ни одного вытащенного им матча. тем более в решающем с греками. он очень слабый хав
t0s1k
t0s1k ответ serjinhо (раскрыть)
02 июня 2016 в 13:46
с чехами 2 с поляками 1! ты говориш для евро бесполезен, носился как мог голы штампповал
Шуnя771
Шуnя771
02 июня 2016 в 12:14
Схема с тремя напами и с тремя защитниками будет прикольна)

И первый по достоинству заценит Рой Ходжсон....)
Шуnя771
Шуnя771
02 июня 2016 в 12:10
Слуцкий: «Возможно, связка Смолов-Дзюба-Кокорин будет играть и дальше»
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Смолов_Федор, Дзюба_Артём, Кокорин_Александр в ЦСКА?))

"Всё могут Короли..."

Припев не помню))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
02 июня 2016 в 11:29
Пока тренер качается,надежда есть.
Как перестанет качаться.всё,сливайте воду.
Dj.Depp
Dj.Depp
02 июня 2016 в 11:07
А что, есть куча других вариантов!?)))
serjinhо
serjinhо ответ t0s1k (раскрыть)
02 июня 2016 в 11:05
итог какой? он вытащил матчи с польшей и грецией? то, что все залетело с чехами, еще ничего не значит, а решающие матчи он завалил
Круглый1
Круглый1 ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
02 июня 2016 в 10:53
без гинера еще тяжелее
Круглый1
Круглый1 ответ руна (раскрыть)
02 июня 2016 в 10:51
ты бредишь, Смолов топище, его в центре надо использовать и только его одного плюс мамаев как в клубе
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
02 июня 2016 в 10:14
Не буду скрывать, потеря Дзагоева — серьезная. Без Алана туго придется нашей сборной.
Сергей007007
Сергей007007 ответ Санчо Панса (раскрыть)
02 июня 2016 в 07:35
Денисов в ФНЛ теперь будет вычищать))
Glavnee
Glavnee
02 июня 2016 в 07:01
Врядле в 3 форварда играть будет, центр поля чехи и так проходили почти пешком и вообще мне кажется после ЧЕ Леня откажется от рашки, зачем ему этот гиморой
КЭТиК
КЭТиК
02 июня 2016 в 06:49
Игра в три нападающих авантюрна. Слуцкий_Леонид воду мутит.
Санчо Панса
Санчо Панса
02 июня 2016 в 05:09
Только не в матче со сборной Англии 11 июня! Правильно сказал Сергей Юран, что для того, чтобы играть в три нападающих нашей сборной, нужно иметь защитника уровня Малдини и опорника уровня Гаттузо, который мог бы вычищать весь центр поля и не только. Но Денисов и Иванов это не те люди...
t0s1k
t0s1k ответ serjinhо (раскрыть)
02 июня 2016 в 04:59
3 гола в 3 матчах на евро2012? не, не слышал...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Koba8888 (раскрыть)
02 июня 2016 в 02:55
Тренеру виднее. какая потеря для него является серьезной. Алан великолепен в центре, умеет и атаки разгонять и их завершать. Такие универсалы нужны всем.
Koba8888
Koba8888
02 июня 2016 в 00:38
Алан в сборной никогда ничего толкового не показывал, так что увы, но невелика потеря.
BDA81
BDA81
02 июня 2016 в 00:08
Слуцкий_Леонид и ещё некоторые личности точно лишние..........слава богу хоть осетина нет.......
Cleaner
Cleaner
01 июня 2016 в 23:44
Кокорин тут лишний...
INGUSH
INGUSH
01 июня 2016 в 22:59
2 напа было бы достаночно! лучше в опорной зоне добавить...
serjinhо
serjinhо
01 июня 2016 в 22:59
дзагоев слишком бестолков для евро-турниров
Супер Юрkа ツ
Супер Юрkа ツ
01 июня 2016 в 22:59
Думай Лёня, пробуй )))
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
01 июня 2016 в 22:34
Зачем обязательно в 3 нападающих? Даже если и так, то лучше вместо Кокорина Мамаев, который зарекомендовал себя на это позиции.. А вообще ИМХО в 2 напа надо.. Смолов - Дзюба, и вокруг них выстраивать команду.. Как раньше с парой Аршавин - Павлюченко в лучшие года..
руна
руна
01 июня 2016 в 22:26
"потрясссающая" связка из 3 памятников!!смолова уже со всех сторон облизали за 20 голов!!!только дело все в том ,что уровень наших сборников это рфпл!!!на другом они просто теряются!!
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