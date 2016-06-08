Гончаренко: «Моя отставка стала первым шагом „Кубани“ по пути в ФНЛ»

Новый главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко считает, что после его отставки «Кубань» начала падение в ФНЛ.
«Я уходил, когда „Кубань“ шла на максимально высоком для себя месте. Время показало, что со стороны тогдашнего, теперь уже бывшего руководства, это было глупое решение.
Люди надували щеки, делая вид, что разбираются в футболе. В результате моя отставка стала первым шагом клуба по пути в ФНЛ».
Я против того, что он положил с большим прибором на ЗАКОН, протащив свою игрушку "Краснодар" в РПЛ за деньги с 6 места в ФНЛ!
Если б он спонсировал нижегородскую "Волгу", например, выигравшую в честной спортивной борьбе право выступать в РПЛ, я бы его на руках носил!
Платон мне друг, но истина - дороже! Знакомо такое выражение?
Я против того, что он положил с большим прибором на ЗАКОН, протащив свою игрушку "Краснодар" в РПЛ за деньги с 6 места в ФНЛ!
Если б он спонсировал нижегородскую "Волгу", например, выигравшую в честной спортивной борьбе право выступать в РПЛ, я бы его на руках носил!
Платон мне друг, но истина - дороже! Знакомо такое выражение?
Очень боюсь, что когда станет известен настоящий и таинственный хозяин ЦСКА, которого пока можно условно называть только "МИСТЕР ОФФШОР", то у клуба могут быть большие неприятности, ибо правилами ФИФА и УЕФА запрещено кому-либо быть владельцем более одного клуба. И тут уже никакой Мельдоний Леонтьевич не поможет....
Посмотрим. Жизнь покажет. Ну а Гончаренко - футбольный тренер, а не мастер всех этих закулисных интриг, подстав и разборок... Ему сделали предложение, он согласился, потом его, как принято сегодня говорить, "кинули"... Нужно отметить, что предложение было заманчивым. Команда с отличными игроками, и если вместо "чучела" на тренерском мостике будет ТРЕНЕР, то выступить в Лиге Чемпионов она способна не хуже, чем "Зенит" в этом году, а то и лучше! Но, увы...
Ещё раз уточняю: всё изложенное - версия! Но никакой иной адекватной версии не увидеть даже с микроскопом!
Очень боюсь, что когда станет известен настоящий и таинственный хозяин ЦСКА, которого пока можно условно называть только "МИСТЕР ОФФШОР", то у клуба могут быть большие неприятности, ибо правилами ФИФА и УЕФА запрещено кому-либо быть владельцем более одного клуба. И тут уже никакой Мельдоний Леонтьевич не поможет....
Посмотрим. Жизнь покажет. Ну а Гончаренко - футбольный тренер, а не мастер всех этих закулисных интриг, подстав и разборок... Ему сделали предложение, он согласился, потом его, как принято сегодня говорить, "кинули"... Нужно отметить, что предложение было заманчивым. Команда с отличными игроками, и если вместо "чучела" на тренерском мостике будет ТРЕНЕР, то выступить в Лиге Чемпионов она способна не хуже, чем "Зенит" в этом году, а то и лучше! Но, увы...
Ещё раз уточняю: всё изложенное - версия! Но никакой иной адекватной версии не увидеть даже с микроскопом!
Так и тут. Чиновникам наплювать на вас, деньги попилили и не слабо попилили, ну и хватит. Любой клуб - это игрушка в чьих то руках, а игрушки часто надоедают.
Галицкий молодец, за короткий срок создал целую футбольную империю, оно и понятно , что ему плевать на чиновников из Кубани, своих забот хватает. Побольше бы таких как он, Гинер, Федун.....
Так и тут. Чиновникам наплювать на вас, деньги попилили и не слабо попилили, ну и хватит. Любой клуб - это игрушка в чьих то руках, а игрушки часто надоедают.
Галицкий молодец, за короткий срок создал целую футбольную империю, оно и понятно , что ему плевать на чиновников из Кубани, своих забот хватает. Побольше бы таких как он, Гинер, Федун.....
Все закулисные дела не знаю, сужу только по тому, что вижу... Честно признаюсь: нет ни времени, ни желания изучать нашу околофутбольную закулисную кухню... В которую я не вхож, ибо являюсь обычным зрителем и болельщиком... Но почему-то именно мои прогнозы сбываются, даже самые смелые, а не тех, кто регулярно поливает меня "помоями"... Потом умолкает на время и опять "поливает"... Например, в начале прошедшего сезона я лишь слегка переоценил "Крылья Советов" и недооценил "Терек"... Хотя и не давал им места ни на Олимпе, ни в подвале турнирной таблицы. Всё остальное сбылось: и "Ростов" боролся за самые высокие места, и "Динамо" боролось за выживание... Хотя именно над этими моими прогнозами оппоненты больше всего "потешались"... И лишь единицы потом признали свою ошибку... :-)))))
Все закулисные дела не знаю, сужу только по тому, что вижу... Честно признаюсь: нет ни времени, ни желания изучать нашу околофутбольную закулисную кухню... В которую я не вхож, ибо являюсь обычным зрителем и болельщиком... Но почему-то именно мои прогнозы сбываются, даже самые смелые, а не тех, кто регулярно поливает меня "помоями"... Потом умолкает на время и опять "поливает"... Например, в начале прошедшего сезона я лишь слегка переоценил "Крылья Советов" и недооценил "Терек"... Хотя и не давал им места ни на Олимпе, ни в подвале турнирной таблицы. Всё остальное сбылось: и "Ростов" боролся за самые высокие места, и "Динамо" боролось за выживание... Хотя именно над этими моими прогнозами оппоненты больше всего "потешались"... И лишь единицы потом признали свою ошибку... :-)))))