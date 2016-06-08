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Гончаренко: «Моя отставка стала первым шагом „Кубани“ по пути в ФНЛ»

08 июня 2016, 11:10

Новый главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко считает, что после его отставки «Кубань» начала падение в ФНЛ.

«Я уходил, когда „Кубань“ шла на максимально высоком для себя месте. Время показало, что со стороны тогдашнего, теперь уже бывшего руководства, это было глупое решение.

Люди надували щеки, делая вид, что разбираются в футболе. В результате моя отставка стала первым шагом клуба по пути в ФНЛ».

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Все комментарии
Krutoy
Krutoy ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 июня 2016 в 16:04, ред.
Да я не против, пусть создаёт.
Я против того, что он положил с большим прибором на ЗАКОН, протащив свою игрушку "Краснодар" в РПЛ за деньги с 6 места в ФНЛ!
Если б он спонсировал нижегородскую "Волгу", например, выигравшую в честной спортивной борьбе право выступать в РПЛ, я бы его на руках носил!
Платон мне друг, но истина - дороже! Знакомо такое выражение?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Krutoy (раскрыть)
10 июня 2016 в 02:40
Одно другому не мешает, а даже наоборот. Уж лучше в Краснодаре, чем где нибудь в Лондоне!!!
Krutoy
Krutoy ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 июня 2016 в 18:55
Галицкий создал не футбольную, а торгашескую империю!
cska-62
cska-62 ответ Жёванный Ёж (раскрыть)
09 июня 2016 в 12:22
Не знаю наверняка, но подозреваю, что у Гончаренко с Гинером была договорённость, что он сменит "чучело" на тренерском мостике... Но "чучело" уцепилось за кресло "клещами", объявило о приХватизации им клуба в духе Чубайса ("ЦСКА - мой дом!"), ну а настоящий и таинственный хозяин клуба поставил Гинера на место... Это версия... Но иное предположить сложно...

Очень боюсь, что когда станет известен настоящий и таинственный хозяин ЦСКА, которого пока можно условно называть только "МИСТЕР ОФФШОР", то у клуба могут быть большие неприятности, ибо правилами ФИФА и УЕФА запрещено кому-либо быть владельцем более одного клуба. И тут уже никакой Мельдоний Леонтьевич не поможет....

Посмотрим. Жизнь покажет. Ну а Гончаренко - футбольный тренер, а не мастер всех этих закулисных интриг, подстав и разборок... Ему сделали предложение, он согласился, потом его, как принято сегодня говорить, "кинули"... Нужно отметить, что предложение было заманчивым. Команда с отличными игроками, и если вместо "чучела" на тренерском мостике будет ТРЕНЕР, то выступить в Лиге Чемпионов она способна не хуже, чем "Зенит" в этом году, а то и лучше! Но, увы...

Ещё раз уточняю: всё изложенное - версия! Но никакой иной адекватной версии не увидеть даже с микроскопом!
Жёванный Ёж
Жёванный Ёж ответ cska-62 (раскрыть)
09 июня 2016 в 11:42
Гончаренко талант!?!? Черчесов да!! он доказал! И не один "талант" не пойдёт в подмастерья
cska-62
cska-62 ответ andromend (раскрыть)
09 июня 2016 в 01:06
Я оперирую только ФАКТАМИ, которые можно элементарно проверить, благо на "соккере" есть архив. Но это очень не нравится, например, тем, кто сначала яростно кричит одно, а потом совершенно другое - прямо противоположное... Это не Вас именно касается (мы, кажется, никогда не спорили), но очень и очень многих... Увы... :-))))
andromend
andromend ответ cska-62 (раскрыть)
09 июня 2016 в 00:33
Вы,батенька,как я понял,себя любите больше,чем футбол. С Вами стало скучно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Krutoy (раскрыть)
08 июня 2016 в 23:07
За Ротор не только весь Волгоград болел, но и вся страна симпатизировала!!! И что??? Где Ротор???
Так и тут. Чиновникам наплювать на вас, деньги попилили и не слабо попилили, ну и хватит. Любой клуб - это игрушка в чьих то руках, а игрушки часто надоедают.
Галицкий молодец, за короткий срок создал целую футбольную империю, оно и понятно , что ему плевать на чиновников из Кубани, своих забот хватает. Побольше бы таких как он, Гинер, Федун.....
val060581
val060581
08 июня 2016 в 21:55
все таки прорвало Виктора) надо отдать должное терпению и выдержке этого человека)))
stanichnik
stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
08 июня 2016 в 21:37
Салам Адам! SOS ! не могу зайти ни в семёрку ,ни в девятку
mat73
mat73
08 июня 2016 в 21:33
Все правильно! Надеюсь, в Уфе он докажет свою состоятельность и покажет с клубом хороший результат!
A111EX
A111EX
08 июня 2016 в 20:51
Да - это истина,все болелы Кубани видели ,какой замечательный футбол показывала команда!!!! Но деньги были кому-то важнее,чем великолепная команда и счастье болельщиков.Это Российский футбол.
Krutoy
Krutoy ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июня 2016 в 19:38
А ты спроси болельщиков Краснодара (не клуба, а города), нужна была им "Кубань", или нет. И за кого они сильнее болели, за кошелёк Галицкого, или, всё-таки, за свой родной клуб "Кубань" со своей Историей и традициями!
grroznyi85
grroznyi85 ответ LOpp (раскрыть)
08 июня 2016 в 19:22, ред.
Федуну еще терпения не хватает. Ему надо взять пример с Гинера например. Вон Слуцкий столько шишек набил с ЦСКА (даже в отставку подавал однажды), но Гинер доверял тренеру и в итоге чемпионские титулы пришли к ЦСКА.
grroznyi85
grroznyi85 ответ Трезвый повар (раскрыть)
08 июня 2016 в 19:16
Ну это неподтвержденная информация. Нам остается только гадать правда это или нет.
cska-62
cska-62 ответ andromend (раскрыть)
08 июня 2016 в 18:24
Я не идеализирую Черчесова, а просто внимательно смотрю за тем результатом, что у него получается... И дело не только в счёте на табло, но и в качестве игры и его схемах... О том, как Слуцкий угробил ЦСКА, я писал так много, что повторяться нет смысла... Подробно и детально разбирал и первый матч в прошедшем сезоне с "Зенитом" (всё есть в комментариях), когда Слуцкий у ребят не просто украл заслуженную победу, но и отправил их в "психологический ступор"... Как раз перед началом позора в Лиге Чемпионов...
Все закулисные дела не знаю, сужу только по тому, что вижу... Честно признаюсь: нет ни времени, ни желания изучать нашу околофутбольную закулисную кухню... В которую я не вхож, ибо являюсь обычным зрителем и болельщиком... Но почему-то именно мои прогнозы сбываются, даже самые смелые, а не тех, кто регулярно поливает меня "помоями"... Потом умолкает на время и опять "поливает"... Например, в начале прошедшего сезона я лишь слегка переоценил "Крылья Советов" и недооценил "Терек"... Хотя и не давал им места ни на Олимпе, ни в подвале турнирной таблицы. Всё остальное сбылось: и "Ростов" боролся за самые высокие места, и "Динамо" боролось за выживание... Хотя именно над этими моими прогнозами оппоненты больше всего "потешались"... И лишь единицы потом признали свою ошибку... :-)))))
KAFA2525
KAFA2525
08 июня 2016 в 18:18
Гончаренко_Виктор, просто ты стал пераым, кого выталкали взашей !!!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
08 июня 2016 в 18:15
Все правильно сказал Гончаренко,время показало, что со стороны тогдашнего, теперь уже бывшего руководства, это было глупое решение.
Роман Романов
Роман Романов
08 июня 2016 в 18:06
Тренер не должен калякать об этом
KoValery
KoValery
08 июня 2016 в 17:48
Моя отставка стала первым шагом Зенита по пути в ФНЛ
starche
starche
08 июня 2016 в 17:40
Парниша скромностью не отличается.
andromend
andromend ответ cska-62 (раскрыть)
08 июня 2016 в 17:18, ред.
Много верного Вы написали.Но,думаю,уж слишком идеализировать г-на Черчесова не стоит. Там свои "скелеты в шкафу". И еще. Не согласен с Вашей оценкой некоторых тренеров,в частности Слуцкого и Кобелева. Слуцкий результат дает,что еще от тренера ждать? Что бы качаться перестал....? По Кобелеву сложнее. Вы ,если не лень,зайдите в протоколы матчей Динамо, в его первый туда приход.Ведь это он вытащил из молодежки и двинул в основу братьев Комбаровых (Спартак их отчислил,в свое время, как не переспективных), того же Смолова(которого,кстати,Стас по арендам потом гонял), Кокорина, Панюкова и других. Зайдите посмотрите. Обвинять Кобелева в неудаче Динамо нелепо. После межсезонки стало понятно,что руководству команды,команда ПХ. Но это были уже похороны клуба. А яму копать начали еще при г-не Аджоеве и Стасе,когда гуртом скупали за бешенные деньги игроков Анжи и влетели на санкции. Я так думаю.
gorets004
gorets004
08 июня 2016 в 17:06
Гораздо раньше ,с увольнением Красножана.
Jurij_Mar
Jurij_Mar
08 июня 2016 в 16:21
все по делу
nahan
nahan
08 июня 2016 в 15:53
Потеряв Гончаренко потеряли свою игру и вот результат...
cska-62
cska-62 ответ KBR-07 (комментарий удален) (раскрыть)
08 июня 2016 в 15:51
Вполне логично... Красножан очень хорошо проявил себя в Нальчике. Потом была серия каких-то совершенно непонятных закулисных событий в целой череде клубов и сборных, по которым судить о его непосредственной работе я просто не могу…
вованыч 80
вованыч 80
08 июня 2016 в 15:49
Надеюсь уфа следующая!!!
морозз
морозз
08 июня 2016 в 15:47
Тут Белорусского коня и понесло, мама не горюй!
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
08 июня 2016 в 15:43
Всегда удивлялся, когда толковых тренеров отправляли в отставку... Зато с Каппело подписали многолетний контракт с заоблочными отступными... Выходит у нас несостоятельный РФС и руководство нужно выгонять!! Давайте еще Карпина тренером сборной назначите на домашнем ЧМ!! А с Кубанью все понятно, специально сделали такие шаги, отмывали деньги!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
08 июня 2016 в 15:40
Кубань была обречена, две команды на такой город очень много.
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