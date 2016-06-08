Гончаренко: «Моя отставка стала первым шагом „Кубани“ по пути в ФНЛ»

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08 июня 2016, 11:10

Новый главный тренер «Уфы» считает, что после его отставки «Кубань» начала падение в ФНЛ .

«Я уходил, когда „Кубань“ шла на максимально высоком для себя месте. Время показало, что со стороны тогдашнего, теперь уже бывшего руководства, это было глупое решение.