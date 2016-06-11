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Вилмотс: «Понимаю разочарование Ломбертса, но решение принято в интересах команды»

11 июня 2016, 10:54

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс прокомментировал ситуацию с отправленным из сборной защитником Николасом Ломбертсом, который тренировался с командой в качестве возможного игрока замены, если кто-то получит травму, при этом сам он едва восстановился.

«Мы с ним все обсудили. Я общался с двумя врачами, мы проверяли его тесты. Мне сказали, что в форму он вернется через три недели. Он оставался на тот случай, если кто-то вылетит перед 1/8 финала. Но все-таки на тренировках было видно, что ему нелегко. Я понимаю разочарование Ломбертса, но решение принято в интересах команды. Медики работали хорошо. Николас не играл с 24 апреля. Мог бы я бросить в состав команды на Евро игрока, который не выходил на поле восемь недель?»

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Все комментарии
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
11 июня 2016 в 15:49
круто
Живанильда
Живанильда
11 июня 2016 в 11:09
Вилмотс подло поступил с воспитанником Зенита.
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