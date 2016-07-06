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Роналду — лучший игрок матча Португалия — Уэльс

06 июля 2016, 23:56
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Португальский форвард Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2016 Португалия — Уэльс. В отчетном поединке на счету нападающего гол и результативный пас.

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Роналду Криштиану
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Все комментарии
RomM84
RomM84
07 июля 2016 в 18:33
Как бы я Кристинку ни не любил, и какое отвращение к нему не испытывал, но тут он реально молодец! и реально вытянул избранных в финал.
Mr. Yes Yes Yes
Mr. Yes Yes Yes
07 июля 2016 в 13:25, ред.
Криш всегда хорош а тут вообще стал героем это все знают, кто лучший игрок этого столетия. Роналду во всей красе!!! этого только не могут понять фанатики каталонского уголовника который скоро переберется в чукотский проект YESYESYES Португалия и Рон в финале золото и чимпионства уже близко и очередной заслуженный ЗМ великого бомбардира который постоянно ставит рекорды YESYESYES !!!
Viktor16
Viktor16
07 июля 2016 в 13:03
Монстр!
Нурали
Нурали
07 июля 2016 в 12:55
Поздравляю с ЗМ. СR7!
Shulc
Shulc
07 июля 2016 в 12:36
красавец Роналду_Криштиану
ONLY_FCSM
ONLY_FCSM ответ Kavaro (раскрыть)
07 июля 2016 в 12:14
Гризманн как вариант
Hexenwind
Hexenwind ответ Майкл59ru (раскрыть)
07 июля 2016 в 12:11
или на Панамах. Ты спутал с карликом аргентинским
Пепс
Пепс
07 июля 2016 в 11:16
Да, тащил, в нужный момент, молодец. Да вся команда тактически просто переиграла Уэльс надо признать. Все сильные стороны их закрыли, а слабое место в обороне нащупали куль и планомерно туда начали поддавливать... Роналду этого заща на целую голову перепрыгивал...
spartach091
spartach091 ответ Kavaro (раскрыть)
07 июля 2016 в 10:25
месси жи)адепты неплательщика налогов так думают епта))))
вхсо 111
вхсо 111
07 июля 2016 в 10:17
Молодец Рон заслужил! Еще в финале блеснуть, чего и пожелаю ему!
Майкл59ru
Майкл59ru
07 июля 2016 в 06:57
Сегодня лучший,после финала худший. Всё в принципе закономерно. Роналду набирает очки только на Гранадах,Хетафе и Венгрии )
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll
07 июля 2016 в 05:18
Сейчас бундестимы, жет сеты будут пиарить Роналду. Скажут он станет лучшим игроком турнира, он выиграет евро. Типо затащит.
Санчо Панса
Санчо Панса
07 июля 2016 в 04:56
Без сомнений! Это был его лучший матч на турнире, наряду с поединком против Венгрии. Именно на счету Рона победный мяч) Мои самые искренние поздравления с признанием УЕФА и с выходом в финал ЕВРО!
enot7000
enot7000
07 июля 2016 в 03:50
конечно он

Роналду_Криштиану
Oleg HAV
Oleg HAV
07 июля 2016 в 02:23
Заслужено, лучший игрок матча.
realmadrid92
realmadrid92
07 июля 2016 в 02:06
Что я и говорил перед матчем! Рон и Португалия впереди! а новый и еще один рекорд у Рона в кармане! Даже некоторые болелы Реала, сегодня болели за Бэйла, но Рон заслужил международный трофей со своей сборной!
followyoudream
followyoudream
07 июля 2016 в 00:58
Всё по делу заслужено!
Bekzod Rakhmanov
Bekzod Rakhmanov ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
07 июля 2016 в 00:47
в плюсах? прикольно...
А Рон только так и ходит на благотворительные ацкии
Kavaro
Kavaro
07 июля 2016 в 00:47
И чем он не лчший игрок турнира? г/п 3+3, финалист. Кто если не он? Иньеста?
Эдсон Бразильяно
Эдсон Бразильяно
07 июля 2016 в 00:44, ред.
Безусловно в этом матче он был лучшим,так как глупо отрицать ,что Роналдо - лидер сборной Португалии.Но ошибаются те,кто считает ,что игра сборной Португалии зависит только от Роналду.Это заблуждение. Подопечные Фернандо Сантуша сильны командной игрой,каждый выполняет те задачи,которые перед ними поставил тренер. Игроки обороны с опорными полузащитниками сосредоточены на безопасности своих ворот и в состоянии качественно выполнить свои функции ,а более креативные футболисты в атаке(Роналду,Нанни,Куарежма,Ренато Санчес,Моутиньо) в состоянии "взломать любую оборону" и дать положительный результат. Глупо недооценивать именно командные действия,так как в этом плане все сбалансировано.
Bekzod Rakhmanov
Bekzod Rakhmanov
07 июля 2016 в 00:44
если не считать гол плюс пас... я бы отдал свое мнение лучшего игрока БЭЙЛУ!
Alex12357
Alex12357
07 июля 2016 в 00:35
И кто такое сказал?????
feris1
feris1
07 июля 2016 в 00:31
Заслуженно стал лучшим!
Каменский
Каменский
07 июля 2016 в 00:31
Баба Рональда))
spartach091
spartach091 ответ Artuom (раскрыть)
07 июля 2016 в 00:30
это верно,если они заберут Кубок Европы,то ему будет пофигу на ЗМ,ибо он его автоматом получит)))

но время еще покажет,да и финал надо подождать!
spartach091
spartach091
07 июля 2016 в 00:27
Заслуженно!молодец КРиРо!

вся Португалия сегодня была хороша!

Удачи и победы в финале!
Timeless
Timeless
07 июля 2016 в 00:26
Бэйл не хуже был , у Рона гол+пас и победа сборной , тут понятно всЁ
Artuom
Artuom
07 июля 2016 в 00:21
Не соглашусь со многими, Бэйл сыграл не хуже Роналду!
Ну а Роналду хорош. И кстати, во время игры было довольно много иронии от хейтеров по поводу ЗМ. Народ, если Роналду выиграет со сборной титул, уверен ему будет плевать получит он очередной ЗМ или нет.
Реал космос
Реал космос
07 июля 2016 в 00:20
Заслуженно.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Jaka RM (раскрыть)
07 июля 2016 в 00:20
никуда он не попал - там всё куплено и ему приговор вынесли такой что он может отбывать его условно - а если подсчитать даже без калькулятора озвученные цифры то он ещё на 600 000 евро в плюсах остался если не ошибаюсь по суммам - не охота искать их в точности сколько там денег
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