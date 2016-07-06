Роналду — лучший игрок матча Португалия — Уэльс

Португальский форвард Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2016 Португалия — Уэльс. В отчетном поединке на счету нападающего гол и результативный пас.
|Португалия2 : 0Уэльс
|Матч завершен
Португальский форвард Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2016 Португалия — Уэльс. В отчетном поединке на счету нападающего гол и результативный пас.
#Роналду_Криштиану
Роналду_Криштиану
А Рон только так и ходит на благотворительные ацкии
А Рон только так и ходит на благотворительные ацкии
но время еще покажет,да и финал надо подождать!
но время еще покажет,да и финал надо подождать!
вся Португалия сегодня была хороша!
Удачи и победы в финале!
вся Португалия сегодня была хороша!
Удачи и победы в финале!
Ну а Роналду хорош. И кстати, во время игры было довольно много иронии от хейтеров по поводу ЗМ. Народ, если Роналду выиграет со сборной титул, уверен ему будет плевать получит он очередной ЗМ или нет.
Ну а Роналду хорош. И кстати, во время игры было довольно много иронии от хейтеров по поводу ЗМ. Народ, если Роналду выиграет со сборной титул, уверен ему будет плевать получит он очередной ЗМ или нет.