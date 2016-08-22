«Милан» отказался продавать Романьоли в «Челси»

Занимающийся поиском центрального защитника «Челси» не смог договориться о покупке Алессио Романьоли у «Милана». «Россонери» сразу уведомили лондонцев, что не будут продавать 21-летнего игрока и даже не стали рассматривать предложение «Челси».
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