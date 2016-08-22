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«Милан» отказался продавать Романьоли в «Челси»

22 августа 2016, 16:46

Занимающийся поиском центрального защитника «Челси» не смог договориться о покупке Алессио Романьоли у «Милана». «Россонери» сразу уведомили лондонцев, что не будут продавать 21-летнего игрока и даже не стали рассматривать предложение «Челси».

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Все комментарии
CapLoco
CapLoco ответ elmi.eyubov (раскрыть)
22 августа 2016 в 19:13
Ну так и зачем его продавать?
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ CapLoco (раскрыть)
22 августа 2016 в 18:43
Да Милан его практически за столько же купил-)))
CapLoco
CapLoco
22 августа 2016 в 18:05
Правильно, лямов 15 за него предлагали, но через годика 3 все 40 будет стоить
Гость
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