Маурисио из «Лацио» может перейти в «Спартак»

Защитник «Лацио» Маурисио близок к переходу в «Спартак», который хочет укрепить оборону до конца трансферного окна. 27-летний бразилец перешел в «Лацио» из «Спортинга» в январе 2015 года, но в Риме закрепиться не смог, поэтому объявил об уходе из клуба. Интерес к нему также проявляли «Бешикташ» и «Олимпиакос».
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Посмотри его статистику
Посмотри его статистику
Прошлый сезон:
игр - 25, ЖК -14, КК - 1
Прошлый сезон:
игр - 25, ЖК -14, КК - 1
Не спугни покупателей))
Не спугни покупателей))
Про Федуна в точку - деньги тратит, а отдачи никакой. Притом он несет за все ответственность, а не Карпины, Якины и Аленичевы...
Про Федуна в точку - деньги тратит, а отдачи никакой. Притом он несет за все ответственность, а не Карпины, Якины и Аленичевы...
Это уже является оскорблением?
Это уже является оскорблением?
А чо тут говорить играет очень крепка команда из Дагестана и какой-то ЛФК. Победа на классе и оправдания Кареры,вот что нас сегодня ждёт. Может,пара шарфов упадёт. Вот и все)
А чо тут говорить играет очень крепка команда из Дагестана и какой-то ЛФК. Победа на классе и оправдания Кареры,вот что нас сегодня ждёт. Может,пара шарфов упадёт. Вот и все)
Надеюсь, ты сегодня за Спартак?)
Надеюсь, ты сегодня за Спартак?)
А че обсуждать,и так все понятно!
А че обсуждать,и так все понятно!
Кость,как тебе этот трансфер?? "Икра"?
Кость,как тебе этот трансфер?? "Икра"?
Кто меня искал,зачем? С собаками искали?)
Кто меня искал,зачем? С собаками искали?)