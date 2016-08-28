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Маурисио из «Лацио» может перейти в «Спартак»

28 августа 2016, 15:47

Защитник «Лацио» Маурисио близок к переходу в «Спартак», который хочет укрепить оборону до конца трансферного окна. 27-летний бразилец перешел в «Лацио» из «Спортинга» в январе 2015 года, но в Риме закрепиться не смог, поэтому объявил об уходе из клуба. Интерес к нему также проявляли «Бешикташ» и «Олимпиакос».

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
29 августа 2016 в 21:51
Блажен кто верует ))
Shagrath82
Shagrath82 ответ Red blu (раскрыть)
29 августа 2016 в 14:02
Как там Колготка с Ионовым?
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
28 августа 2016 в 22:23
круто
sacha polikarpow
sacha polikarpow ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
28 августа 2016 в 21:22
не занимайся самолечением ,,, лучше сразу к проктологу
SHMEL
SHMEL ответ Месси за Cпартак (комментарий удален) (раскрыть)
28 августа 2016 в 21:17
Не смеши меня больше,а то и так смешите столько лет...
КАМЮ
КАМЮ ответ Месси за Cпартак (комментарий удален) (раскрыть)
28 августа 2016 в 20:35
Чему завидовать?
Посмотри его статистику
КАМЮ
КАМЮ ответ Константин Белых (раскрыть)
28 августа 2016 в 20:34
"просто так борьбу не проиграет"
Прошлый сезон:
игр - 25, ЖК -14, КК - 1
Поц
Поц ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 августа 2016 в 20:16
Многабукф. Читать не стал.
RussianHorse
RussianHorse ответ Gandalf The Grey (раскрыть)
28 августа 2016 в 19:39
Тише!
Не спугни покупателей))
Аквила
Аквила ответ RussianHorse (раскрыть)
28 августа 2016 в 19:38
Икра разная бывает-и осетровая, и кабачковая, и баклажанная..)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
28 августа 2016 в 18:44
Маурисио скоро заплачет.
Ural77
Ural77
28 августа 2016 в 18:19
Нападающего бы ещё 🤔
05 dag
05 dag ответ Ural77 (раскрыть)
28 августа 2016 в 18:18
Ты хоть один матч Лацио видел ?? Хорошо выбирает позицию ? Маурисио косяпор страшный ! И болельщики Лацио вздохнут с облегчением после его ухода . Супер Лелька не даст мне соврать !
Red blu
Red blu
28 августа 2016 в 18:11, ред.
А вот и икорка на бутерброд! бугага
Константин Белых
Константин Белых
28 августа 2016 в 18:02
Почему не дадут шанс Пуцко? Парень всерьез старается. А так однозначно надо брать в место Таски-из под него постоянно забивают.Но у нас требования щадящие.В баварии из под него забили-сразу на лавку на несколько игр.Конкуренция в составе нужна.А Маурисио пригодится однозначно-атлет и просто так борьбу не проиграет..
makkie
makkie ответ RussianHorse (раскрыть)
28 августа 2016 в 17:59
Ок, после матча не пропадай только, обсудим... если у меня вдруг резко срочные дела не появятся конечно )))) да-да, не смейся, я серьезно говорю.
makkie
makkie ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 августа 2016 в 17:55
Про боление за Локо - факты и ссылки может быть и были, если бы кто-нибудь делал скрины или выписки общения с Бры-Кры-Вры. Лично я запомнил стиль сообщений - он идентичен сегодняшним. Ну а то, что Бры-Кры-Вры имел отношение к Локо - могут подтвердить многие люди. Правда, было ли это настоящим болением или просто "графой" в профиле, трудно сказать. Ну да ладно.

Про Федуна в точку - деньги тратит, а отдачи никакой. Притом он несет за все ответственность, а не Карпины, Якины и Аленичевы...
Поц
Поц ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 августа 2016 в 17:46
Не люблю Газпром.
Это уже является оскорблением?
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
28 августа 2016 в 17:40
Вопрос решенный, он уже в Спартаке!
RussianHorse
RussianHorse ответ makkie (раскрыть)
28 августа 2016 в 17:40
Некрасиво такое спрашивать у людей,Максим! Очень стыдно должно быть тебе!
А чо тут говорить играет очень крепка команда из Дагестана и какой-то ЛФК. Победа на классе и оправдания Кареры,вот что нас сегодня ждёт. Может,пара шарфов упадёт. Вот и все)
Duce_777
Duce_777
28 августа 2016 в 17:39
это просто праздник какой-то.
ПФК ЦСКА Моscow
ПФК ЦСКА Моscow
28 августа 2016 в 17:33
будет 2 Маурисио в ЧР
makkie
makkie ответ RussianHorse (раскрыть)
28 августа 2016 в 17:29
Хотелось услышать твое экспертное мнение )))
Надеюсь, ты сегодня за Спартак?)
RussianHorse
RussianHorse ответ аккаунт Sully (раскрыть)
28 августа 2016 в 17:26
Аа,да не,я дня три не заходил на Соккер просто)
А че обсуждать,и так все понятно!
Икар-Икар
Икар-Икар
28 августа 2016 в 17:25
Хороший футболист.
аккаунт Sully
аккаунт Sully ответ RussianHorse (раскрыть)
28 августа 2016 в 17:23
мы с Максимом обсуждали грядущие поражение спартака)) он меня спроси где мой кореш с идентичной аватаркой, я вот предположил может тебя забанили, Костик постоянно жмет на "Караул!"
Gandalf The Grey
Gandalf The Grey
28 августа 2016 в 17:22
Над Маурисио смеётся вся Серия! Федун решил сделать Спартак чемпионом ФНЛ!
RussianHorse
RussianHorse
28 августа 2016 в 17:16
О,пришёл!
Кость,как тебе этот трансфер?? "Икра"?
RussianHorse
RussianHorse ответ makkie (раскрыть)
28 августа 2016 в 17:15
Это Билли Милиган)
RussianHorse
RussianHorse ответ makkie (раскрыть)
28 августа 2016 в 17:14
Я вчера появился часов в 12 ночи.
Кто меня искал,зачем? С собаками искали?)
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