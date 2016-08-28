Маурисио из «Лацио» может перейти в «Спартак»

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28 августа 2016, 15:47

Защитник «Лацио» Маурисио близок к переходу в «Спартак», который хочет укрепить оборону до конца трансферного окна. 27-летний бразилец перешел в «Лацио» из «Спортинга» в январе 2015 года, но в Риме закрепиться не смог, поэтому объявил об уходе из клуба. Интерес к нему также проявляли «Бешикташ» и «Олимпиакос».