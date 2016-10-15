Top.Mail.Ru
Освальдо дал концерт в Барселоне

15 октября 2016, 10:59

Нападающий Пабло Освальдо не намерен возвращаться в футбол в ближайшее время. 30-летний форвард ранее объявил о том, что приостанавливает карьеру, чтобы заняться музыкой. Несмотря на интерес со стороны «Наполи», игрок предпочитает работать на концертах. Недавно он выступил в одном из клубов Барселоны.

Ty4ka98
15 октября 2016 в 14:50
Так себе, как по мне, он поет. Напоминает меня пьяного =)
sany14
15 октября 2016 в 13:30
Чет не особо доставляет то как он поет)
ФантомасКа
15 октября 2016 в 13:21
Молодца!
nahan
15 октября 2016 в 12:29
Не сравниться с "арией" Кокорина и Мамаева в Монако...
Russianhummеr
15 октября 2016 в 11:07
а-ля Джо Кокер
