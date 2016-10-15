Освальдо дал концерт в Барселоне
Нападающий
не намерен возвращаться в футбол в ближайшее время. 30-летний форвард ранее объявил о том, что приостанавливает карьеру, чтобы заняться музыкой. Несмотря на интерес со стороны «Наполи», игрок предпочитает работать на концертах. Недавно он выступил в одном из клубов Барселоны.
