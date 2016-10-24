КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака», бросавших на поле снежки в матче с «Уралом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседании комитета, который состоится в субботу, будет рассмотрен инцидент с бросанием снежков на поле болельщиками «Спартака» во время поединка 11-го тура РФПЛ против «Урала», из-за чего арбитру встречи Александру Егорову пришлось приостанавливать матч:
«Болельщики команды „Спартак“ использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы — снежки, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Массимо Каррера выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. Все это будет рассмотрено на заседании КДК».
https://www.youtube.com/watch?v=J3S3lubgDSE
А может собственно для этого его,снег,на трибуне и складировали,так сказать по заказу КДК.
А может собственно для этого его,снег,на трибуне и складировали,так сказать по заказу КДК.
даже если тебе наплевать, что хорошим снежком попавшим в голову можно и убить, ты ж даешь повод присудить твоей команде технарь.
Спартак и так не беспроблемная команда, а тут еще свои же пакостят.
даже если тебе наплевать, что хорошим снежком попавшим в голову можно и убить, ты ж даешь повод присудить твоей команде технарь.
Спартак и так не беспроблемная команда, а тут еще свои же пакостят.