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КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака», бросавших на поле снежки в матче с «Уралом»

24 октября 2016, 11:16
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседании комитета, который состоится в субботу, будет рассмотрен инцидент с бросанием снежков на поле болельщиками «Спартака» во время поединка 11-го тура РФПЛ против «Урала», из-за чего арбитру встречи Александру Егорову пришлось приостанавливать матч: 

«Болельщики команды „Спартак“ использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы — снежки, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Массимо Каррера выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. Все это будет рассмотрено на заседании КДК».

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Валера Маяковский
Валера Маяковский
24 октября 2016 в 15:53
РАСИЗМ !!! ЛЮДИ В ЧЁРНОМ!)))))))))
gabba
gabba
24 октября 2016 в 14:11
Так это же получается расовая нетерпимость к белым!!! Срочно штраф и дисквалификация!
mat73
mat73
24 октября 2016 в 13:49
Так снежки же! Что в этом такого? В России ведь живем! Не бананы в конце концов!
spartak kursk
spartak kursk
24 октября 2016 в 13:46
Интересно будет поглядеть,сколько стоит удовольствие поиграть в снежки на Урале в октябре месяце.
А может собственно для этого его,снег,на трибуне и складировали,так сказать по заказу КДК.
Dj.Depp
Dj.Depp ответ Russian_spb (раскрыть)
24 октября 2016 в 13:08
Дети...чего с них взять.(((
Dj.Depp
Dj.Depp
24 октября 2016 в 13:05
Для Урала снежки-это не посторонние предметы, посторонние предметы бананы, но их не кидали.))
порт
порт
24 октября 2016 в 13:03
Спартачи скажут что это происки конкурентов.
orech
orech
24 октября 2016 в 13:01
накажут.
abrek123
abrek123
24 октября 2016 в 12:55
Технарь спартаку и точка за свинское поведение)))
морозз
морозз
24 октября 2016 в 12:51
Зачем устраивать сугробы в секторе для гостей, ещё бы гравий и булыжники складировали?
Санчо Панса
Санчо Панса
24 октября 2016 в 12:51
И это на фоне победы своей команды в Екатеринбурге! Все болельщикам Спартака мало, видишь ли) Представляю что будут вытворять болельщики красно-белых в дерби Всея Руси. Летящих на поле красно-белых шарфов будет явно не достаточно)
vovanoff01
vovanoff01
24 октября 2016 в 12:46
А нечего зимой в футбол играть!
CorvusСorax
CorvusСorax
24 октября 2016 в 12:45
Если банан на поле - расизм в отношении негров, то снежок - расизм в отношении белых
Rechter
Rechter
24 октября 2016 в 12:29
Если уж разбирать эпизоды с бросанием снежков, то надобно разобраться, откуда на трибунах появился снег. СпаМу один матч без зрителей и Уралу один матч на нейтральном поле было бы хорошим уроком. Первые подумают о своем поведении, а вторые поучатся чистить трибуны.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
24 октября 2016 в 12:03
Указ «7-8» шьешь, начальник?
serjinhо
serjinhо
24 октября 2016 в 11:51
за такое можно и очки снять с клуба
fcspartak
fcspartak
24 октября 2016 в 11:45
неподготовленные к приему зрителей трибуны стадиона КДК не хочет рассмотреть?
311
311
24 октября 2016 в 11:40
Федун будет доволен!)
LOpp
LOpp ответ Дикий мужчина (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 11:37
    LOpp
    LOpp
    24 октября 2016 в 11:34, ред.
    это возмутительно! за данный инцидент обязательно нужно выписать штраф Зениту.
    Russian_spb
    Russian_spb
    24 октября 2016 в 11:24
    мля, вот от куда такие отморозки бывают?
    даже если тебе наплевать, что хорошим снежком попавшим в голову можно и убить, ты ж даешь повод присудить твоей команде технарь.
    Спартак и так не беспроблемная команда, а тут еще свои же пакостят.
    Гость
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