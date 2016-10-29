Англия. Премьер-Лига 2016/2017

Дубли Санчеса и Жиру помогли «Арсеналу» разгромить «Сандерленд»

29 октября 2016, 16:23
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд1 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В поединке 10-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде разобрался с «Сандерлендом».

Сандерленд, стадион «Стэдиум оф лайт»

«Сандерленд» – «Арсенал» – 1:4 (0:1)
Голы: Дефо 65 (пен)Санчес 19, Жиру 71, Жиру 76, Санчес 78

«Сандерленд»: Пикфорд, Джонс, Ван Анхольт, О'Ши (Джилободжи 42), Коне, Родуэлл, Пиенаар (Янузай 70), Ндонг, Хазри, Уотмор (Гуч 84), Дефо.
Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Гиббс, Коклен (Мэйтленд-Найлс 89), Эль-Ненни, Озил, Окслейд-Чемберлен (Рэмзи 79), Айвоби (Жиру 69), Санчес.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Хазри 30, Ндонг 33, Пиенаар 41, Джилободжи 48, Чех 64, Санчес 67, Гиббс 80

Судья: Мартин Аткинсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Die Roten
30 октября 2016 в 13:37
хороши канониры в этом сезоне
с победой
Vizor
Vizor ответ aNOOBis (раскрыть)
30 октября 2016 в 10:46
Запорол много моментов. Выходил один на один и даже не поднял голову, чтоб оценить ситуацию - пробил вникуда. На Санчеза его навес - это стандартное действие для вингера
aNOOBis
aNOOBis ответ Vizor (раскрыть)
29 октября 2016 в 22:57, ред.
Вот, 2 голевые передачи и "АОЧ никакой". У него есть недостатки, но в этой игре он был полезен. WTF?
nnb199O
29 октября 2016 в 20:58
Всех канониров с победой!!!
nnb199O
29 октября 2016 в 20:57
Пушки молодцы, не сбавлять обороты. Санчес топ!
4ever Ars
4ever Ars ответ mphuZ (раскрыть)
29 октября 2016 в 20:56
Многое еще от матча с Лудогорцем зависит: кто и как играть будет....
Хотя там у Тоттенхэма посложнее матч по идее))
Mr Siberian
Mr Siberian
29 октября 2016 в 20:26
Непобедимые снова возвращаются на европейскую арену!
KaZёL
29 октября 2016 в 18:53
Молодчаги пушкари!Гонка продолжается.
Mamrik
29 октября 2016 в 18:15
хорош арсенал
ОРЛОВЕЦ
29 октября 2016 в 17:48
Не стоило котам забивать гол
Vizor
29 октября 2016 в 17:45
Ну Жиру красавец, спору нет. Но я бы не хотел, чтобы он выходил в основе, как джокер на замене - самое оно. Хотя, опять же, это будет морально давить. По игре: АОЧ был никакой, первые три гола забиты с фланговых навесов(что хорошо ли, плохо ли - не знаю), пеналь на Сенчезе можно было ставить. Что хорошо, так это восстановление Рэмси, и большее количество вариантов впереди - если мяч в ворота не удаётся закатить, то выпускай Жиру и навешивай - а вось залетит. Молодой опорник Найнсли вышел на пару минут и уже немало отборов совершил. Видимо он, а не Зелалем к основе подтягиваться будет
нечитайло
29 октября 2016 в 17:35
ждали хорошей игры
mphuZ
29 октября 2016 в 17:31
Теперь лишь бы к матчу со шпорами все восстановились!
aNOOBis
29 октября 2016 в 17:19
Жиру психанул
Санчо Панса
29 октября 2016 в 17:17
После досадной ничья на Эмирэйтс с Боро, Арсенал все таки взял свое в матче с Сандерлендом! Да, похоже что черным котам Мойеса придется бороться за выживание в этом сезоне) Всех болельщиков лондонских пушкарей с разгромной выездной победой.
Jerry-G
Jerry-G ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
29 октября 2016 в 17:16
в этом сезоне это не случится
Linxform
29 октября 2016 в 17:10
Не буди лихо пока оно тихо. ))) Разбудил Сандерленд на 65 минуте.... )))
Jerry-G
Jerry-G ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
29 октября 2016 в 17:09
По совокупности заслужил, это ты точно подметил
starche
29 октября 2016 в 17:05
Пушкарей с победой! Порадовал Жиру!
Тристан
29 октября 2016 в 17:04
Победа заслуженная, но...перебирает Арсенал игрой в минифутбол, ни у кого нет поставленного удара, за исключением Джаки. Головой Санчес забил знатно, по книжному.
Arturros
29 октября 2016 в 17:03
ни в капельки не сомневался в харизмативности и уверенности Салата.Очень рад,что вернулся.Ну и Рэмси с возвращением.
А так матч донный был.
Jerry-G
Jerry-G ответ Artuom (раскрыть)
29 октября 2016 в 17:03
С тобою согласен полностью
Artuom
Artuom ответ Jerry-G (раскрыть)
29 октября 2016 в 17:00
Санчес один из лучших в Арсенале. Безоговорочно лучшим он был только в первом сезоне.
Да он хорош, хоть бывают моменты(а иногда и целые игры) когда он слишком передерживает мяч и этим вредит команде.


Киpасинщик правильно написал других лидеров(ну кроме Джаки, он еще не вписался полностью в состав). Озил и Кос сейчас точно не меньше влияют на игру команды, чем Санчес.
dima090887
29 октября 2016 в 16:56
Нынешний Сандерленд - единственная в Англии бесхарактерная команда. Моес, скорее всего причина этому. На Санчесе не дали 100% пеналь,.. ну а дальше, кто смотрел, Арсенал перестал играть в пол-силы и результат закономерный. Всех болельщиков с победой! Посмотрим, как пройдёт этот тур у конкурентов, но в этом туре Арсенал - сделал то, что должен был сделать! Чемберлен и Айвоби явно выпали из игры сегодня.
Гаpет Бейл
29 октября 2016 в 16:53
Молодцы.
Jerry-G
Jerry-G ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
29 октября 2016 в 16:53
Конте чем не угодил, отличный тренер
Jerry-G
Jerry-G ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
29 октября 2016 в 16:50
Ты матчи Арсенала только с аутсайдерами смотришь
удар через себя
29 октября 2016 в 16:46
Аткинсон с.. конечно. Но Арсенал красавчики. Жиру надо выпускать в основу вместо Айвоби. Всех с победой и первым местом!
robik
29 октября 2016 в 16:46
Санчесу желаю побороться за звание "Лучший бомбардир сезона АПЛ".
А для Жиру надо отдельный приз учредить - "Золотая добивалка". Без скорости и дриблинга за 5 мин. умеет сделать даже дубль. :)
Galaxy real way
29 октября 2016 в 16:45
Арсенал с победой и лидерством в АПЛ.
