Дубли Санчеса и Жиру помогли «Арсеналу» разгромить «Сандерленд»

29 октября 2016, 16:23

В поединке 10-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде разобрался с «Сандерлендом».

Сандерленд, стадион «Стэдиум оф лайт»

«Сандерленд» – «Арсенал» – 1:4 (0:1)

Голы: Дефо 65 (пен) — Санчес 19, Жиру 71, Жиру 76, Санчес 78

«Сандерленд»: Пикфорд, Джонс, Ван Анхольт, О'Ши (Джилободжи 42), Коне, Родуэлл, Пиенаар (Янузай 70), Ндонг, Хазри, Уотмор (Гуч 84), Дефо.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Гиббс, Коклен (Мэйтленд-Найлс 89), Эль-Ненни, Озил, Окслейд-Чемберлен (Рэмзи 79), Айвоби (Жиру 69), Санчес.

Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Хазри 30, Ндонг 33, Пиенаар 41, Джилободжи 48, Чех 64, Санчес 67, Гиббс 80

Судья: Мартин Аткинсон.

