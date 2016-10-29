Дубли Санчеса и Жиру помогли «Арсеналу» разгромить «Сандерленд»

В поединке 10-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде разобрался с «Сандерлендом».
Сандерленд, стадион «Стэдиум оф лайт»
«Сандерленд» – «Арсенал» – 1:4 (0:1)
Голы: Дефо 65 (пен) — Санчес 19, Жиру 71, Жиру 76, Санчес 78
«Сандерленд»: Пикфорд, Джонс, Ван Анхольт, О'Ши (Джилободжи 42), Коне, Родуэлл, Пиенаар (Янузай 70), Ндонг, Хазри, Уотмор (Гуч 84), Дефо.
Главный тренер: Дэвид Мойес.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Гиббс, Коклен (Мэйтленд-Найлс 89), Эль-Ненни, Озил, Окслейд-Чемберлен (Рэмзи 79), Айвоби (Жиру 69), Санчес.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Хазри 30, Ндонг 33, Пиенаар 41, Джилободжи 48, Чех 64, Санчес 67, Гиббс 80
Судья: Мартин Аткинсон.
с победой
Хотя там у Тоттенхэма посложнее матч по идее))
А так матч донный был.
Да он хорош, хоть бывают моменты(а иногда и целые игры) когда он слишком передерживает мяч и этим вредит команде.
Киpасинщик правильно написал других лидеров(ну кроме Джаки, он еще не вписался полностью в состав). Озил и Кос сейчас точно не меньше влияют на игру команды, чем Санчес.
А для Жиру надо отдельный приз учредить - "Золотая добивалка". Без скорости и дриблинга за 5 мин. умеет сделать даже дубль. :)
