Коноплянка: «Не думаю, что отсутствие Ерёменко — это большая потеря для сборной Финляндии»

08 ноября 2016, 22:42
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка дал интервью накануне поединка отборочного турнира ЧМ-2018 против национальной команды Финляндии:

«Мы играем для болельщиков. Если им наша игра нравится, значит, тренеры выбрали правильную тактику и стратегию. Когда забью гол в сборной? Это важно? Для меня важнее, чтобы выигрывала команда. Нам надо набирать очки, чтобы сборная вышла из группы.

Финляндию еще не изучали, но тренеры сборной о ней уже все знают. Не думаю, что Еременко — это большая потеря. У них хватает хороших игроков. Лично я чувствую себя в хорошей форме и приехал с хорошим настроением. Нечастая игровая практика сейчас в сборной на меня не влияет. Абсолютно. В сборную всегда приезжаю в хорошем настроении, как домой.

Беседина и всех молодых посвящаем в сборники. После тренировки, может, в интернете увидят, как это происходило. Это идея нашего тренера, для поддержки хорошего микроклимата в команде».

magnum3000
09 ноября 2016 в 11:33
Для фиников не проблема. Для ЦСКА проблема!
Санчо Панса
09 ноября 2016 в 07:37, ред.
А вот это зря! Рома в лучшей своей форме один из лидеров сборной Финляндии. Ну что же, теперь у жовто-блакитных есть отличный шанс аж на ничью против парней из Суоми)
ДАША Д
09 ноября 2016 в 04:52
Откуда в Финляндии хорошие игроки? Ни одного не знаю.
_ManKUN_
09 ноября 2016 в 01:30
"Когда забью гол в сборной? Это важно? Для меня важнее, чтобы выигрывала команда."

Что-то из разряда рональды. Тащить команду я не хочу, но целовать трофеи и халявные золотые мячи эт всегда пожалуйста!!!)))))))))))))))))))
EAGinLE
09 ноября 2016 в 00:45
Могу сыграть .
x-x-x-x-x
09 ноября 2016 в 00:20
удачи вам Украина!!!!!
Ольга13
08 ноября 2016 в 23:53
Присутствие Коноплянки в сборной - большое приобретение для сборной Финляндии...)))
minai
08 ноября 2016 в 23:45
Это верно, финны и без Ерёмы небратьям опу надерут.
Александр Александрович 2
08 ноября 2016 в 23:38
Ну а так буду болеть за финов))
Александр Александрович 2
08 ноября 2016 в 23:37
Еременко вообще пофиг на это)) интересно за месяц игрок много растерял?
drug01
08 ноября 2016 в 23:10
Для сборной может быть, а вот для ЦСКА он просто необходим!!!!!
fcspartak
08 ноября 2016 в 22:59
Ну так то и отсутствие сборной украины не самая большая потеря для чм
starche
08 ноября 2016 в 22:45
Плохо думает Конопля.
