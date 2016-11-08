Коноплянка: «Не думаю, что отсутствие Ерёменко — это большая потеря для сборной Финляндии»

08 ноября 2016, 22:42

Вингер сборной Украины дал интервью накануне поединка отборочного турнира ЧМ-2018 против национальной команды Финляндии:

«Мы играем для болельщиков. Если им наша игра нравится, значит, тренеры выбрали правильную тактику и стратегию. Когда забью гол в сборной? Это важно? Для меня важнее, чтобы выигрывала команда. Нам надо набирать очки, чтобы сборная вышла из группы.

Финляндию еще не изучали, но тренеры сборной о ней уже все знают. Не думаю, что Еременко — это большая потеря. У них хватает хороших игроков. Лично я чувствую себя в хорошей форме и приехал с хорошим настроением. Нечастая игровая практика сейчас в сборной на меня не влияет. Абсолютно. В сборную всегда приезжаю в хорошем настроении, как домой.

Беседина и всех молодых посвящаем в сборники. После тренировки, может, в интернете увидят, как это происходило. Это идея нашего тренера, для поддержки хорошего микроклимата в команде».