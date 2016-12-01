Газизов: «Просили „Томь“ перенести матч на воскресенье, но получили отказ»

01 декабря 2016, 18:04
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб просил «Томь» перенести матч 17-го РФПЛ с понедельника на воскресенье:

«Наш матч с „Томью“ изначально должен был начинаться в 19.00, но из-за мороза попросили перенести начало игры на светлое время суток. Мы просили „Томь“ перенести матч на воскресенье, но получили отказ.

Кака аргументация? У них сегодня игра. Как понимаю, нужно было время для восстановления. Несколько раз пытался уговорить „Томь“, но позиция была неизменной».

Напомним, что в 16-м туре «Уфа» уступила «Зениту» со счётом 0:2.

Источник: sport-express.ru
veretennikoff-gud
01 декабря 2016 в 20:39
Томь можно понять, но в будни днем будет антирекорд на стадионе по посещении тем более морозец обещают.
Александр Северный
01 декабря 2016 в 18:21
А почему Томь должна всем уступать?
Иван Котовский
01 декабря 2016 в 18:10
Томь поступает как их большой брат Зенит - и сам ни ам и другим не дам...
