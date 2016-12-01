Газизов: «Просили „Томь“ перенести матч на воскресенье, но получили отказ»

1480604696

01 декабря 2016, 18:04

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб просил «Томь» перенести матч 17-го РФПЛ с понедельника на воскресенье:

«Наш матч с „Томью“ изначально должен был начинаться в 19.00, но из-за мороза попросили перенести начало игры на светлое время суток. Мы просили „Томь“ перенести матч на воскресенье, но получили отказ.

Кака аргументация? У них сегодня игра. Как понимаю, нужно было время для восстановления. Несколько раз пытался уговорить „Томь“, но позиция была неизменной».

Напомним, что в 16-м туре «Уфа» уступила «Зениту» со счётом 0:2.