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«Герта» не претендует на Митроглу

07 августа 2014, 15:44
 
«Нам бы хотелось видеть в команде нового нападающего высокого уровня. Если подвернется такая возможность, то мы, конечно же, можем ею воспользоваться. А вот что касается слухов о переговорах по Митроглу, то это все выдумки. Да, мы ищем нового нападающего, но наш клуб не испытывает давления, поскольку у нас уже есть хороший стартовый состав из 11 человек».
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