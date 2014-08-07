«Герта» не претендует на Митроглу

1407411879

07 августа 2014, 15:44

«Нам бы хотелось видеть в команде нового нападающего высокого уровня. Если подвернется такая возможность, то мы, конечно же, можем ею воспользоваться. А вот что касается слухов о переговорах по Митроглу, то это все выдумки. Да, мы ищем нового нападающего, но наш клуб не испытывает давления, поскольку у нас уже есть хороший стартовый состав из 11 человек».