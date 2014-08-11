Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2014/2015

Хусаинов: «Судья абсолютно правильно отменил гол Бюттнера»

11 августа 2014, 16:28
 Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов разобрал два спорных эпизода в матче 2-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак».
 
«Судья абсолютно правильно отменил гол Бюттнера. Да, на первый взгляд, в момент удара по воротам Бюттнера два игрока „Динамо“, один из них Кевин Кураньи, находились в пассивном положении вне игры. Но оба попадали в сектор обзора вратаря Реброва. Более того. Кевин Кураньи оказался на пути мяча и предпринимал действия, чтобы тот его не задел. То есть это уже нельзя назвать пассивным положением.

Что касается эпизода с падением Дзюбы в штрафной площади „Динамо“, тут судья, посчитав, что Артем симулировал, явно погорячился. Может быть, эпизод и не тянул на одиннадцатиметровый, но могу точно сказать, что и симуляции не было».
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: sovsport.ru Автор: Юрий Зотов
«Краснодар» и «Спартак» рассудит Сергей Иванов
11 августа 2014
Левитин: «Возможно, Карасев выполняет указания свыше»
09 августа 2014
Уэбб повесил свисток на гвоздь
06 августа 2014
«Динамо» и «Спартак» рассудит Еськов
05 августа 2014
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 