Хусаинов: «Судья абсолютно правильно отменил гол Бюттнера»

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11 августа 2014, 16:28

«Судья абсолютно правильно отменил гол Бюттнера. Да, на первый взгляд, в момент удара по воротам Бюттнера два игрока „Динамо“, один из них Кевин Кураньи, находились в пассивном положении вне игры. Но оба попадали в сектор обзора вратаря Реброва. Более того. Кевин Кураньи оказался на пути мяча и предпринимал действия, чтобы тот его не задел. То есть это уже нельзя назвать пассивным положением.





Что касается эпизода с падением Дзюбы в штрафной площади „Динамо“, тут судья, посчитав, что Артем симулировал, явно погорячился. Может быть, эпизод и не тянул на одиннадцатиметровый, но могу точно сказать, что и симуляции не было».