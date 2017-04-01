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Пильгуй: «В матче с „Оренбургом“ „Спартак“ возьмёт своё и чемпионство уже не упустит»

01 апреля 2017, 06:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй выразил уверенность в победе «Спартака» в матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» и в том, что красно-белые не упустят чемпионство:

«Показатель класса команды, как известно, заключается в том, чтобы брать свои очки в матчах с теми, кто слабее. И „Спартак“ как раз этим силён, чего не было в прошлые сезоны, когда „народная команда“ регулярно спотыкалась, казалось бы, в проходных встречах. Сейчас же красно-белые побеждают там, где должны, даже если игра совсем не клеится, как это было в недавней встрече с „Анжи“. Этот момент очень важен. „Спартак“ стабилен и в кои-то веки готов к завоеванию титула. Думаю, в матче с „Оренбургом“ красно-белые возьмут своё, да и чемпионство уже не упустят».

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Источник: rt.com
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Все комментарии
Владимир Николаев
Владимир Николаев
02 апреля 2017 в 17:15
Уже давно пора 5-ю звёздочку прикреплять!И не надо терять очки со слабаками как мы умеем! В общем ВПЕРЁД Спартак ВПЕРЁД!!!!!!!!!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
02 апреля 2017 в 06:32
Иначе и быть не может
tims
tims
01 апреля 2017 в 17:46
Если бы это не было опубликовано 1 апреля, я подумал бы, что у Пильгуя старческий маразм. Еще всем командам играть и играть. А "СпаМу" - с лидерами да и с другими совсем не слабыми командами...
denmig
denmig ответ Игорь Филилеев (раскрыть)
01 апреля 2017 в 16:54
Ты води дальше свое пятое колесо!
Игорь Филилеев
Игорь Филилеев ответ denmig (раскрыть)
01 апреля 2017 в 16:52
    CTAPbIU
    CTAPbIU ответ mondial (комментарий удален) (раскрыть)
    01 апреля 2017 в 16:20
    В каждой шутке есть доля шутки.
    denmig
    denmig
    01 апреля 2017 в 16:16
    Фэкашка газовик может только метаном пахнуть!
    SHMEL
    SHMEL ответ creep (раскрыть)
    01 апреля 2017 в 15:23
    Туре уже обхохотался,хорошая шутка...
    SHMEL
    SHMEL ответ Порядочная свинья (комментарий удален) (раскрыть)
    01 апреля 2017 в 15:22
      creep
      creep
      01 апреля 2017 в 13:49
      Тем временем спартак усиливается

      Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что полузащитник Манчестер Сити Яя Туре продолжит карьеру в московском Спартаке.

      Контракт 33-летнего футболиста с английским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

      "Достигнута договорённость с руководством Спартака о переходе Яя Туре в этот клуб в июле 2017 года на правах свободного агента. Туре станет самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю российского футбола. Контракт будет рассчитан на три года.

      Спартак видит в Туре опытного футболиста, который поведёт команду к победам в Лиге чемпионов"
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      01 апреля 2017 в 13:42
      Поживём, увидим!
      Kerri
      Kerri
      01 апреля 2017 в 13:05
      Слишком оптимистично!
      Женя Гинер
      Женя Гинер
      01 апреля 2017 в 12:57
      Хоть Пильгуй, хоть не Пильгуй, все равно получишь ...
      Женя Гинер
      Женя Гинер
      01 апреля 2017 в 12:29
      спартаковская игра деградирует с каждым матчем. пороси очкуют. непривычно им первое место. и так натужно выигрывают по 1:0. и чем дальше в лес тем мандраж будет больше. сначала пойдут ничейки, а потом понесётся...
      makkie
      makkie ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
      01 апреля 2017 в 12:27
      Естественно, я человек вежливый - почему бы не поздравить, если есть за что?)
      makkie
      makkie ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
      01 апреля 2017 в 12:19
      Артём, пользуясь случаем - поздравляю тебя с профессиональным праздником 1 апреля :)))
      Т34
      Т34 ответ SHMEL (раскрыть)
      01 апреля 2017 в 12:14
      "Как смешны все эти горе Эксперты". Тебе смешно? А не смешно, когда все, по очереди, одним и тем же текстом, заявляют, что догонят и перегонят, что станут чемпионами, лидер в оставшихся играх будет терять очки. Почитаешь и возникает мысль, что они там курят, складывается впечатление, что объективное мышление вообще чуждо, что армейцам, что зенитовцам.
      vyishenka
      vyishenka
      01 апреля 2017 в 11:50
      Так и сглазить можно.
      Maltorius
      Maltorius
      01 апреля 2017 в 11:43
      Из года в год красно-белые "каркают" да "каркают", смотрите опять не "докаркайтесь".
      Из-за ваших постоянных курсов на чемпионство каждый год, народная команда в посмешище превратилось, работать надо а не языком чесать!
      Дождитесь окончания чемпионата, а там и на лаврах почевать можно!
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      01 апреля 2017 в 11:20
      Я бы не был так в этом уверен! В том плане, что Спартак скорее всего обыграет новичка РПЛ, но не факт, что сможет удержаться на первом месте до конца сезона) После матчей с Зенитом, ЦСКА и Ростовом посмотрим где будут красно-белые!
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      01 апреля 2017 в 11:15
      Пильгуй-хороший человек.
      Супервайзер
      Супервайзер
      01 апреля 2017 в 11:07
      Спартак, демонстрируя разнообразный и красивый футбол в каждой игре, не каждая из которых, правда, заканчиваются победой, тем не менее, создал команду, которая при определенном усилении способна значительно более успешно выступать в еврокубках, чем другие российские клубы.
      От чемпионства Спартака, которое должно придать ему дополнительные силы и финансирование, может выиграть российский футбол в целом.
      makkie
      makkie ответ sir-5 (раскрыть)
      01 апреля 2017 в 10:25
      Вот вы всё уповаете на поражения Спартака, так ведь вам самим сейчас очки терять сродни катастрофе. У наших по крайней мере есть право на ошибку, а у вас ее почти нет.
      Лёха Шахтинский
      Лёха Шахтинский
      01 апреля 2017 в 10:23
      Спартачи давайте, докажите всем нам - что Вы достойные чемпионы нашей страны 2017 года. Сыграете по-чемпионски и покажите нам всю свою силу.
      Лёха Шахтинский
      Лёха Шахтинский
      01 апреля 2017 в 10:14
      Жду от Спартака только красивой чемпионской игры.
      SHMEL
      SHMEL
      01 апреля 2017 в 10:07
      Как же смешны все эти горе Эксперты.Пусть они возьмут "своё" в матчах с прямыми конкурентами,а уже потом можно говорить о чемпионстве.
      sir-5
      sir-5 ответ makkie (раскрыть)
      01 апреля 2017 в 10:06
      Думают-думают...А вот кто больше всего бесится-так это вы,поскольку "шагреневая кожа" сжимается,а после поражения от "Зенита" вообще паника начнётся.А там и ЦСКА,"Ростов" и грозная "Уфа".
      sir-5
      sir-5 ответ orbit22rus (комментарий удален) (раскрыть)
      01 апреля 2017 в 10:04
      Тёплая дружба Федуна с Мутко(сидящими в одной ВИП-ложе),Симонян,Лукойл с его непотопляемыми шамсуаровыми-это не адм.ресурс??? Тогда точно :"Спартак"-чемпион последние 15 лет!!!
      makkie
      makkie ответ sir-5 (раскрыть)
      01 апреля 2017 в 10:04
      Да никто так не думает - Каррера держит команду в тонусе.
      Хотя ничего еще не решено.

      З.Ы. Но вы побеситесь немного всё равно :)))
      sir-5
      sir-5 ответ makkie (раскрыть)
      01 апреля 2017 в 10:02
      А у меня ничего,кроме смеха,такие умозаключения не вызывают.Но продолжайте,игроки ведь сейчас тоже в соцсетях сидят.Пусть думают,что так оно и есть.
      Гость
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