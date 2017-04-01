Пильгуй: «В матче с „Оренбургом“ „Спартак“ возьмёт своё и чемпионство уже не упустит»

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01 апреля 2017, 06:49

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй выразил уверенность в победе «Спартака» в матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» и в том, что красно-белые не упустят чемпионство:

«Показатель класса команды, как известно, заключается в том, чтобы брать свои очки в матчах с теми, кто слабее. И „Спартак“ как раз этим силён, чего не было в прошлые сезоны, когда „народная команда“ регулярно спотыкалась, казалось бы, в проходных встречах. Сейчас же красно-белые побеждают там, где должны, даже если игра совсем не клеится, как это было в недавней встрече с „Анжи“. Этот момент очень важен. „Спартак“ стабилен и в кои-то веки готов к завоеванию титула. Думаю, в матче с „Оренбургом“ красно-белые возьмут своё, да и чемпионство уже не упустят».