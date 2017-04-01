Пильгуй: «В матче с „Оренбургом“ „Спартак“ возьмёт своё и чемпионство уже не упустит»

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй выразил уверенность в победе «Спартака» в матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» и в том, что красно-белые не упустят чемпионство:
«Показатель класса команды, как известно, заключается в том, чтобы брать свои очки в матчах с теми, кто слабее. И „Спартак“ как раз этим силён, чего не было в прошлые сезоны, когда „народная команда“ регулярно спотыкалась, казалось бы, в проходных встречах. Сейчас же красно-белые побеждают там, где должны, даже если игра совсем не клеится, как это было в недавней встрече с „Анжи“. Этот момент очень важен. „Спартак“ стабилен и в кои-то веки готов к завоеванию титула. Думаю, в матче с „Оренбургом“ красно-белые возьмут своё, да и чемпионство уже не упустят».
Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что полузащитник Манчестер Сити Яя Туре продолжит карьеру в московском Спартаке.
Контракт 33-летнего футболиста с английским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.
"Достигнута договорённость с руководством Спартака о переходе Яя Туре в этот клуб в июле 2017 года на правах свободного агента. Туре станет самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю российского футбола. Контракт будет рассчитан на три года.
Спартак видит в Туре опытного футболиста, который поведёт команду к победам в Лиге чемпионов"
Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что полузащитник Манчестер Сити Яя Туре продолжит карьеру в московском Спартаке.
Контракт 33-летнего футболиста с английским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.
"Достигнута договорённость с руководством Спартака о переходе Яя Туре в этот клуб в июле 2017 года на правах свободного агента. Туре станет самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю российского футбола. Контракт будет рассчитан на три года.
Спартак видит в Туре опытного футболиста, который поведёт команду к победам в Лиге чемпионов"
Из-за ваших постоянных курсов на чемпионство каждый год, народная команда в посмешище превратилось, работать надо а не языком чесать!
Дождитесь окончания чемпионата, а там и на лаврах почевать можно!
Из-за ваших постоянных курсов на чемпионство каждый год, народная команда в посмешище превратилось, работать надо а не языком чесать!
Дождитесь окончания чемпионата, а там и на лаврах почевать можно!
От чемпионства Спартака, которое должно придать ему дополнительные силы и финансирование, может выиграть российский футбол в целом.
От чемпионства Спартака, которое должно придать ему дополнительные силы и финансирование, может выиграть российский футбол в целом.
Хотя ничего еще не решено.
З.Ы. Но вы побеситесь немного всё равно :)))
Хотя ничего еще не решено.
З.Ы. Но вы побеситесь немного всё равно :)))