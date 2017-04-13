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Торрес: «Джеррард - лучший игрок, с которым мне когда-либо доводилось играть»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Ливерпуль, Торрес Фернандо, Джеррард Стивен
Вчера, 23:34 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес считает бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда лучшим футболистом среди всех, с кем испанцу доводилось играть в одной команде:

«Джеррард совмещал в себе все необходимые качества. В нем одном было все!

Я был большим поклонником таланта Стиви еще до того, как я перешел в „Ливерпуль“, но играть с ним в одной команде... Это оказалось даже круче, чем я ожидал.

Джеррард - лучший игрок, с которым мне когда-либо доводилось играть. Я бы заплатил, чтобы иметь возможность вновь играть с ним».

Накануне стало известно, что Джеррард возглавит молодежную команду «Ливерпуля» до 18 лет.

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