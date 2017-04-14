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Моуриньо: «Мы должны уметь снимать вопросы о победителе, „убивать“ матчи»

Матч: АндерлехтАндерлехт1 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе
Сегодня, 00:51 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1):

«Мы должны уметь снимать вопросы о победителе, „убивать“ матчи. У нас были моменты, контроль мяча, но... мы не забили... Так мы рискуем.

У нас было много моментов, которыми мы не воспользовались.

Мы организованно действовали в обороне, но одна ошибка - и мы наказаны

Нужно играть более серьезно. Возьмите выступления двух или трех игроков линии атаки - не особо что мы выжали. Рэшфорд, Лингард, Ибрагимович, Марсьяль. Все сегодня сыграли похоже.

Но игроки обороны действовали солидно и внимательно. Защитники хорошо поработали, а те, кто должен был „убить“ игру, не сделали этого».

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