Моуриньо: «Мы должны уметь снимать вопросы о победителе, „убивать“ матчи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1):

«Мы должны уметь снимать вопросы о победителе, „убивать“ матчи. У нас были моменты, контроль мяча, но... мы не забили... Так мы рискуем.

У нас было много моментов, которыми мы не воспользовались.

Мы организованно действовали в обороне, но одна ошибка - и мы наказаны

Нужно играть более серьезно. Возьмите выступления двух или трех игроков линии атаки - не особо что мы выжали. Рэшфорд, Лингард, Ибрагимович, Марсьяль. Все сегодня сыграли похоже.

Но игроки обороны действовали солидно и внимательно. Защитники хорошо поработали, а те, кто должен был „убить“ игру, не сделали этого».