Моуриньо: «Мы должны уметь снимать вопросы о победителе, „убивать“ матчи»
Сегодня, 00:51 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1):
«Мы должны уметь снимать вопросы о победителе, „убивать“ матчи. У нас были моменты, контроль мяча, но... мы не забили... Так мы рискуем.
У нас было много моментов, которыми мы не воспользовались.
Мы организованно действовали в обороне, но одна ошибка - и мы наказаны
Нужно играть более серьезно. Возьмите выступления двух или трех игроков линии атаки - не особо что мы выжали. Рэшфорд, Лингард, Ибрагимович, Марсьяль. Все сегодня сыграли похоже.
Но игроки обороны действовали солидно и внимательно. Защитники хорошо поработали, а те, кто должен был „убить“ игру, не сделали этого».
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