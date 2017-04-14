Сборная России может провести спарринги с Испанией, Италией, Бразилией и Аргентиной
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Россия: события, Россия, Испания, Италия, Аргентина, Бразилия, Мутко Виталий
Вчера, 16:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Как сообщил Виталий Мутко, Российский футбольный союз достиг предварительной договоренности о проведении товарищеского поединка со сборной Испании. Кроме того, ведутся переговоры с Аргентиной, Бразилией и Италией:
«Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира.
Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте. Мы как хозяева не обременены отбором, а у других есть проблемы».
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Какие обязательства?Франция нам еще должна за Мистрали?))))
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Какие обязательства?Франция нам еще должна за Мистрали?))))
как говорится . за ваши деньги - любой каприз ))
Ты уже и Путину, скорее всего, надоел - после ЧМ-2018 мы о тебе забудем.