Сборная России может провести спарринги с Испанией, Италией, Бразилией и Аргентиной

Как сообщил Виталий Мутко, Российский футбольный союз достиг предварительной договоренности о проведении товарищеского поединка со сборной Испании. Кроме того, ведутся переговоры с Аргентиной, Бразилией и Италией:

«Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира.

Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте. Мы как хозяева не обременены отбором, а у других есть проблемы».