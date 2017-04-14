Классон: «У меня было идеальное начало карьеры в „Краснодаре“»

Хавбек «Краснодара» Виктор Классон в эфире программы «8-16» поделился впечатлениями от первого времени, проведенного в составе «быков». 25-летний игрок присоединился к клубу в январе. В 5 матчах РФПЛ он отметился одной голевой передачей.

«Безусловно, у меня было идеальное начало карьеры в „Краснодаре“. Горжусь, что болельщики выбирали меня лучшим игроком команды в феврале и марте, но я буду много работать над тем, чтобы моя игра была ещё лучше. Надеюсь, мне удастся значительно прибавить через какое-то время.

Практически ничего не знал о российской лиге до переезда сюда. Когда появился интерес ко мне, я взглянул на карту, пообщался с Гранквистом. Он сказал, что „Краснодар“ — отличная команда, которая играет в привлекательный футбол. И это была абсолютная правда, как я сейчас вижу. Здорово, что Андреас выступает вместе со мной, и он очень помог мне на начальном этапе. А с Вернблумом не разговаривал до перехода и даже не был с ним раньше знаком.

В оставшейся части сезона постараюсь показывать свой лучший футбол, чтобы у нашей команды была возможность как минимум сохранить четвёртую позицию. Надеюсь, за ближайшие пару лет мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, особенно если в следующем году у России будет три путёвки. Но хочу идти от одной цели к следующей, и сейчас наши мысли в первую очередь связаны с попаданием и успешным выступлением в Лиге Европы. Хотел бы жить сегодняшним днём».