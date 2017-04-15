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Матип: «Такой клуб, как „Ливерпуль“, должен играть в Лиге чемпионов»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Матип Жоэль
Сегодня, 09:27 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип полагает, что «Красные» должны ежегодно выступать в Лиге чемпионов:

«До старта сезона я не думал об этом, лишь хотел сосредоточиться на своей игре и не ставил целей. Но теперь, когда мы ведем борьбу за место в топ-4, мы хотим все большего.

Такой клуб, как „Ливерпуль“, должен играть в Лиге чемпионов, поэтому мы будем сражаться за право квалифицироваться туда. У „Ливерпуля“ огромное количество трофеев, богатая история, все это знают. Большая история, большой клуб. Каждый знает хоть что-нибудь о „Ливерпуле“, и этот факт говорит сам за себя».

Напомним, что в матче 32-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Сток Сити».

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