ЦСКА - «Ростов»: стартовые составы
Сегодня, 13:34 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом».
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов, Оланаре.
«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали ростовчане.
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Александр Чистяков
Никто чаще ЦСКА не выигрывал РФПЛ в XXI веке. Сегодня у армейцев важный матч с «Ростовом», и «Соккер.ру» сравнивает поступь красно-синих с их чемпионскими сезонами.
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Сегодня наверняка будет тоже самое, Ростов будет оберегать очередные 0-0.
Игарь как всегда....Бяда,бяда
Победы мужикам
Чёт долго.