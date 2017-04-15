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ЦСКА - «Ростов»: стартовые составы

Матч: ЦСКАЦСКА0 : 0РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 13:34 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом». 

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов, Оланаре.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали ростовчане.

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