Клубы РФПЛ ожидает проверка со стороны Британского антидопингового агентства

Как сообщает источник, вчера каждый клуб РФПЛ получил от руководства лиги письмо, в котором сообщалось о том, что в скором времени Британское антидопинговое агентство (UKAD) проведет проверку отечественных клубов. Примечательно, что отныне антидопинговые службы будут иметь возможность брать пробы не только после сыгранных матчей, но и во время сборов и тренировок команд.

Ниже публикуем текст письма:

«В соответствии с пп.1. п. 2 ст. 24, ст. 26 Закона РФ №329-ФЗ „О физической культуре и спорте в РФ“, соглашением между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РУСАДА и Британским антидопинговым агентством (UKAD), прошу Вас в срок до 20 апреля 2017 г. предоставить в НП „РФПЛ“ информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 г. В случае изменения сроков и мест проведения указанных мероприятий прошу Вас обеспечить своевременное уведомление о соответствующих изменениях непосредственном РУСАДА (контактное лицо – ...)».

Напомним, что 25 марта проверку на допинг прошли футболисты сборной России.