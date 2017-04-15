Клубы РФПЛ ожидает проверка со стороны Британского антидопингового агентства
Как сообщает источник, вчера каждый клуб РФПЛ получил от руководства лиги письмо, в котором сообщалось о том, что в скором времени Британское антидопинговое агентство (UKAD) проведет проверку отечественных клубов. Примечательно, что отныне антидопинговые службы будут иметь возможность брать пробы не только после сыгранных матчей, но и во время сборов и тренировок команд.
Ниже публикуем текст письма:
«В соответствии с пп.1. п. 2 ст. 24, ст. 26 Закона РФ №329-ФЗ „О физической культуре и спорте в РФ“, соглашением между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РУСАДА и Британским антидопинговым агентством (UKAD), прошу Вас в срок до 20 апреля 2017 г. предоставить в НП „РФПЛ“ информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 г. В случае изменения сроков и мест проведения указанных мероприятий прошу Вас обеспечить своевременное уведомление о соответствующих изменениях непосредственном РУСАДА (контактное лицо – ...)».
Напомним, что 25 марта проверку на допинг прошли футболисты сборной России.
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Разве что Сирийское антидопинговое агентство, если есть такое....
Вас это не меньше касается. Потом не нойте, что опять Спартак виноват.
Пусть сначала за олимпиаду ответят и паралимпиаду. А то доказательств у них нет, санкции против нас есть, кто может быть уверен, что они будут объективны? Лыжников норвежских с "эпиллепсией" или монстров Вильямс они проверить не хотят?
Хотя,может и хорошо) кентов Еременко выцепят.