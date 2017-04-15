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ЦСКА и «Ростов» сильнейшего не выявили

Матч: ЦСКАЦСКА0 : 0РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 16:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 23-го тура РФПЛ ЦСКА и «Ростов» голов не забивали.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена» 

ЦСКА – «Ростов» – 0:0 

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников 46), В. Березуцкий, Головин, Ионов (Чалов 80), Вернблум, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Натхо 73).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Ростов»: Медведев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич 76), Азмун (Могилевец 66).
Главный тренер: Иван Данильянц.

Предупреждения: Фернандес 62, Калачев 79, Гацкан 84.

Судья: Кирилл Левников.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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