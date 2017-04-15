ЦСКА и «Ростов» сильнейшего не выявили
Сегодня, 16:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 23-го тура РФПЛ ЦСКА и «Ростов» голов не забивали.
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА – «Ростов» – 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников 46), В. Березуцкий, Головин, Ионов (Чалов 80), Вернблум, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Натхо 73).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Ростов»: Медведев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич 76), Азмун (Могилевец 66).
Главный тренер: Иван Данильянц.
Предупреждения: Фернандес 62, Калачев 79, Гацкан 84.
Судья: Кирилл Левников.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Никто чаще ЦСКА не выигрывал РФПЛ в XXI веке. Сегодня у армейцев важный матч с «Ростовом», и «Соккер.ру» сравнивает поступь красно-синих с их чемпионскими сезонами.
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А волнуюсь я за посещаемость на матче цска-Спартак.
Они же объявили, что на этот матч купят билеты при условии наличия корешка от билета на матч с Ростовом.
А сколько там было? Тысяч 15.
Нас ждет полупустой стадион)
А волнуюсь я за посещаемость на матче цска-Спартак.
Они же объявили, что на этот матч купят билеты при условии наличия корешка от билета на матч с Ростовом.
А сколько там было? Тысяч 15.
Нас ждет полупустой стадион)
На любой ветки,после игр Зенита или ЦСКА)))
"Нас не догонишь"
https://www.youtube.com/watch?v=sPrYrWbdJyI