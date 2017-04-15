«Анжи» - «Крылья Советов»: стартовые составы
Матч: Анжи0 : 3Крылья Советов
Идет второй тайм
Сегодня, 16:22 | Источник: Твиттер ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Крыльями Советов».
«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Брызгалов, Яковлев, Хубулов, Будковский, Асильдаров.
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Бато, Божин, Зотов, Паскуато, Мияйлович, Зуев, Бруно, Корниленко.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали самарцы.
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