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Алькасер: «Отыграть 3 мяча у „Ювентуса“? Против ПСЖ было сложней»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 19.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Алькасер Пако
Сегодня, 10:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер считает, что каталонскому клубу по силам выйти в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение со счетом 0:3 от «Ювентуса» в первом четвертьфинальном поединке турнира:

«На бумаге отыграться против ПСЖ было сложнее, ведь в первом матче мы проиграли со счетом 0:4, однако все равно прошли дальше.

Постараемся совершить камбэк и в этот раз, будем бороться до самого конца».

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