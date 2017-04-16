Алькасер: «Отыграть 3 мяча у „Ювентуса“? Против ПСЖ было сложней»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер считает, что каталонскому клубу по силам выйти в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение со счетом 0:3 от «Ювентуса» в первом четвертьфинальном поединке турнира:

«На бумаге отыграться против ПСЖ было сложнее, ведь в первом матче мы проиграли со счетом 0:4, однако все равно прошли дальше.

Постараемся совершить камбэк и в этот раз, будем бороться до самого конца».