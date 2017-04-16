Алькасер: «Отыграть 3 мяча у „Ювентуса“? Против ПСЖ было сложней»
Сегодня, 10:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер считает, что каталонскому клубу по силам выйти в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение со счетом 0:3 от «Ювентуса» в первом четвертьфинальном поединке турнира:
«На бумаге отыграться против ПСЖ было сложнее, ведь в первом матче мы проиграли со счетом 0:4, однако все равно прошли дальше.
Постараемся совершить камбэк и в этот раз, будем бороться до самого конца».
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Как минимум уже хорошо, что настраиваются на лучшее, а там уже поглядим.
Как минимум уже хорошо, что настраиваются на лучшее, а там уже поглядим.
Его дело надеяться на то, что попадет в состав, да отыграть отпущенное время.
Если кто и может решать нерешаемые вопросы, то только Месси, да и то, не один.
Лионелю нужно, чтобы во всем блеске сыграли Неймар и Суарес, на подносе снарядов.
Но сливота не поняла и давай искрить.
Как минимум уже хорошо, что настраиваются на лучшее, а там уже поглядим.