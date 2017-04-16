Пике: «„Барселона“ может пройти „Ювентус“ и обыграть „Реал“»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике уверен, что «сине-гранатовые» смогут пройти «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также обыграть «Реал» в матче чемпионата Испании:

«Мы отыграли 4 мяча у ПСЖ, мы много раз побеждали на „Сантьяго Бернабеу“ в последние годы, поэтому уверен, что мы сумеем решить эти две задачи.

Если сможем перевернуть ход противостояния с „Ювентусом“, то отправимся в Мадрид в прекрасном расположении духа, заряженными на победу. Можем победить в обоих матчах.

Мы находимся не в лучшей ситуации, но у нас есть все, чтобы исправить ее. Уверен в команде».