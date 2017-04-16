Пике: «„Барселона“ может пройти „Ювентус“ и обыграть „Реал“»
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Пике Жерар, Барселона -:- Ювентус, Реал -:- Барселона
Сегодня, 10:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Барселоны» Жерар Пике уверен, что «сине-гранатовые» смогут пройти «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также обыграть «Реал» в матче чемпионата Испании:
«Мы отыграли 4 мяча у ПСЖ, мы много раз побеждали на „Сантьяго Бернабеу“ в последние годы, поэтому уверен, что мы сумеем решить эти две задачи.
Если сможем перевернуть ход противостояния с „Ювентусом“, то отправимся в Мадрид в прекрасном расположении духа, заряженными на победу. Можем победить в обоих матчах.
Мы находимся не в лучшей ситуации, но у нас есть все, чтобы исправить ее. Уверен в команде».
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А с Юве посложней конечно будет.
Мадридисты тогда повесятся на полосатых хвостах зебры
Опять подбросил еды своим рабам
Если в обыгрыш Реала еще можно верить(у Реала тоже не всё гладко), то "перевернуть ход противостояния с „Ювентусом“"... Пике вчера не мог остановить игроков РС, а тут на более сильные клубы замахнулся...