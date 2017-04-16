Борини: «Причина неудач „Сандерленда“ кроется в проблемах внутри команды»

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини признался, что внутри коллектива «черных котов» есть проблемы:

«В этом сезоне нам приходится тяжелее, чем ранее.

Мы не играем на своем уровне и не так едины, как в прошлых кампаниях. В этом вся проблема.

Причина наших неудач частично кроется в проблемах в раздевалке, но это уже наши заботы. Несмотря на результаты, травмы нам стоит объединиться и продолжать верить в лучшее».