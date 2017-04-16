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Борини: «Причина неудач „Сандерленда“ кроется в проблемах внутри команды»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Сандерленд, Борини Фабио
Сегодня, 10:23 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини признался, что внутри коллектива «черных котов» есть проблемы:

«В этом сезоне нам приходится тяжелее, чем ранее.

Мы не играем на своем уровне и не так едины, как в прошлых кампаниях. В этом вся проблема.

Причина наших неудач частично кроется в проблемах в раздевалке, но это уже наши заботы. Несмотря на результаты, травмы нам стоит объединиться и продолжать верить в лучшее».

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