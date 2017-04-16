Конте: «Надеюсь остаться в „Челси“ на долгое время»
Сегодня, 08:46 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что хотел бы поработать в клубе как можно дольше:
«Я надеюсь остаться в „Челси“ на долгое время. Хотя профессия тренера - работая непростая, тут многое зависит от результатов.
Да, результаты важны, но это еще не все. Думаю, тренеров также должны оценивать по их ежедневной работе.
Во время игр я показываю свою страсть и желание не проигрывать. Не хочу проигрывать. Люблю футбол. Думаю, люди понимают мою страсть. Приятно знать, что болельщики „Челси“ довольны мной».
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