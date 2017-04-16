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Конте: «Надеюсь остаться в „Челси“ на долгое время»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио
Сегодня, 08:46 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что хотел бы поработать в клубе как можно дольше:

«Я надеюсь остаться в „Челси“ на долгое время. Хотя профессия тренера - работая непростая, тут многое зависит от результатов.

Да, результаты важны, но это еще не все. Думаю, тренеров также должны оценивать по их ежедневной работе.

Во время игр я показываю свою страсть и желание не проигрывать. Не хочу проигрывать. Люблю футбол. Думаю, люди понимают мою страсть. Приятно знать, что болельщики „Челси“ довольны мной».

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