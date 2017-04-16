Гамшик: «„Наполи“ демонстрирует самый красивый футбол в Европе»
Сегодня, 08:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик доволен тем, как складывается текущий сезон для него и клуба:
«Должен признать, что сейчас я нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо прежде. Нынешний сезон - лучший в моей карьере. Я получаю удовольствие от своей игры и думаю, что многим обязан тренеру Сарри, своей команде и президенту клуба, который удерживает „Наполи“ на ведущих позициях. На них мы и хотим оставаться.
Не считая результатов, мы также демонстрируем самый красивый футбол в Европе. Об этом говорят критики, тренеры и игроки других команд. Нельзя отрицать, что мы играем классно».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Играют отлично, но это не лучшая игра в Европе. Может потому что я фанат Ювентуса?)
Тогда и Рома ничуть не хуже)
да и матчи с Реалом ты думаю видел?)