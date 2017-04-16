Ибрагимович считает, что Канте заслуживает награду игроку года в Премьер-Лиге
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Челси, Ибрагимович Златан, Канте Н'Голо
Сегодня, 09:52 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что полузащитник «Челси» Н'Голо Канте стал бы достойным обладателем награды игроку года в АПЛ:
«Все зависит от того, как на это смотреть. Я считаю, что личные награды хороши, когда и ваша команда выступает хорошо. Кто бы ни выиграл эту награду, он станет заслуженным победителем. Но это не то, на чем я сосредоточен, это не моя цель. У меня другие цели.
Думаю, что такой игрок, как Канте, смог бы играть в любой команде. Ему отдают должное за его игру. Но обычно игроки его плана остаются незамеченными. Например, в ПСЖ Матюиди не отдавали должного, считая, что в команде есть и более важные игроки».
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