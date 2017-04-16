Ибрагимович считает, что Канте заслуживает награду игроку года в Премьер-Лиге

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что полузащитник «Челси» Н'Голо Канте стал бы достойным обладателем награды игроку года в АПЛ:

«Все зависит от того, как на это смотреть. Я считаю, что личные награды хороши, когда и ваша команда выступает хорошо. Кто бы ни выиграл эту награду, он станет заслуженным победителем. Но это не то, на чем я сосредоточен, это не моя цель. У меня другие цели.

Думаю, что такой игрок, как Канте, смог бы играть в любой команде. Ему отдают должное за его игру. Но обычно игроки его плана остаются незамеченными. Например, в ПСЖ Матюиди не отдавали должного, считая, что в команде есть и более важные игроки».