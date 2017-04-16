Рейтинг@Mail.ru

Ибрагимович считает, что Канте заслуживает награду игроку года в Премьер-Лиге

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Челси, Ибрагимович Златан, Канте Н'Голо
Сегодня, 09:52 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что полузащитник «Челси» Н'Голо Канте стал бы достойным обладателем награды игроку года в АПЛ:

«Все зависит от того, как на это смотреть. Я считаю, что личные награды хороши, когда и ваша команда выступает хорошо. Кто бы ни выиграл эту награду, он станет заслуженным победителем. Но это не то, на чем я сосредоточен, это не моя цель. У меня другие цели.

Думаю, что такой игрок, как Канте, смог бы играть в любой команде. Ему отдают должное за его игру. Но обычно игроки его плана остаются незамеченными. Например, в ПСЖ Матюиди не отдавали должного, считая, что в команде есть и более важные игроки».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:34
ответ пользователю Chelseaman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:21
ответ пользователю Mister_Leo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:59
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 09:54
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:33 Пике: «„Барселона“ может пройти „Ювентус“ и обыграть „Реал“» 18
10:23 Борини: «Причина неудач „Сандерленда“ кроется в проблемах внутри команды» 0
10:11 Алькасер: «Отыграть 3 мяча у „Ювентуса“? Против ПСЖ было сложней» 24
08:59 Гамшик: «„Наполи“ демонстрирует самый красивый футбол в Европе» 23
08:46 Конте: «Надеюсь остаться в „Челси“ на долгое время» 7
08:23 Симеоне: «Я не могу назвать причину, по которой „Атлетико“ не реализует пенальти» 2
04:17 Роналдиньо: «Думаю, „Барселона“ сможет отыграться в поединке с „Ювентусом“» 12
00:39 Почеттино: «Если „Челси“ проиграет МЮ, то мы в гонке» 16
Вчера
22:57 Зидан: «Я очень доволен Иско» 9
22:39 Щесны: «Кажется, чемпионат Италии закончился» 14
все материалы по этой теме
Турниры