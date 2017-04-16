Конте: «Вернувшись в „Челси“, Луис вновь стал одним из лучших защитников мира»
Сегодня, 11:39 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Челси» Антонио Конте высоко оценил способности защитника «синих» Давида Луиса:
"Когда Давид вернулся в Англию, я слышал о нем много плохого. Люди говорили: «Зачем ему возвращаться в „Челси“, ведь он в прошлом выступал плохо? Он ведь даже не защитник».
Для него это был отличный вызов, но это также было вызовом и для меня, хотя, когда мы решили вернуть его, мы не сомневались, что получим очень сильного игрока.
Вернувшись в «Челси», Луис вновь стал одним из лучших защитников Европы и, надеюсь, мира".
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