Конте: «Вернувшись в „Челси“, Луис вновь стал одним из лучших защитников мира»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высоко оценил способности защитника «синих» Давида Луиса:

"Когда Давид вернулся в Англию, я слышал о нем много плохого. Люди говорили: «Зачем ему возвращаться в „Челси“, ведь он в прошлом выступал плохо? Он ведь даже не защитник».

Для него это был отличный вызов, но это также было вызовом и для меня, хотя, когда мы решили вернуть его, мы не сомневались, что получим очень сильного игрока.

Вернувшись в «Челси», Луис вновь стал одним из лучших защитников Европы и, надеюсь, мира".