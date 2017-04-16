Мутко: «„Спартак“ и „Зенит“ показали футбол европейского уровня»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко считает, что матч «Спартака» и «Зенита» стал настоящим украшением чемпионата России:

«Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели „качели“ - первый тайм остался за „Спартаком“, во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата».

«Красно-белые» одержали победу со счетом 2:1 и увеличили отрыв от второго места до 10 очков.