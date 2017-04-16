Мутко: «„Спартак“ и „Зенит“ показали футбол европейского уровня»
Сегодня, 22:28 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко считает, что матч «Спартака» и «Зенита» стал настоящим украшением чемпионата России:
«Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели „качели“ - первый тайм остался за „Спартаком“, во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата».
«Красно-белые» одержали победу со счетом 2:1 и увеличили отрыв от второго места до 10 очков.
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Европейский уровень будем показывать в Европе, с европейскими грандами!
Луческу не плакал о судьях после матча- респект Зениту.
Дзюба забил свой гол Спартаку - уважуха Зениту.
По ударам Спартак в два раза опережает - молодец Спартак.
В Спартаке травмированы два лучших форварда - потенциально Спартак еще сильнее.
Моментов больше у Спартака - молодцы.
Рука у Комбарова - спорный момент - Зенит заслужено остро атаковал.
Даже если была бы ничья - Спартаку без разницы.
В Питере выиграл Зенит, а в Москве - Спартак.
Мельгарехо надо гнать летом.
Всё логично 2:1.